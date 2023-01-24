Неудачное свидание: 3 условия, без которых на продолжение отношений можно не рассчитывать

Вы потеете, краснеете, не можете связно выражать свои мысли и выдерживать зрительный контакт. Возможно, человек вам сильно нравится. Или вы еще не осознали своих чувств, но уже очень стесняетесь — ведь у вас свидание.

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Если человек очень волнуется на свидании, возможно, и в обычной жизни он застенчив в общении с другими людьми — если это не его друзья и родные, пишет doctorpiter.ru Дженнис Вилхауэр, доктор философии и директор программы амбулаторной психотерапии для взрослых Университета Эмори объясняет, что все дело в заниженной самооценке.

Совет 1. Важно не только чужое мнение

Если вы постоянно беспокоитесь о том, нравитесь ли вы другим людям и ищете любое подтверждение этого, — значит, мнение окружающих для вас более ценно, чем ваше собственное.

Как часто вы говорите себе "Я недостаточно крут для него", "Я не так уж красива, как моя подруга", "Моя эрудиция не дотягивает"? От хронической неуверенности в себе страдают многие, и в таком случае они очень чувствительны как к критике, так и к комплиментам. Поверьте, такие люди будут часами прокручивать в голове незначительный диалог с похвалой или претензией, вспоминая контекст и эмоции собеседника.

Постарайтесь вразумить своего внутреннего критика и будьте добрее к себе — разве кто-то будет относиться к вам лучше, чем вы сами? Сконцентрируйтесь на своих сильных качествах, которыми вы гордитесь и которые укрепляют вашу уверенность в себе.

Совет 2. Не просите выбрать вас

Если вы не уверены в себе, на свидании ваш визави легко считает месседж отчаявшегося человека: "Выбери меня, пожалуйста, я так боюсь, что ты не выберешь!"

Беспокойство по поводу того, что вы снова останетесь за бортом, логично следует из общей неуверенности в себе — в своей внешности, харизме и кругозоре. Ведь если вас не выберут — это лишнее доказательство того, что вы снова "не дотянули", снова недостаточно хороши.

"Кроме того, мы запрограммированы на то, чтобы хотеть быть включенными в какую-то группу — с эволюционной точки зрения такой отбор гарантирует выживание", — объясняет Вилхауэр.

В пример она приводит парадоксальную ситуацию — женщина может плакать из-за того, что мужчина не пригласил ее на второе свидание, хотя, строго говоря, он ей даже не нравился. Ей просто хотелось, чтобы ее выбрали.

Однако пока вы ждете, когда же вас выберут, вы пассивны и беспомощны — вы сомневаетесь, в том, что удовлетворяете требованиям своего потенциального партнера, и программируете себя на неудачу. В итоге, паникуя, вы ведете себя странно и тем самым отталкиваете другого человека.

Совет 3. Будьте тем, кто выбирает

Напомните себе, что вы способны действовать, а не просто ждать, вы — субъект, а не объект. Задайте вопрос: нравится ли вам этот человек, достаточно ли он хорош для вас?

Вы сразу почувствуете разницу — перестанете циклиться на том, что делаете вы, чтобы нравиться, и начнете оценивать своего потенциального партнера, его слова, мотивы и поступки.

Потренируйтесь на знакомых людях: понаблюдайте за ними, проанализируйте их поведение. Это добрый и бескорыстный человек? Или осуждающий манипулятор? Какие поступки заставляют вас хотеть быть рядом, а какие — огорчают? Это поможет быть увереннее в себе на настоящем свидании.