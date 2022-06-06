Научитесь говорить "нет": 9 способов построить и сохранить личные границы

Каждый человек уникален и хочет иметь крепкие отношения с собой и другими людьми. Этому помогают личные границы, которые указывают, что вы считаете приемлемым и неприемлемым в чьем-либо поведении. Они относятся к близким людям — семье, друзьям, партнерам, пишет sovets.net

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Почему это важно

Чтобы создать прочные отношения, необходимо взаимное уважение, доверие и счастье. Люди по-разному ощущают свою зону комфорта. Личные границы включают этику, общение, энергию, сексуальность. Они касаются всех сфер жизни, не дают другим людям осуществлять манипуляции, сообщают, куда можно ступить, а что делать недопустимо. Есть способы, как построить и сохранить личные границы.

Определите точку отсчета

Человек должен знать, где он находится в данный момент. Важно отследить, как складываются отношения с другими людьми, удается ли сопротивляться изменениям, какие ощущение возникают при контактах. Это поможет определить границы.

Проанализируйте свои ценности

Если для человека важна свобода творчества, ему необходимо четко обозначить личное пространство, в которое нельзя входить. Тех, кто хочет повысить свою ценность и значимость, должны жестко показать, как с вами можно разговаривать, строить отношения. Установление границ происходит индивидуально с учетом личных приоритетов.

Начните с простого

Формирование нового навыка необходимо выполнять небольшими шагами. Нельзя грубо отталкивать людей, которые доставляют вам дискомфортные отношения. Если на вас давят, лучше найти причину и оказаться в мягкой форме.

Слушайте свои чувства

При пересечении личных границ нередко возникают дискомфортные ощущения. Это могут быть учащенное сердцебиение, потливость, стеснение в груди или животе. Чтобы принять верное решение, прислушайтесь к себе.

Научитесь говорить "нет"

Причина, по которой люди бояться это делать, — беспокойство, что ситуация не понравится другу или партнеру. Здесь важно остановиться и подумать о своих чувствах.