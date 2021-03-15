Знакомство через мобильное приложение — гарантия прочных отношений?

В 2010-е, с появлением смартфонов и мобильных приложений, резко пошла вверх популярность сайтов быстрых знакомств. В самом деле, достаточно нескольких нажатий пальцев — и электронная сводница к вашим услугам. Но вместе с удобством и популярностью пришла и критика, дескать, все эти приложения способствуют лишь случайным связям, а настоящей любви таким образом не обрести.

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Джина Потарка из университета Женевы решила выяснить, в самом ли деле есть разница в качестве отношений, завязанных при обычных обстоятельствах и через приложения. "В последние годы я слышала в СМИ столько страшилок о вреде всех этих приложений быстрых знакомств для человеческих отношений, что захотела эмпирическим путем проверить, есть ли в самом деле повод для паники", — говорит исследовательница.

Чтобы выяснить разницу между двумя типами завязывания отношений, Потарка изучила результаты опросов населения Швейцарии за 2018 год и выявила свыше 3 тыс. пар, встретившихся в последние 10 лет. Им было предложено заполнить опросники, в которых, среди прочего, предлагалось рассказать, как именно завязалось знакомство, довольны ли участники своими отношениями и собираются ли развивать их дальше.

Как выяснилось, пары, встретившиеся через мобильные приложения, ничем не отличаются от тех, кто познакомился вне интернета в том, что касается желания завести семью. Они получают такое же удовольствие от отношений и жизни в целом. Зато когда речь заходила о желании жить под одной крышей и завести детей в ближайшие три года, пользователи приложений, особенно женщины, давали фору всем остальным.

"Основной вывод моего исследования заключается в том, что отношения, начавшиеся с нажатия кнопки в мобильном телефоне, качественно ничем не отличаются от любых других, и вступившие в них люди вовсе не рассматривают их как нечто временное, а напротив, даже больше других заинтересованы в совместной жизни. Женщины в таких случаях даже скорее хотят стать матерями", — поясняет Потарка.

"Не буду отметать теорию о том, что большое число людей использует приложения для случайных связей, которые не заканчиваются официальными отношениями и поэтому не попадают в статистику, — признается автор исследования. — Но по полученным из разных источников данным о намерениях людей, пользователи таких приложений даже на стадии первых встреч куда более заинтересованы в том, чтобы завязать долгосрочные, возможно, семейные отношения, нежели те, кто такими приложениями не пользуется".

Конечно, говорит Потарка, тут есть и швейцарская специфика, где в силу культурных традиций упор делается на создание семьи, так что исследования по другим странам могли бы дать более полную картину.