Не будь жадиной! Надо ли делиться своими вещами и идеями и как научить этому детей

Как вырастить ребенка, который умеет сострадать и делиться, но и своего просто так не отдаст? Не жадину, но и не простака, которого любой сумеет обобрать до копейки? Для этого нужно разобраться со своими собственными установками, пишет 7sisters.ru

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Нас всегда учили, что нужно делиться — игрушками, едой, вещами. Этой непростой теме посвящены детские книги и мультфильмы. А теперь мы выросли — и у нас возникают серьезные проблемы с отстаиванием собственных границ. А ведь еще нужно как-то воспитать теперь уже собственных детей. Где найти золотую середину, рассказывает психолог Алексей Голев.

Дети — собственники от природы



Примерно к двух- или трехлетнему возрасту родители могут обнаружить, что ребенок не желает делиться. Ничем и ни с кем. Не помогают ни уговоры, ни угрозы — этот ангелочек хочет, чтобы все его оставалось с ним. Ни друзья-сверстники, ни мама с папой, ни братья или сестры не могут рассчитывать на то, что с ними поделятся игрушкой или апельсином. И это совершенно нормально. Мы все такими были.

Именно в этом возрасте происходит сепарация от мамы и принятие факта, что есть "я" и "мое" и есть все остальные. Первое становится важнее остального — и этот мир малышу понятен, в нем комфортно и хорошо. Сама собой эта черта характера никуда не денется, поэтому игнорировать ее нельзя. Так же, как нельзя ломать личность маленького человека — все это непременно "вылезет" в подростковом возрасте и обязательно скажется во взрослом.

Социализации нужно учиться и учить



Вещи в собственности или возможность контактировать с другими людьми? Каждый человек проходит через этот непростой выбор.