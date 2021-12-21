Несчастливое Рождество: как избежать больших ссор во время праздников в кругу семьи

Казалось бы, Рождество, Новый год — время любви и тепла, когда родные собираются вместе, чтобы разделить друг с другом радость этих очень домашних праздников.

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Но порой общение близких людей приводит к серьезным взаимным обидам. Обозреватель BBC Future рассказывает о том, как вовремя углядеть подводные камни и получить от праздника удовольствие.

Счастливая семья — преддверие рая, так говорят издавна. Отсюда можно сделать вывод, что несчастливая семья — ад на земле.

Накануне новогодних праздников и Рождества, которые по традиции считаются семейными, многие из нас заранее готовятся к неприятным моментам: то найдется недовольный угощением, то прорвутся давно копившиеся обиды из-за того, что кто-то кого-то любит сильнее…

А то всплывут и политические разногласия, да еще какие! В общем, продолжительное общение с родственниками странным образом вытаскивает наружу худшее, что таится в нас. Иногда кажется — лучше было бы и не собираться…

Со стороны семейные перепалки могут выглядеть забавно, как в телесериале "Наследники", но в реальной жизни приятного здесь мало.

"Самое частое последствие возникшего отчуждения — чувство одиночества и вины", — говорит Люси Блейк, психолог из университета Западной Англии и автор готовящейся к публикации книги "Ни одна семья не идеальна. Как справиться с неприглядной реальностью".

Лекарства на все случаи жизни не существует. Но лучшее понимание отношений в семье помогает избежать болезненных моментов и облегчить стресс.

Люди обычно не любят рассказывать другим о неудавшихся семейных торжествах и проблемах с близкими. В результате человек, столкнувшийся с таким, считает свой случай уникальным и думает, что с ним что-то не так.

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По мнению Люси Блейк, этому дополнительно способствуют социальные сети. Фото сияющих лиц за семейной трапезой люди выкладывают часто, а заплаканных лиц — никогда. "Вид чужого счастья заставляет сильнее ощущать собственное одиночество", — подчеркивает психолог.

Между тем, данные анонимных опросов говорят о том, что семей с трещиной намного больше, чем нам кажется.

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В ходе одного из таких исследований 633 американца и американки среднего возраста рассказали о своих отношениях с родителями и детьми. Примерно треть заявила, что мало общается с родными, хотя сохраняет к ним эмоциональную привязанность. Из тех, кто контактирует с близкими постоянно, большинство охарактеризовали отношения как "напряженные" или "неоднозначные", и лишь 28% заявили о полной гармонии.

Другая работа, посвященная проблеме отчуждения между родителями и взрослыми детьми, была опубликована в нынешнем году в Германии.

Исследование проводилось в течение длительного времени на материале большого количества семей. Отношения рассматривались как "отчужденные", если родители и дети общались реже раза в месяц и не чувствовали эмоциональной близости. Примерно 20% заявили об отчужденности в отношениях с отцами и 9% — с матерями.

Не всегда это чувство возникает вследствие скандалов. Болезненные следы оставляет и мелкий обмен уколами.

У большинства таких историй есть сходные черты.

Общее прошлое

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В любых отношениях по разным причинам может возникнуть напряжение, но ссоры в семье особенно часто происходят из-за разной интерпретации событий общего прошлого.

Любое неудачное замечание выводит наружу давно копившееся недовольство. В отличие от приятельства с чужими людьми, в семье эмоциональные ставки невероятно высоки. Чем ближе нам человек, тем большего мы от него ждем и тем сильнее обижаемся.

"Возникает ощущение, что твоя преданность и любовь оскорблены, — говорит Терри Аптер, живущий в Британии психолог и автор нескольких книг, в том числе "Трудные мамы" и "Запутанные отношения сестер". — Для человека очень важен его статус в семье, в том числе — ощущение, что его правильно понимают".

Например, многие родители считают своим правом высказываться о внешности, карьерных решениях и личной жизни взрослых детей. Но даже дельное в принципе замечание способно пробудить в человеке воспоминания о несправедливой, по его мнению, критике, которой он подвергался, когда был подростком, и вызвать болезненную реакцию.

Между братьями и сестрами нередко существует идущее из детства соперничество по поводу того, кто получал больше родительского внимания и кто важнее.

Неделикатный комментарий старшего брата заставляет думать, что он по-прежнему считает, будто знает все лучше, а плохое настроение младшей сестры — что она капризничает, чтобы заставить всех заниматься ею.

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Сами по себе такие вещи выглядят достаточно безобидно. Возможно, брат высказал замечание в несколько раздражающей форме, но желая вам добра. Возможно, у сестры сегодня не лучший момент в жизни. Но когда такие вещи повторяются, начинает казаться, что это какой-то нескончаемый день сурка.

"Если человека что-то в прошлом не устраивало, легко возникает ощущение, будто все повторяется, — говорит Терри Аптер. — А если вы задним числом недовольны тем, как ответили, моральный дискомфорт усиливается".

Столкновение культур

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Общение с родителями жены и мужа несет в себе дополнительные вызовы, добавляет Аптер. У семей — разная культура отношений и модели поведения. Определенные вещи — кто должен вызваться мыть посуду или как друг к другу обращаться — люди воспринимают как нечто само собой разумеющееся. То, что в одной семье — дружеская шутка, в другой — оскорбление.

Приход в другую семью в чем-то сродни эмиграции: нужно время, чтобы научиться понимать чужое поведение и способы выражать чувства. "Трудности перевода" приводят к обидам, которые со временем копятся.

Особенно больно бывает, когда в почти неминуемых стычках с родителями партнера он или она не становятся на твою сторону. Возможно, человек, воспитанный в иных понятиях, не чувствует твоей правоты или не приучен перечить старшим в своей семье — все равно ты чувствуешь себя покинутым на чужой территории. "В такой ситуации "предательство" — вполне подходящее слово", — считает Терри Аптер.

Психолог подчеркивает, что недовольство часто не высказывается вслух. "Кажется, что вам затыкают рот и не дают быть собой", — замечает он.

Практические советы

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Устранить все семейные конфликты за одно Рождество было бы подобно чуду, но вполне возможно его не испортить, говорит Терри Аптер.

Во-первых, не увлекаться алкоголем. "Люди думают, что обильная выпивка снимает напряжение, но чаще она делает нас несдержанными", — указывает психолог.

Во-вторых, не предъявлять завышенных требований. Если заранее слишком много думать о том, как сделать, чтобы все прошло идеально, и сидеть в постоянном напряжении, будет только хуже.

"Психологи называют это сильным внутренним возбуждением, — поясняет Аптер. — Чрезмерная бдительность, как бы чего не вышло, все только портит. Слишком стремясь устроить "очень хороший" праздник, вы можете в итоге сделать его очень плохим". Лучше заранее сказать себе, что каких-то напряженных моментов избежать не удастся, но они не должны разрушить вечер в целом. "Лучше думать не о том, как любой ценой не допустить шероховатостей, а о том, как их сгладить", — говорит Аптер.

В-третьих, очень полезно, почувствовав недовольство или раздражение, пожалеть себя и не терпеть, а выйти в другую комнату или на улицу и остынуть.

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Правильно себя настроить особенно важно в этом году, потому что многие семьи по всему миру соберутся впервые после большого перерыва, вызванного пандемией.

"Легко проникнуться высокими ожиданиями, потому что в прошлом году вы пропустили Рождество, и подзабыть о том, каким скверным все может оказаться", — заключил Аптер.

В конце концов, на свете нет ни одной идеальной семьи, так же как нет идеального Рождества, Дивали, Хануки или Нового года. Но осознание своих и чужих недостатков и потенциальных конфликтных зон может сделать праздники вполне приятными.