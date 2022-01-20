На помощь! Мой ребенок — нарцисс. Как поступать родителям?

Желание быть в центре внимания, чрезмерное чувство собственной значимости и стремление добиваться своего, — такие признаки нарциссизма могут проявиться и у детей. Как следует поступать родителям?

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У нарциссизма незавидная репутация. Большинству из нас сразу приходят на ум самовлюбленные и крайне чувствительные к критике эгоисты. И к тому же способные проявить агрессию, если не получают того восхищения, которого, по собственному мнению, заслуживают.

Однако с точки психологии развития нарциссическая фаза в жизни ребенка — не только естественное, но и крайне важное для развития устойчивой психики явление. Подобный естественный или здоровый нарциссизм помогает человеку строить сценарии на будущее, верить в себя и собственную ценность и достичь своеобразной автаркии — способности развивать собственные планы и претворять их в реальность, пишут психиатры Михаэль Липп и Анне Каров в статье о детском и подростковом нарциссизме.

Поэтому специалисты очень осторожно говорят о нарциссическом расстройстве личности, если речь идет о детях или подростках. Истоки личностных расстройств берут начало в раннем детстве и проявляют себя по мере взросления. Но диагноз часто ставится лишь во взрослом возрасте.

Как нарциссизм проявляется у детей?



Однако распознать в собственном чаде преувеличенную склонность к нарциссизму важно не только потому, что поведение детей, проявляющих манию величия и постоянно ищущих внимания к себе, чрезвычайно утомляет родителей, учителей и сверстников.

"Нарциссизм не делает человека счастливым", — утверждает Эдди Бруммельман, занимающийся психологией развития в университете Амстердама и исследующий развитие самосознания у детей.