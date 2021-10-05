Нам надо поговорить об этом. Возможен ли секс в космосе?

Испытывают ли космонавты сексуальное влечение во время полета? Как сказывается на либидо пребывание в условиях невесомости? И у кого был интим на орбите?

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Вообще-то немецкий астронавт Маттиас Маурер обычно с легкостью дает интервью и отвечает на любые вопросы журналистов, атакующих его в последнее время в связи со стартующей в конце 2021 года шестимесячной экспедицией корабля SpaceX Crew-3, в состав которой Маттиас включен. И лишь одна тема смущает астронавта: секс в космосе. "Об этом у нас речь еще никогда не шла, ведь мы - на работе", - отвечает Маурер на вопрос DW о том, говорят ли астронавты между собой о сексе.

Но ведь в космос летают не только профессиональные космонавты. В наши дни через частные компании на орбиту отправляется так много любителей, как никогда прежде. Кстати, и сегодня, 5 октября, в космос летит съемочная группа российского кинопроекта "Вызов", в состав которой входят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. И впервые в истории МКС станет местом съемок художественного фильма. Интересно, пойдет ли речь в картине о любви на борту космической станции?..

Ясно, что сексуальность является неотъемлемой частью природы. При этом, как утверждают в НАСА, Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства, ни один человек сексом в космосе пока еще никогда не занимался. Но это не точно.