Защищают от боли и сжигают калории. 7 причин, почему целоваться полезно для здоровья

6 июля отмечается Всемирный день поцелуев. Ученые уверены, что поцелуй — это не только проявление нежности, но и очень полезный во всех отношениях процесс. Подробнее рассказывает портал МедикФорум.

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Улучшают работу внутренних органов

У целующихся людей начинает интенсивнее сокращаться сердечная мышца. В результате у них активизируется кровоток и, как следствие, ткани более интенсивно обогащаются кислородом, — это улучшает работу сердечно-сосудистой системы, легких, желудка, кишечника, мочевого пузыря.

Защищают от боли

Проводившееся в Германии исследование показало, что часто целующиеся люди, состоящие в стабильных или семейных отношениях, реже страдают от артрита, артроза, ревматизма, мигреней.

Предотвращают стресс

При поцелуях снижается выработка глюкокортикоидов — гормонов, ассоциированных с возникновением повышенной тревожности и подверженностью стрессам.

Снижают риск кариеса

В момент поцелуя активизируются слюнные железы и увеличивается производство слюны, насыщенной солями кальция и фосфора — микроэлементов, защищающих зубную эмаль от повреждений.

Улучшают самочувствие при гипертонии

Поцелуи способствуют расширению кровеносных сосудов в организме — как следствие этого снижает артериальное давление. Гипертоникам очень полезно целоваться.

Сжигают калории

За одну минуту поцелуев человек может сжечь от 2 до 5 калорий. Причем речь идет о неторопливых поцелуях, которые не сопровождаются какими-то резкими действиями и страстью.

Облегчают состояние при поллинозе

По данным исследований, поцелуй останавливает выделение гистамина — компонента, продуцируемого клетками в ответ на повреждения или аллергические и воспалительные реакции. Это в результате облегчает состояние жертв насморка, которым часто сопровождается поллиноз.