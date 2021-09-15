О чем (не) говорят мужчины. Зачем латвийские папы берут отпуск по уходу за ребенком

Тем не менее, он позитивно смотрит в будущее, так как отношение меняется уже сейчас, хотя и непропорционально. И если мужчина может вполне гибко войти в "иной" мир воспитания и ухода за ребенком, не каждая женщина может покорять вершины мужских сфер, да и не стремится.

На пользу всем





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Многие участники мероприятия отметили, что старая модель "отец-кормилец" не работает эффективно — ничего, кроме заработка, таких отцов не связывает с семьей. А если отец остается без работы, нередко он становится ненужным — жена справляется с бытом и воспитанием детей сама, а не ощущавшие отцовского присутствия дети не нуждаются в нем.

Включение — очень важный, но нелегкий процесс, поделился своим опытом врач Марис Ринкулис. Во время своего отпуска по уходу за ребенком с четырехмесячной дочкой он тоже сталкивался с проблемами, главной из которых было кормление. По его признанию, порой в голове витали мысли "лучше бы сейчас оказаться на работе", но радостных моментов и хороших дней было больше.

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Как отметили участники дискуссии, включение папы в уход за малышом с первых дней не только увеличивает взаимное доверие супругов, но и укрепляет отцовскую связь с ребенком. А в целом выигрывает вся семья. Женщина, ощущая поддержку, спокойна и уверена, ее эмоциональное состояние положительно влияет на ребенка. А отцы признают, что и сами меняются в лучшую сторону: учатся лучше планировать время, больше думают о будущем — и не только финансовом. Меняется и отношение к своему здоровью, поскольку "важно быть полным сил, функционирующим родителем", отметил член правления ассоциации Tēvi Гатис Смидровскис.

Панику при рождении ребенка чувствуют и мужчины, и женщины. Но, как объяснил Клав Седлениекс, большая уверенность женщин в процессе ухода и воспитания детей тесно связана с гендерной ролью — через разговоры о материнстве, ответственность за братьев и сестер девочки уже постигают некоторые навыки и бытовые знания. Поэтому материнство их так не пугает.

Впрочем, панику отчасти можно предотвратить. В этом помогает чтение соответствующей литературы, посещение курсов, программы молодых родителей. А в непредвиденных ситуациях надо стараться анализировать происходящее и думать логически.

Шесть табу мужского разговора



На конференции затронули важную тему эмоциональной составляющей мужского мира. Своим опытом поделился шведский писатель Тор Рутгерссон. В книге "Все, о чем мы никогда не говорим" (Allt vi inte pratar om), написанной в соавторстве с известной шведской феминисткой и активисткой за равенство Идой Остенссон, он исследовал темы, о которых мужчины обычно не говорят.

В ходе работы над книгой Рутгерссон провел анонимный онлайн-опрос, который принес немало грустных открытий. Обобщив результаты, писатель выделил шесть наиболее болезненных для мужчин тем:

одиночество и любовь, чувства в отношениях

хрупкость, уязвимость, эмоциональная слабость

избегание эмоций (нередко приводит к тяжелым зависимостям, болезням и суициду)

секс и роль мужчины в нем

дружба

эго, репутация и образ



Участники конференции признали, что мужчинам свойственно не говорить о проблемах, а обдумывать их. При этом что-то даже "решается само собой". Но, как пошутил руководитель платформы мужского здоровья virutests.lv Хелмут Бекис, если отправить мужчину на сессию к психотерапевту, он, наверное, рыдал бы все полтора часа, а не говорил.