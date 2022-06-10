Мама девочки, покончившей жизнь самоубийством: "Очень хочу, чтобы ни одной матери никогда не пришлось это пережить"

18-летняя Лийза Коппель, известная по фильмам "Фехтовальщик" и "Юные детективы и тайна Белой Дамы", должна была бы стоять во дворе школы в компании других выпускников. Но на выпускном балу никто не увидит Лийзу с букетом цветов, потому что жизнь юной актрисы унесла депрессия.

"Потеряв осенью свою дочь, которая совершила самоубийство, я поминутно разобрала всю свою предыдущую жизнь, анализируя каждое свое слово и каждое свое действие, чтобы понять, что произошло, и справиться с болью утраты, — рассказывает мать Лийзы Кармен Коппель. — Мне нужно было понять: что привело к болезни моей дочери и почему я не смогла ее спасти? Лийзе было всего 18 лет…"

Кармен Коппель делится своим опытом только с одной целью: в надежде, что это может помочь хотя бы одному ребенку. Если скрывать проблему, она не исчезнет, а скорее усугубится. "Я очень хочу, чтобы ни одной матери никогда не пришлось пережить потерю ребенка. Это больше, чем может вынести человек, и хаос, возникающий после этого, просто неописуем. Неописуем!"

Психиатры и суицидологи говорят, что за каждой добровольной смертью стоит своя история. Однако Кармен признается, что, пообщавшись с другими матерями, пережившими такую же тяжелую утрату, теперь понимает, что все эти истории похожи друг на друга. "Мамы или не хотели верить, что проблемы с ребенком настолько серьезны, или поступок подростка стал для них полной неожиданностью. Все мамы испытывают чувство вины. Некоторые не хотят ни с кем общаться в течение многих лет после самоубийства ребенка, потому что боятся, что о нем будут задавать вопросы. А некоторые спрашивают себя: имею ли я право жить дальше, если мой ребенок лишил себя жизни?"

Как анализируя собственные действия, так и в разговорах с другими пережившими утрату матерями, Кармен начала замечать, что были и другие ситуации вне домашней обстановки, на которые она не обращала должного внимания. "Печально то, что если вы осмеливаетесь подумать, что, возможно, были и другие причины кроме семейных обстоятельств, то обычно это выглядит как самооправдание…"