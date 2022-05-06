Мама одобрит: несколько креативных идей для подарков ко Дню матери

Май приносит не только первые теплые весенние дни, но и возможность порадовать мам. Каждый год перед вторым воскресеньем мая мы обдумываем, как на этот раз поздравить свою маму. Возможностей много, и все они разные, но главное — учесть пожелания получательницы подарка, чтобы приготовленный сюрприз был приятным независимо от его размера или ценности.
Впечатления, которые останутся в памяти
Иногда, когда материальные подарки не актуальны, лучший вариант — подарить какое-то запоминающееся событие. Поэтому здесь важно учесть, чем получателю подарка нравится заниматься или что ему хотелось бы попробовать.
Один из вариантов, который оценит любая мама, — расслабляющий отдых. Возможности могут быть разные — средства для спа-ухода в домашних условиях, массаж у специалиста или посещение долгожданной спа-процедуры. Время, посвященное именно себе, оценит каждая мама, поэтому восхитительные мгновения станут отличным подарком.
Многие мамы хотели бы испытать нечто новое, неожиданное. Для этой цели пригодятся различные мероприятия на лоне природы, например, катание на лодках или горном велосипеде. Также можно отправиться в путешествие по неизведанным местам в Латвии или в долгожданную зарубежную поездку. Самым бесстрашным мамам может понравиться прыжок на резинке или с парашютом, который, безусловно, станет незабываемым и запоминающимся событием.
"Умные" устройства
Продуманным подарком станет полезная или желанная вещь, которая облегчит выполнение разных повседневных дел. Часто рука не поднимается приобрести себе нужные устройства, ведь кажется, что без них можно и обойтись. Если вы знаете, чего давно хочет мама, но не покупает себе, подарите именно это.
Одна из самых удобных и желанных вещей, которые хотят приобрести многие, — это беспроводные наушники. Несмотря на то, что предлагаемый ассортимент весьма широк и соответствует любой ценовой категории, часто кажется, что без них можно обойтись, ведь предыдущие наушники с проводом еще достаточно хорошо служат. Однако беспроводные наушники обладают более широким набором функций, что особенно пригодится занятым мамам, у которых всегда задействованы обе руки, а надоедливые провода мешают заняться намеченным делом. Такие функции, как шумоподавление и управление касанием в беспроводных наушниках позволяют с удобством отвечать на звонки и переключать песни, чтобы легко и быстро выполнять необходимые действия, когда руки заняты.
Сделанное своими руками
Когда кажется, что у мамы все уже есть, всегда согреет душу нечто сделанное собственными руками. В наши дни возможности очень широки и каждый сможет подготовить нечто особенное, даже если кажется, что творческий талант у него отсутствует.
Самодельная поздравительная открытка или подборка любимых фотографий и видеозаписей из детства станут приятным сюрпризом для любой мамы. Их можно красиво оформить, положить в подарочную коробку и надписать сердечные поздравления. Если же получательница подарка живет в другом городе или стране, на помощь приходят различные цифровые инструменты, например, приложение и интернет-страница Canva, содержащая широкий ассортимент заранее подготовленных шаблонов поздравлений и видео, или страницы потокового воспроизведения музыки, где можно составить специальную подборку песен для мамы, которую она будет прослушивать во время долгих прогулок или отдыха. Благодаря этому, даже при невозможности встретиться, вы сможете поздравить маму с Днем матери уникальным и прекрасным способом.