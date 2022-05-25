"Искать партнера в интернете — это не прерогатива молодежи. Ошибочно думать, что это не подходит пожилым людям", — считает Ристе Ноор, которая четыре года назад нашла своего партнера Мати именно в сети. Историю пожилой пары рассказал Maaleht.

Ристе была замужем 46 лет. Муж умер в 2006 году. Однажды дочь сказала матери, мол что это она киснет дома в одиночестве. "Давай сделаем тебе аккаунт на сайте знакомств", — предложила она и Ристе согласилась. Портал назывался AmoreMi.

Там пожилая женщина и заприметила фотографию 76-летнего Мати. Прежде всего ее зацепили его глаза — "такой доброжелательный, теплый и красивый взгляд". Женщина написала Мати и послала ему свой номер телефона. Он позвонил. Первый разговор длился несколько часов. О чем именно говорили, никто уже не помнит.

В один день Ристе должна была поехать в Таллин (у нее есть жилье и в Виртсу, и в столице). Они с Мати условились встретиться.

Ристе признает, что она была инициатором происходящего, но тут же добавляет, что Мати был со всем согласен. На это Мати согласно кивает. Встретились они в торговом центре Кристийне. Мати вспоминает, что был ошеломлен, когда увидел Ристе, ведь она до этого сказала Мати, что она слегка толстая.

"Смотрю вокруг и не вижу никаких толстушек", — улыбается Мати.