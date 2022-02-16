"Не надо врать, что больно не будет". Как отвести ребенка к врачу, если он боится

Еще одним важным критерием хорошего детского врача, по мнению Плахова, является его умение читать зарубежную медицинскую литературу. "Спросите у врача, что последнего из медицинских работ вы прочитали на английском языке?" — предлагает он.

Педиатр также отмечает, что многие родители предвзято относятся к полу врачей, считая, что лучшие доктора — мужчины. Однако сам он считает, что лучшим педиатром для здорового ребенка будет женщина. "Мужчина не совсем понимает, что такое материнство. И он не будет с таким трепетом относиться к вашему ребенку, как женщина", — полагает врач.

Как подготовить ребенка к походу к врачу

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Чаще всего страх перед походом к врачу возникает у ребенка, если в его памяти уже есть негативные воспоминания, связанные с поликлиникой, где ранее проводились болезненные процедуры. Или же, если ребенок очень чувствительный и боится прикосновений чужих людей.

По мнению Татьяны Котович, медицинского психолога и семейного психотерапевта, в обоих случаях родителям необходимо все тщательно продумать и заранее спланировать визит к врачу так, чтобы он прошел наименее травматично для психики ребенка.

Для начала она советует познакомиться с врачом, выбрав для этого момент, когда ребенок здоров и требуется только плановый осмотр.

"Нарисуйте для доктора рисунок вместе с ребенком, подарите его, и тогда, возможно, он в дальнейшем будет воспринимать врача менее настороженно", — предлагает психолог.

Не менее важно, по мнению Татьяны Котович, объяснить ребенку, к какому именно врачу вы его ведете и по какой причине: рассказать, что есть такой человек, который помогает лечить больное горло или уши, какие инструменты у него есть и для чего они нужны. Положительный эффект как до посещения клиники, так и после неприятных процедур, может дать банальная игра в доктора, считает Котович.

"Сделайте белый халат из старой наволочки, купите игрушечный "Набор доктора", бинты, шприцы без иголок и разрешите ребенку полечить вас. Пусть он намажет вас йодом, осмотрит горло или уши. Главное, договоритесь, что играете в доктора по очереди", — предлагает психолог.

Не стоит врать, что будет не больно

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Если ребенок уже знаком с неприятными процедурами и боится людей в белых халатах, необходима более тщательная подготовка. "Ребенка надо обязательно предупреждать о предстоящих болезненных манипуляциях и ни в коем случае не обманывать, что будет не больно. Дети чаще всего боятся неожиданной боли и неизвестности, поэтому не стоит говорить, что забор крови похож на "укус комарика", — советует Котович.

По словам психолога, дети никогда не врут о своем самочувствии, поэтому родителям необходимо чутко реагировать на все жалобы и обязательно насторожиться, если врач ведет себя грубо и не верит, что ребенку больно.