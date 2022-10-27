Любовь ушла, страх остался. Что делать, если вы боитесь выйти из неудачных отношений

Алена из Таллинна живет в гражданском браке шестнадцать лет и боится разводиться, хотя понимает, что с этим человеком ее уже ничего не связывает, пишет rus.delfi.ee Как быть, если жить вместе уже невозможно, а уходить — страшно?

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Нездоровая атмосфера



"Живу с мужем в гражданском браке шестнадцать лет, есть двое детей-дошкольников. Понимаю, что любовь не вечна, все проходит, но за последние шесть лет отношения испортились, а последние полгода — от слова совсем, — рассказывает Алена из Таллинна (имя изменено, настоящее имя известно редакции. — Ред.). — Спим мы с мужем в разных комнатах уже шесть лет, близость бывает, может, раз в три месяца, а то и полгода. Но это не самое страшное. Всю жизнь я работала, в последний год сижу дома — муж сам сказал: сиди, занимайся детьми. Но в последнее время отношения настолько стали тяжелыми, муж обзывает меня при детях нецензурными словами, и это уже стало нормой.

Все началось на финансовой почве: у нас съемная квартира. Да, он ее оплачивает и покупает еду. Но до этого все пять лет дети, сад, кружки и питание были на мне. Муж даже понятия не имеет, сколько стоит одежда для детей, велосипеды, кровати, детские праздники и так далее. Сейчас я в поисках работы, но график ищу под сад, так как муж не согласен ни отводить, ни забирать детей из сада".

Алена отдает себе отчет в том, что так дальше продолжаться не может, и это — не тот пример семейных отношений, который должны видеть ее дети. Однако как вырваться из замкнутого круга — для нее неясно.

"Умом я понимаю, что это — нездоровая модель семьи, и дальше надо уходить, но страх одолевает: идти некуда. Никак не могу взять себя в руки, чтобы решиться уйти в никуда", — говорит женщина.

Как избавиться от страха?



Ситуацию комментирует психолог Наталья Ланская:

"Что заставляет женщину жить в таких отношениях и не высказывать свои желания изначально, не отстаивать свои границы, беря на себя ответственность за всю семью? В обоих случаях, это одно и то же чувство — чувство страха.

Страх потери супруга, социального положения, даже видимого, страх заявить о своих желаниях (например о том, чтобы муж зарабатывал, или об официальном статусе) — ведь после заявления о том, что женщина имеет свои желания и ожидания, может произойти конфликт или разлад в отношениях. Такие мысли часто диктуются нам даже не нашими личными убеждениями и чувствами, а семейной системой.

В виде вербальных и невербальных посылов еще в детстве нам поступает информация от бабушек/мам, а возможно даже от знакомых, которая гласит, что плохой союз — лучше чем никакой, что дети не должны расти без отца, что одна женщина не справится, и так далее. Таких установок великое множество. Но, к сожалению, если мы не работаем над этими посылами и навязанными моделями отношений, они начинают влиять на всю нашу жизнь.

Как работать? Становиться самодостаточными, что совсем не равно одинокими, верить в себя, развиваться и отстаивать свои границы. В данном случае я как психолог понимаю, что у женщины есть не просто страх остаться одной и начать все сначала, а неверие в себя, в то, что она справится, отсутствует понимание своих личных границ, которое также закладывается в семье. Но до того момента, пока мы не возьмем ответственность за себя и свою жизнь в свои руки, очень сложно показать такой пример и своим детям, почувствовать уважение со стороны близких. Здесь я хочу отметить, что основные убеждения и установки на жизнь дети впитывают как раз в дошкольном возрасте, до 7 лет.

Из слов героини понятно, что женщина имеет опыт работы, возможно даже высшее образование или квалификацию, а значит, при желании, сможет найти работу и в дальнейшем.