На пути к разводу: психолог назвал 12 вещей, которые день за днем подталкивают нас к разрыву отношений

Когда знаешь, по каким причинам чаще всего любовные отношения терпят крах, можешь сознательно избегать определенных ошибок, пишет doctorpiter.ru

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Когда люди находятся на грани расставания или развода, они часто думают о том, можно ли было предотвратить печальный исход, какие ошибки привели к нему.

Любое расставание — это стресс для обоих партнеров, вне зависимости от длительности романа и от того, кто именно из них стал инициатором разрыва.

"Часто негативные последствия расставания могут влиять на психическое здоровье в течение месяцев и даже лет", — пишет психолог Марк Трэверс.

Проанализировать свои промахи важно: так вы сможете или спасти отношения, или не наступить на те же грабли уже с другим человеком.

История каждой пары индивидуальна, однако есть вещи, которые чаще других становятся причиной расставания. В издании Plos-One было опубликовано научное исследование, авторы которого установили 12 самых распространенных причин конца отношений:

Отдаление друг от друга;

Неверность;

Отсутствие уважения;

Разные интересы;

Разлука;

Проблемы с деньгами;

Отсутствие помощи по домашним делам;

Проблемы с сексом;

Домашнее насилие;

Отсутствие детей;

Алкоголь, наркотики;

Пристрастие к азартным играм.



Как подчеркивает Трэверс, в рамках этого исследования результаты опроса среди мужчин и женщин были приблизительно одинаковыми. Главными факторами разрыва, по мнению представителей обоих полов, выступают разлука и постоянные споры. При этом для женщин неуважение, домашнее насилие и нежелание партнера помогать с делами по дому считаются более весомыми причинами для расставания, чем для мужчин.

Интересное исследование на эту тему было также опубликовано в "Журнале социальных и личных отношений": его авторы выяснили, что значительная часть проблем в отношениях, которые в итоге стали причиной их финала, появились еще в самом начале романа. Поэтому так важно знать о тревожных признаках и решать проблемы сразу, не дожидаясь, пока они разрушат ваш союз.

При этом психолог напоминает: каким бы тяжелым ни было расставание, вы сможете пережить разрыв. Более того, если вы были по-настоящему несчастливы в браке, развод сможет принести в вашу жизнь покой. Расставание действительно в перспективе может улучшить психологическое благополучие — если именно ваши отношения были причиной проблем.

Как понять, что разрыв, скорей всего, неизбежен? Психотерапевт Филипп Татаренко перечислил несколько признаков — предвестников грядущего расставания: