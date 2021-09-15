О чем (не) говорят мужчины. Зачем латвийские папы берут отпуск по уходу за ребенком
Foto: Shutterstock

Почему в Латвии папа в отпуске по уходу за ребенком — большая редкость? Какие болезненные темы мужчины не обсуждают даже между собой и почему скрывают эмоции? Кончается ли отцовская ответственность с разводом родителей? В чем сила и слабость современных отцов? Это лишь часть вопросов, которые обсуждали участники недавней конференции "Отцы. Отношения" (Tēvi. Attiecības).

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У них и у нас


Открывая конференцию, второй секретарь посольства Швеции Ханнес Торденгрен поделился личными впечатлениями от отцовства, растерянности, когда на свет появляется ребенок, усталости и радости.

О чем (не) говорят мужчины. Зачем латвийские папы берут отпуск по уходу за ребенком
Foto: Ekrānuzņēmums

Кто-то удивится, что мужчина, дипломат взял отпуск по уходу за ребенком. Но Ханнес Торденгрен подчеркнул — в Швеции у мужчин и женщин не только одинаковые права, но и обязанность — использовать отпуск по уходу за ребенком. Каждый родитель должен взять отпуск по уходу за ребенком — минимум на 3 месяца.

В Латвии, напомнил госсекретарь Министерства благосостояния Латвии Ингус Алликс, с 2004 года Закон о труде предусматривает 10 календарных дней отпуска для отца в течение первых двух месяцев после рождения ребенка и пособие по отцовству (для социально застрахованных). Также закон предоставляет родителям равные права на 1,5-летний отпуск по уходу за ребенком до достижения ребенком 8-летнего возраста. Отпуск родители могут взять поочередно или одновременно

В отличие от Швеции, в Латвии до сих пор ощущается стигматизация отцов — как внешняя, со стороны общества, так и внутренняя — стереотип "мужчина — главный добытчик, и работа является его главной обязанностью".

Как подметил социальный антрополог Клавс Седлениекс, не всегда даже женщины не согласны с таким присутствием отцов в жизни детей, думая, что это уменьшает их гендерную ценность.

"Что я тогда за мать?" — частый вопрос, который женщина задает себе. Плюс, бытует мнение, что мужчина автоматически не справится с этой ролью. Но отцы могут и должны брать на себя ответственность за семью и за детей Клав Седлениекс, социальный антрополог

Тем не менее, он позитивно смотрит в будущее, так как отношение меняется уже сейчас, хотя и непропорционально. И если мужчина может вполне гибко войти в "иной" мир воспитания и ухода за ребенком, не каждая женщина может покорять вершины мужских сфер, да и не стремится.

На пользу всем


О чем (не) говорят мужчины. Зачем латвийские папы берут отпуск по уходу за ребенком
Foto: Shutterstock

Многие участники мероприятия отметили, что старая модель "отец-кормилец" не работает эффективно — ничего, кроме заработка, таких отцов не связывает с семьей. А если отец остается без работы, нередко он становится ненужным — жена справляется с бытом и воспитанием детей сама, а не ощущавшие отцовского присутствия дети не нуждаются в нем.

Включение — очень важный, но нелегкий процесс, поделился своим опытом врач Марис Ринкулис. Во время своего отпуска по уходу за ребенком с четырехмесячной дочкой он тоже сталкивался с проблемами, главной из которых было кормление. По его признанию, порой в голове витали мысли "лучше бы сейчас оказаться на работе", но радостных моментов и хороших дней было больше.

О чем (не) говорят мужчины. Зачем латвийские папы берут отпуск по уходу за ребенком
Foto: Ekrānuzņēmums

Как отметили участники дискуссии, включение папы в уход за малышом с первых дней не только увеличивает взаимное доверие супругов, но и укрепляет отцовскую связь с ребенком. А в целом выигрывает вся семья. Женщина, ощущая поддержку, спокойна и уверена, ее эмоциональное состояние положительно влияет на ребенка. А отцы признают, что и сами меняются в лучшую сторону: учатся лучше планировать время, больше думают о будущем — и не только финансовом. Меняется и отношение к своему здоровью, поскольку "важно быть полным сил, функционирующим родителем", отметил член правления ассоциации Tēvi Гатис Смидровскис.

Панику при рождении ребенка чувствуют и мужчины, и женщины. Но, как объяснил Клав Седлениекс, большая уверенность женщин в процессе ухода и воспитания детей тесно связана с гендерной ролью — через разговоры о материнстве, ответственность за братьев и сестер девочки уже постигают некоторые навыки и бытовые знания. Поэтому материнство их так не пугает.

Впрочем, панику отчасти можно предотвратить. В этом помогает чтение соответствующей литературы, посещение курсов, программы молодых родителей. А в непредвиденных ситуациях надо стараться анализировать происходящее и думать логически.

Шесть табу мужского разговора


На конференции затронули важную тему эмоциональной составляющей мужского мира. Своим опытом поделился шведский писатель Тор Рутгерссон. В книге "Все, о чем мы никогда не говорим" (Allt vi inte pratar om), написанной в соавторстве с известной шведской феминисткой и активисткой за равенство Идой Остенссон, он исследовал темы, о которых мужчины обычно не говорят.

В ходе работы над книгой Рутгерссон провел анонимный онлайн-опрос, который принес немало грустных открытий. Обобщив результаты, писатель выделил шесть наиболее болезненных для мужчин тем:

  • одиночество и любовь, чувства в отношениях
  • хрупкость, уязвимость, эмоциональная слабость
  • избегание эмоций (нередко приводит к тяжелым зависимостям, болезням и суициду)
  • секс и роль мужчины в нем
  • дружба
  • эго, репутация и образ


Участники конференции признали, что мужчинам свойственно не говорить о проблемах, а обдумывать их. При этом что-то даже "решается само собой". Но, как пошутил руководитель платформы мужского здоровья virutests.lv Хелмут Бекис, если отправить мужчину на сессию к психотерапевту, он, наверное, рыдал бы все полтора часа, а не говорил.

Когда открываешь рот — только усложняешь вещи Матис Будовскис, актер

При этом, общаясь между собой, мужчинам не часто удается раскрыть проблему, и не всегда есть эмоциональная близость. Из-за стереотипов о чем-то говорить нельзя, а уж напрашиваться на разговор — тем более. И, как отметил Тор Рутгерссон, общение часто ограничивается барьерами — постоянным сарказмом, отшучиваниями. "Мы, мужчины, драму понимаем через юмор, — подтвердил актер Матис Будовскис, добавив, что для него язык — сложное средство выражения. — Когда открываешь рот — только усложняешь вещи". В таких случаях он советует искать другие способы выразить эмоции и говорить о них с собой и с другими. Это могут быть искусство, музыка, спорт.

О чем (не) говорят мужчины. Зачем латвийские папы берут отпуск по уходу за ребенком
Foto: Ekrānuzņēmums

Плюс нашего времени — мужские группы, где можно говорить на разные темы. Кому-то требуется 2 часа, чтобы раскрыться, кому-то — 45 минут. Тем не менее, это важно, ведь "чем больше сарказма, тем больше границ". Статистика насилия, зависимостей, травм и самоубийств среди мужчин показывает, что в большинстве случаев это связано с замалчиванием своих мыслей, волнений, печали и боли.

Ответственность — не инстинкт


Одно из важных качеств, которое нужно развивать — отцовская ответственность. По словам Матиса Будовскиса, для него было открытием, что это вовсе не природный инстинкт. И ответственность не заканчивается с разводом или разрывом отношений родителей, а трансформируется в достойное общение с бывшими супругами, умение разрешать конфликты без избегания неприятных тем и агрессии. И, конечно, в участие в воспитании детей и формирование доверительного диалога с ними.

В чем сила отцов


О чем (не) говорят мужчины. Зачем латвийские папы берут отпуск по уходу за ребенком
Foto: Shutterstock

На этот вопрос каждый из участников ответил по-своему:

  • умение распределять приоритеты, своим примером учить детей ответственности (Мартиньш Стакис, мэр Риги).
  • сила отцов — в освобождении от внешнего давления. Быть собой, живя в гармонии с самим собой и другими (Даниэл Павлютс, министр здравоохранения).
  • возможность не только быть собой, но и становиться лучшей версией себя (руководитель центра ZIN Георг Рубенис).
  • истинная сила отца — в доброте, сердечности и уверенности в себе, бесстрашии выражать свои эмоции, делясь радостями и страхами (радиоведущий Валдис Мелдерис).


Отец — это прежде всего взрослый человек Вент Силис, философ

Итог дискуссии подвел философ Вент Силис, который посоветовал мужчинам не делать ошибок наших родителей — не скрывать свои чувства, учиться понимать их и говорить о них. "Отец — это прежде всего взрослый человек", — резюмировал он.

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Мужчины Отцы и дети Семья
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