Не будь жадиной! Надо ли делиться своими вещами и идеями и как научить этому детей

Как вырастить ребенка, который умеет сострадать и делиться, но и своего просто так не отдаст? Не жадину, но и не простака, которого любой сумеет обобрать до копейки? Для этого нужно разобраться со своими собственными установками, пишет 7sisters.ru
Нас всегда учили, что нужно делиться — игрушками, едой, вещами. Этой непростой теме посвящены детские книги и мультфильмы. А теперь мы выросли — и у нас возникают серьезные проблемы с отстаиванием собственных границ. А ведь еще нужно как-то воспитать теперь уже собственных детей. Где найти золотую середину, рассказывает психолог Алексей Голев.
Дети — собственники от природы
Примерно к двух- или трехлетнему возрасту родители могут обнаружить, что ребенок не желает делиться. Ничем и ни с кем. Не помогают ни уговоры, ни угрозы — этот ангелочек хочет, чтобы все его оставалось с ним. Ни друзья-сверстники, ни мама с папой, ни братья или сестры не могут рассчитывать на то, что с ними поделятся игрушкой или апельсином. И это совершенно нормально. Мы все такими были.
Именно в этом возрасте происходит сепарация от мамы и принятие факта, что есть "я" и "мое" и есть все остальные. Первое становится важнее остального — и этот мир малышу понятен, в нем комфортно и хорошо. Сама собой эта черта характера никуда не денется, поэтому игнорировать ее нельзя. Так же, как нельзя ломать личность маленького человека — все это непременно "вылезет" в подростковом возрасте и обязательно скажется во взрослом.
Социализации нужно учиться и учить
Вещи в собственности или возможность контактировать с другими людьми? Каждый человек проходит через этот непростой выбор.
Жадин никто не любит, это понятно. С таким человеком не будут общаться или играть, да и делиться с ним никто особо не поспешит. Выходит, быть человеком, который раздает все подряд, хорошо? Нет. Такие люди настолько не уверены в себе и своей ценности, что им приходится "покупать" других людей — конфетами или выполненными домашними заданиями, которые можно списать. Мамиными бусами или дедушкиной коллекцией марок, за которую тебя примут в игру хотя бы на время.
Обе эти крайности — пример неудачной социализации. Во взрослом возрасте такие типы характера проявляются примерно так же, кстати. Только ситуации могут маскироваться немного сложнее и изощреннее, но сама суть остается той же.
Разберитесь со своей ценностью (и помогите ребенку)
Ответ, что же делать в этой ситуации, очевиден. Вырастить невротика никому не хочется, верно? Нужно понять, что для вас значат вещи и другие материальные блага. Почему вам так сложно поделиться даже в той ситуации, когда этого требуют законы гуманности и дружбы, или наоборот — почему вы готовы быть вечной палочкой-выручалочкой в ущерб себе, своей семье и своим собственным интересам.
Лучше всего, конечно, делать это с психологом — например, во время классической терапии. Понятно, что перекос в любую сторону возникает не просто так — это следствие полученных от ваших родителей (бабушек, рода) установок.
Нельзя заставлять ребенка в любом возрасте делиться. Как и нельзя ни в коем случае жить по принципу "все лучшее — детям". Помните, как наши мамы не смели взять ягодку клубники, потому что очень беспокоились о витаминизации подрастающих организмов? Хорошо и правильно показывать, что есть мое, чем я дорожу и делиться не стану. И есть тоже мое, чем я с радостью поделюсь, потому что отдавать порой бывает куда приятнее, чем получать.