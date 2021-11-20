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Отражение семейных ценностей
Не только подарки и веселье. Зачем нам нужны праздники?
Foto: Shutterstock

Хотя праздники в основном ассоциируются с подарками, вкусной едой, красивыми нарядами и торжеством, на самом деле они имеют гораздо большее значение.

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Психологи уверены, что праздник не только дарит нам целый спектр эмоций, но выполняет образовательные и воспитательные функции.

Почему праздники важны и зачем создавать их в жизни чаще, рассказывает психолог Ивета Ауните.

Праздники в первую очередь связаны с радостью. Это положительные эмоции. И на самом деле замечательно, если люди умеют сделать праздник частью повседневной жизни, не дожидаясь какого-то особенного дня, когда они наконец поставят на стол праздничный сервиз или наденут праздничный наряд. Пробуждение положительных эмоций с точки зрения благополучия людей, конечно, очень важно, но это не единственная функция, присущая празднованию. Праздник позволяет перенять семейные традиции, способствует дискуссиям об их значении и необходимости или, наоборот, несовместимости с семейными ценностями, развивает творческие способности, учит познать себя и больше слушать других.


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Отражение семейных ценностей

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DELFI Woman

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Праздники Дети
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