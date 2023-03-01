"Не пытайтесь достать его из раковины": что делать, если близкий человек наказывает молчанием

Ссоры не всегда бывают громкими, порой близкий человек может наказывать долгим молчанием. И зачастую это переживается еще тяжелее скандалов, пишет doctorpiter.ru Почему же возникают молчаливые конфликты, и как с ними справляться?

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Когда молчание — не золото

Некоторые люди проявляют свое недовольство поведением близкого человека показательным молчанием — перестают разговаривать, а при попытках вывести на разговор делают "покер-фейс".

В некоторых семьях такой игнор может продолжаться довольно долго — неделю и даже месяц. Причем нередко "наказанный" даже не понимает, в чем вообще провинился.

Что происходит с человеком, который выражает свои чувства таким способом, и как вести себя, если вас кто-то регулярно наказывает молчанием. Вот мнение мнение трех специалистов.

"Игнорирование — одна из форм эмоционального насилия, — говорит психолог Елена Клен. — Удар молчанием может быть очень болезненным. И есть несколько причин, почему партнер может закрываться на несколько дней или даже недель".

Причины молчания

Избегание стыда

"Одна из самых распространенных причин ухода от контакта — вина и стыд. Человек может испытывать эти эмоции после произошедшего конфликта и не иметь возможности столкнуться с ними и пережить. В таком случае он может использовать такую болезненную для близких форму избегания. Нет контакта — нет стыда", — объясняет психолог.

Скрытая агрессия

"Иногда человек прибегает к молчанию, когда хочет наказать партнера и сделать ему больно, обидеть в ответ, — говорит психолог. — Чаще всего это возникает из-за негативных чувств, которые испытывает сам человек, но не может выразить. Например, переживает злость, раздражение или обиду, но сказать об этом не может (из-за собственных установок или соображений), тогда возникает идея показать своему партнеру степень переживаний через молчание".

Невозможность пережить конфликт

"Порой ссоры воспринимаются человеком как что-то совершенно недопустимое (чаще всего в связи со своим прошлым опытом). И единственным способом избежать конфликтов является уход от взаимодействия полностью в надежде вернуться, когда все утихнет", — говорит Елена Клен.

Результат наоборот

"Бывает, если человек замолкает после ссоры, он проецирует на партнера то наказание, которого боится сам, — объясняет психотерапевт, психиатр Михаил Валуйский. — Он думает так: "Если я сам боюсь отдаления, отстранения, своей покинутости, то и второй человек должен этого бояться. Если я лишу его своего общения, а по сути, отношений, то он будет от этого страдать. Я причиню ему страдание, чтобы заставить его изменить свое поведение, чтобы впоследствии эти страдания не повторялись".

Парадокс в том, что человек наказывает лишением отношений для того, чтобы отношения эти укрепить — чтобы партнер перестал делать те вещи, те поведенческие акты, которые приводят к ссоре. При этом таким поведением можно достичь обратного результата.

"Партнер может быть даже рад, что ему никто ничего не говорит, и молчание будет не наказанием, а даже поощрением, — объясняет психотерапевт. — Все это приводит только к усилению ссор, разлада. Поэтому замолкать — это крайне неправильно. Наоборот, нужно говорить, говорить без оскорблений, говорить о том, что чувствуешь. И не перекладывать вину за свои эмоции на другого человека".

Намеренная жестокость

"Бывает, что молчанием наказывают родители своего ребенка, — рассказывает психолог Кристина Хабарова. — Это самый страшный вид наказания. Ребенок погружается в состояние фрустрации и испытывает дикое чувство вины. Особенно страшно для маленького человека, когда родитель даже не объясняет, за что именно, за какой такой проступок он так наказывает ребенка. В таком варианте человек вырастает с тяжелым чувством вины, как будто все беды в мире от него и он — сплошная проблема.

Такой формат наказания характерен для тех, кто в детстве перенес травмирующий опыт — их вполне могли точно так же наказывать, игнорировать их родители".

Что делать, если партнер молчит после ссоры

Что же делать, когда партнер не отвечает и достучаться до него невозможно?

Помните, что причины такого поведения только в том, кто игнорирует

"Прошлый опыт, мысли и установки этого человека привели к такому результату. Не вините себя в этом", — говорит психолог Елена Клен.

Валидируйте свои эмоции

"Даже если человек не сказал ничего обидного, это не значит, что обидеть это вас не могло, — объясняет эксперт. — Замечайте все свои переживания, проговаривайте их по возможности и давайте пространство для их выражения. Можно поделиться с близкими, написать о них, даже просто поплакать".

Позаботьтесь о себе в период молчания партнера. Уделите себе больше времени

Не стоит пытаться достать партнера из его "раковины"

"Это может привести к еще большему избеганию и увеличивать период тишины, — говорит Елена Клен. — Однако, когда общение возобновляется, следует обозначить, насколько больно дается это ожидание. Выразить то, что такая модель решения проблемы для вас не подходит".

Введите в отношения культуру проговаривания эмоций

"Возможно, это станет профилактикой конфликтных ситуаций, — уверена психолог Елена Клен. — Безопасное пространство в отношениях — залог крепкого союза. И это непростая работа для обоих партнеров. И в случае, когда отношения являются ценными, стоит вложить время и силы в построение доверия и контакта. Подумайте о том, как вы видите решение конфликта, распознайте свои переживания, старайтесь избегать оскорблений в адрес друг друга".

"Используйте в своем монологе исключительно "я-послания", говорите о себе, о том, что вы испытываете, а не в формате "а ты вот…", — рекомендует психолог Кристина Хабарова. — Если же ваш партнер ничего не меняет в своем поведении, стоит задуматься, готовы ли вы пожертвовать собой и находиться в таком токсичном взаимодействии и дальше".