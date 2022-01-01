Моменты счастья: польза объятий для души и тела

Повышенный иммунитет

Благодаря уже известному нам окситоцину, здоровье становится крепче. Люди, которые регулярно обнимаются, на 32% меньше подвержены сезонным простудам. Их иммунитет работает лучше, защищая своего хозяина от недугов.

Крепкая связь между матерью и ребенком

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Дети больше всего нуждаются в телесных ласках, "тисканьях" и "обнимашках". Первые годы жизни обязательно должны быть наполнены физическим контактом с матерью, ведь малыш полностью зависим от нее.

Практика показываает, что младенцы, от которых отказались, не ощущали тактильных прикосновений и объятий во внешнем мире, из-за чего отказывались от пищи и даже умирали.

А в США проводили немного жестокий эксперимент на обезьянах: у них забирали маму, а взамен предлагали два чучела. Одно мягкое и пушистое, но без еды, а другое — металическое и холодное с бутылочкой молока. Животные раз за разом выбирали "мягкую маму". Из чего ученые сделали вывод, что потребности в объятиях выше, чем в еде.

Укрепление сердца

Во время объятий артериальное давление снижается и сердцу не приходится перенапрягаться: частота сердечных сокращений уменьшается, а гормоны стресса — кортизол и адреналин — синтезируются в меньших количества. Вероятность инсульта или внезапной остановки сердца снижается.

Приятное расслабление

Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

Когда мы обнимаемся, то обычно зажатые мышцы в теле расслабляются, напряжение уходит, в мягких тканях увеличивается кровообращение. А такое "спокойное" состояние тела напрямую влияет на эмоциональное самочувствие.

Улучшение отношений

Объятия — один из самых нежных и убедительных способов выразить чувства. В момент телесного контакта партнеры обмениваются энергиями, ощущая друг друга лучше. Развивается эмпатия, больше не хочется ни критиковать, ни обижаться. Появляется ощущение, что рядом такой же человек: с проблемами, сомнениями и страхами.

Сколько нужно объятий в день?

Не меньше десяти. После пробуждения, после завтрака, перед работой, два раза в обеденный перерыв, за чашечкой кофе, вечером, еще раз вечером, а потом ночью наверстать упущенное…

Обнимайтесь чаще, не стесняйтесь этих проявлений. Иногда полезно отложить смартфон и порадоваться живому взгляду напротив.