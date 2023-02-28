Не проспите: жизненно важные навыки, которым нужно обучить ребенка до 13 лет

Здесь описаны действительно важные навыки, которым родители должны обучить своих детей, чтобы они усвоили их до того, как столкнутся с трудностями подростковой жизни. Об этом пишет jana.delfi.ee со ссылкой на Brightside.

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Как постоять за себя и других



Один из способов быть уверенным в том, что ваш ребенок сможет постоять за себя, это найти ему друга, который в случае чего сможет обеспечить ему безопасность. То есть друга, который поможет в беде.

Как разрешить разногласия мирным путем



Между детьми часто возникают конфликты, даже если они лучшие друзья. Потому важно объяснить своему ребенку, что ссоры нужно решать мирно. Также будучи родителем, очень важно подавать правильный пример.

Ответственность и забота



Ответственность — понятие растяжимое. Оно может означать помощь в уборке или взятие домашнего питомца. Можете научить своего ребенка тому, что некоторые домашние обязательства нужно время от времени выполнять не тогда, когда родители сказали, а когда они сами видят, что что-то нужно сделать.

Как работать с другими людьми



Обучить ребенка умению ладить с другими и дружно играть вместе, учить его быть частью команды. Работа в команде, в свою очередь, учит уважать и находить компромисс, а также учит терпению, общению и эмпатии.

Как просить прощения и прощать



Просто научить просить прощения недостаточно. Ребенок должен понимать, за что он просит прощения, а не делать это из привычки. Дети должны отвечать за свои поступки. Также важно помнить, что умение прощать тоже важно.

Как слушать и сопереживать



Быть хорошим слушателем — это также хороший пример того, как они должны себя вести. Если относиться к детям с уважением и показывать, что вам небезразлично, о чем они говорят, это сделает из них хороших слушателей. То же самое относится и эмпатии.

Как справиться с трудными эмоциями



То, что дети не знают, как совладать с нагнетающими эмоциями — нормально. Задача родителей научить ребенка управлять своими эмоциями.

Принятие разочарования



Дети могут очень часто разочаровываться — не важно, идет речь о незначительной вещи или нет — важно вовремя объяснить им, что не всегда возможно выиграть или получить то, что они хотят.

Оптимизм и любовь к себе



Показывая детям, как видеть хорошую сторону вещей, и обучая их тому, что неудачи между делом — это нормально, вы формируете у них оптимистичный взгляд на вещи, который обязательно пригодится им в будущем. Любовь к себе — это тоже качество, которым дети должны обладать.

Планирование времени



Можно научить ребенка планированию времени, установив время для сна и заботясь о том, чтобы он сам пошел в кровать вовремя. Также можете купить ему календарь, куда ребенок сможет записывать свои планы.