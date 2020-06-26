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Женщина-Овен
Женский гороскоп: чем вы привлекаете мужчин по Знаку Зодиака
Foto: Shutterstock

Женщины недаром называются прекрасным полом. Их красота и внутренний мир помогают им всегда быть на шаг впереди мужчин в любовных играх. У представительниц каждого Знака Зодиака есть свои хитрости и уловки.

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Многие женщины, наоборот, отпугивают мужчин своим поведением. Это связано с тем, что дамы иной раз ставят перед собой неверные цели в любви и не пользуются своими преимуществами. Возможно, узнав свои самые привлекательные черты и сильные стороны, вы измените тактику ведения игры на более эффективную.

Подробнее рассказывает портал dailyhoro.ru.

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Женщина-Овен

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DELFI Woman

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