На помощь! Мой ребенок — нарцисс. Как поступать родителям?

Желание быть в центре внимания, чрезмерное чувство собственной значимости и стремление добиваться своего, — такие признаки нарциссизма могут проявиться и у детей. Как следует поступать родителям?
У нарциссизма незавидная репутация. Большинству из нас сразу приходят на ум самовлюбленные и крайне чувствительные к критике эгоисты. И к тому же способные проявить агрессию, если не получают того восхищения, которого, по собственному мнению, заслуживают.
Однако с точки психологии развития нарциссическая фаза в жизни ребенка — не только естественное, но и крайне важное для развития устойчивой психики явление. Подобный естественный или здоровый нарциссизм помогает человеку строить сценарии на будущее, верить в себя и собственную ценность и достичь своеобразной автаркии — способности развивать собственные планы и претворять их в реальность, пишут психиатры Михаэль Липп и Анне Каров в статье о детском и подростковом нарциссизме.
Поэтому специалисты очень осторожно говорят о нарциссическом расстройстве личности, если речь идет о детях или подростках. Истоки личностных расстройств берут начало в раннем детстве и проявляют себя по мере взросления. Но диагноз часто ставится лишь во взрослом возрасте.
Как нарциссизм проявляется у детей?
Однако распознать в собственном чаде преувеличенную склонность к нарциссизму важно не только потому, что поведение детей, проявляющих манию величия и постоянно ищущих внимания к себе, чрезвычайно утомляет родителей, учителей и сверстников.
"Нарциссизм не делает человека счастливым", — утверждает Эдди Бруммельман, занимающийся психологией развития в университете Амстердама и исследующий развитие самосознания у детей.
Кроме того, нарциссизм напрямую связан с агрессивным поведением, как следует из мета-анализа Софи Кьервик и Брэда Бушмана из Университета штата Огайо. Вот почему важно на ранней стадии разобраться в сути возможных причин нарциссического поведения ребенка. Как и прочие черты характера, признаки нарциссизма, по крайней мере, частично могут передаваться по наследству, подчеркивает Эдди Бруммельман.
Но они могут быть и результатом определенных методов воспитания ребенка. В 2015 году Бруммельман провел исследование среди 565 детей и их родителей, в рамках которого эксперт по психологии развития и его команда проверяли две теории о происхождении нарциссизма.
Талантливее, умнее — и самовлюбленнее
Согласно одной из теорий, родители ценят своих отпрысков сверх всякой меры и тем самым способствуют развитию нарциссизма. Другая предполагает, что нарциссическое поведение является реакцией детей на холодность и отстраненность родителей. Результаты исследования Бруммельмана поддерживают первую теорию: к развитию нарциссических черт в большей степени склонны дети, которых папы и мамы превозносят до небес.
"Эти родители считают, что их ребенок более талантлив, более умен и способен, чем другие дети", — указывает эксперт. Таким образом, повышается и стандарт, которому ребенок должен соответствовать. Здесь Бруммельман отмечает еще одну проблему: "Любовь к собственному сыну или дочери связана с условиями. Если ребенку не удается оправдать ожидания родителей, он станет опасаться, что те разочаруются или даже устыдятся".
"Разумеется, все родители считают собственных детей особенными — и это нормально! Родительские тепло и привязанность без каких-либо условий важны для уверенности в себе", — отмечает Бруммельман. Ничего плохого нет и в похвале — если она реалистична.
Не сравнивать с другими, а отмечать прогресс
Вместо постоянного сравнения достижений своего ребенка и других детей родителям следует сосредоточиться на прогрессе сына или дочери. Например, указывать: "Смотри-ка, в прошлом году у тебя это не получалось, а теперь удается!"
Такого мнения придерживается Ренате Шепкер, член правления Германского объединения детской и подростковой психиатрии, психосоматики и психотерапии (DGKJP). Она сталкивалась с детьми и подростками с чрезмерным нарциссическим поведением в повседневной клинической практике. "Родители могут гордиться детьми и выражать это в том числе, когда ребенок научился чему-то новому", — говорит эксперт.
Проблемы возникают, когда родителям не удается установить границы, и их ожидания не соответствуют уровню развития ребенка. "Определенная культура споров является частью хорошего воспитания", — отмечает Шепкер. Детям необходимо уметь справляться с такими ситуациями — когда у папы и мамы не задался день или когда они корят отпрыска: "Ты сегодня невыносим!" И наоборот: ребенку нужно уметь сказать родителям то же самое. Тем самым дети узнают, что совершать ошибки — в порядке вещей, подчеркивает эксперт.
Неразрешенные вопросы из собственного детства
Терапия может помочь, если нарциссическое поведение подростка приводит к проблемам в школе или общении с друзьями — когда дети считают, что социальные правила и требования установлены не для них самих, а для других. Консультация родителей входит в любой курс терапии для детей, указывает Шепкер.
При этом нередко становится ясно, что поддержка терапевта может быть необходима и самим родителям. В конфликтах с ребенком часто проявляются неразрешенные вопросы из собственного детства, говорит Ренате Шепкер. Это происходит не так уж редко, добавляет она.