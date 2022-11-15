На пути к разводу: психолог назвал 12 вещей, которые день за днем подталкивают нас к разрыву отношений

Когда знаешь, по каким причинам чаще всего любовные отношения терпят крах, можешь сознательно избегать определенных ошибок, пишет doctorpiter.ru
Когда люди находятся на грани расставания или развода, они часто думают о том, можно ли было предотвратить печальный исход, какие ошибки привели к нему.
Любое расставание — это стресс для обоих партнеров, вне зависимости от длительности романа и от того, кто именно из них стал инициатором разрыва.
"Часто негативные последствия расставания могут влиять на психическое здоровье в течение месяцев и даже лет", — пишет психолог Марк Трэверс.
Проанализировать свои промахи важно: так вы сможете или спасти отношения, или не наступить на те же грабли уже с другим человеком.
История каждой пары индивидуальна, однако есть вещи, которые чаще других становятся причиной расставания. В издании Plos-One было опубликовано научное исследование, авторы которого установили 12 самых распространенных причин конца отношений:
- Отдаление друг от друга;
- Неверность;
- Отсутствие уважения;
- Разные интересы;
- Разлука;
- Проблемы с деньгами;
- Отсутствие помощи по домашним делам;
- Проблемы с сексом;
- Домашнее насилие;
- Отсутствие детей;
- Алкоголь, наркотики;
- Пристрастие к азартным играм.
Как подчеркивает Трэверс, в рамках этого исследования результаты опроса среди мужчин и женщин были приблизительно одинаковыми. Главными факторами разрыва, по мнению представителей обоих полов, выступают разлука и постоянные споры. При этом для женщин неуважение, домашнее насилие и нежелание партнера помогать с делами по дому считаются более весомыми причинами для расставания, чем для мужчин.
Интересное исследование на эту тему было также опубликовано в "Журнале социальных и личных отношений": его авторы выяснили, что значительная часть проблем в отношениях, которые в итоге стали причиной их финала, появились еще в самом начале романа. Поэтому так важно знать о тревожных признаках и решать проблемы сразу, не дожидаясь, пока они разрушат ваш союз.
При этом психолог напоминает: каким бы тяжелым ни было расставание, вы сможете пережить разрыв. Более того, если вы были по-настоящему несчастливы в браке, развод сможет принести в вашу жизнь покой. Расставание действительно в перспективе может улучшить психологическое благополучие — если именно ваши отношения были причиной проблем.
Как понять, что разрыв, скорей всего, неизбежен? Психотерапевт Филипп Татаренко перечислил несколько признаков — предвестников грядущего расставания:
- Недостаточная сепарация от родителей;
- Секс не доставляет удовольствия;
- Неспособность выдержать напряжение после рождения ребенка;
- Неумение справляться с жизненными трудностями сообща;
- Невозможность выражать свои эмоции и обсуждать чувства;
- Лишение права на эмоциональную поддержку;
- Неумение быть целой семьей, в которой у каждого есть свои личные границы.