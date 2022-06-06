Научитесь говорить "нет": 9 способов построить и сохранить личные границы
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Каждый человек уникален и хочет иметь крепкие отношения с собой и другими людьми. Этому помогают личные границы, которые указывают, что вы считаете приемлемым и неприемлемым в чьем-либо поведении. Они относятся к близким людям — семье, друзьям, партнерам, пишет sovets.net

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Почему это важно

Чтобы создать прочные отношения, необходимо взаимное уважение, доверие и счастье. Люди по-разному ощущают свою зону комфорта. Личные границы включают этику, общение, энергию, сексуальность. Они касаются всех сфер жизни, не дают другим людям осуществлять манипуляции, сообщают, куда можно ступить, а что делать недопустимо. Есть способы, как построить и сохранить личные границы.

Определите точку отсчета

Человек должен знать, где он находится в данный момент. Важно отследить, как складываются отношения с другими людьми, удается ли сопротивляться изменениям, какие ощущение возникают при контактах. Это поможет определить границы.

Проанализируйте свои ценности

Если для человека важна свобода творчества, ему необходимо четко обозначить личное пространство, в которое нельзя входить. Тех, кто хочет повысить свою ценность и значимость, должны жестко показать, как с вами можно разговаривать, строить отношения. Установление границ происходит индивидуально с учетом личных приоритетов.

Начните с простого

Формирование нового навыка необходимо выполнять небольшими шагами. Нельзя грубо отталкивать людей, которые доставляют вам дискомфортные отношения. Если на вас давят, лучше найти причину и оказаться в мягкой форме.

Слушайте свои чувства

При пересечении личных границ нередко возникают дискомфортные ощущения. Это могут быть учащенное сердцебиение, потливость, стеснение в груди или животе. Чтобы принять верное решение, прислушайтесь к себе.

Научитесь говорить "нет"

Причина, по которой люди бояться это делать, — беспокойство, что ситуация не понравится другу или партнеру. Здесь важно остановиться и подумать о своих чувствах.

Можно сказать "нет" без объяснения причин. Скорее всего, это не повлияет на другого человека так сильно, как вы думаете. Вскоре обнаружите, что люди начали больше вас уважать.

Будьте настойчивы

Сохраняйте напористость при установлении личных границ. Если этого не удавалось сделать раньше, возможно вас не воспримут всерьез. Четко формулируйте, что нужно. Будьте настойчивы в достижении цели.

Установите последствия

Человек не нарушает закон, потому что знает, за это предусмотрено наказание. Последствия за пересечение личных границ не должны быть радикальными, но партнерам необходимо о них знать. Даже строгий упрек поможет воспринимать вас всерьез.

Практикуйте осознанность

Эти действия затрагивают все аспекты жизни. Важно осознавать, что вы думаете и чувствуете в конкретной ситуации. Это поможет установить границы, за которые заходить недопустимо.

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