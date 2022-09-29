Они превращают вас в невидимку: психологи назвали 7 скрытых признаков созависимых отношений

Психологи называют 7 основных признаков созависимых отношений.

Вам некомфортно без партнера

Вы не умеете проводить свободное время без своего партнера и чувствуете себя плохо, когда остаетесь в одиночестве.

"Если вы не можете представить, чем бы вы могли заполнить свое время, или даже боитесь остаться наедине с собой, это созависимое поведение", — говорит психолог Дана Макнейл.

Вы избегаете любых разногласий или споров

Вы молчите, если вас задевают слова и поступки вашего партнера и держите свои чувства при себе, когда вас что-то беспокоит. Если это поведение продиктовано тем, что вам не хочется огорчать или раздражать своего партнера, чтобы он вдруг вас не бросил, это плохой знак.

Со временем это "подстраивание" под другого человека просто подорвет ваше собственное чувство достоинства. Сам партнер будет меньше вас поддерживать и перестанет с вами считаться — и это начнет происходить все чаще и чаще.

Вы делаете то, чего не хотите делать

Вы говорите "да", когда хотите сказать "нет", потому что готовы на все, чего хочет ваш партнер.

"Это просто мешает вам быть самим собой, жить в соответствии с тем, кто вы есть на самом деле, — говорит Макнейл. — Но подобная "не своя" жизнь сделает вас хамелеоном, сливающимся с любой ситуацией и не умеющим быть собой. Со временем вы просто забудете, чего хотите на самом деле, каковы ваши реальные стремления — и окажетесь в настоящем тупике. Вспомнить, кто же вы на самом деле, будет очень непросто".

Потребности партнера для вас важнее своих

В здоровых отношениях потребности обоих партнеров учитываются и удовлетворяются одинаково. Но в случае созависимости вы можете пренебречь своими собственными потребностями, потому что вы слишком заняты желаниями и нуждами своего близкого человека.

Вы забываете о себе

У вас постоянно нет времени на себя — на посещение тренажерного зала, парикмахерской, массажа, да даже просто почитать книгу на диване некогда. Ведь вы все время должны что-то делать — вроде бы и не только для своего партнера, но на самом деле — именно для него. Да и денег нет — их просто стыдно на себя тратить.

"На первый взгляд, это кажется очень важным и даже благородным — ведь вы посвящаете время своему близкому человеку. Но на самом деле, это уловка, способ создать ощущение, что вы незаменимы для партнера, — говорит Макнейл. — Но со временем уделять время самому себе станет для вас еще сложнее — вы будете постоянно чувствовать вину".

Вы считаете, что не имеете права принимать решения

В созависимых отношениях ваш партнер самолично принимает решения — от того, как и где вы проведете выходные или отпуск до покупки именно такого жилья или именного такого автомобиля. Со временем партнер будет решать, куда вам пойти после работы и какой фильм вам должен больше всего понравиться.

Все это происходит от того, что вы боитесь показать несогласие партнеру, озвучить точку зрения, отличную от его — а вдруг он разозлится или даже бросит вас.

Вы чувствуете себя недооцененным

Если вы постоянно отдаете больше, чем получаете в отношениях, вы можете чувствовать себя недооцененным или даже "невидимым".

"Если вы не чувствуете, что ваш партнер внимателен к вам, не проявляет благодарность, пропускает мимо ушей ваши просьбы и желания, это может указывать на то, что вы находитесь в созависимых отношениях", — говорит психолог Макнейл.

К сожалению, если отношения закончатся, созависимый человек, скорее всего, решит, что это он был недостаточно хорош, поскольку никогда не видел выражения признательности.

Можно ли что-то изменить? Конечно!

"Созависимые отношения не устойчивы и не здоровы, — говорят психологи. — Созависимое поведение может привести к тому, что вы потеряете чувство собственного достоинства и будете чувствовать себя все более несчастным, неудовлетворенным, недовольным жизнью".

Если вы оказались в созависимых отношениях, старайтесь научиться расставлять приоритеты, рекомендуют эксперты.