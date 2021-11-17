Недолго музыка играла. Как распознать скорый развод уже на свадьбе

Свадебный фотограф из США Шайла Херрингтон рассказала, что уже на церемонии определяет, разведется ли пара.

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Признаки будущего развода она назвала в своем ролике в TikTok. По мнению Шайлы, существует три признака того, что брак будет недолговечным. По ее словам, первый показатель — это когда один из супругов делает больше трех семейных фотографий без партнера.

"У вас могут быть фотографии только с родителями, без супруга, но их должно быть не более трех", — говорит фотограф.

Второй признак — если подружки невесты или жениха "избегают разговоров о супруге". По мнению Шайлы, это знак, что они не поддерживают выбор своего друга или подруги.

Последний "тревожный звоночек" — если во время свадебной вечеринки один из супругов проводит с друзьями и родственниками больше времени, чем со своим партнером.

По словам Херрингтон, другие свадебные фотографы, работающие в индустрии много лет, согласны с этими признаками. Большинство подписчиков поддержали Шайлу, рассказав в комментариях свои неудачные истории. Но нашлись и те, кто считает, что свадьба для жениха и невесты — это всегда суета, и совершенно неважно, сколько фотографий без супруга будет в свадебном альбоме, если ваши гости не получат удовольствия от вечера.