От беспечности - к безопасности. По всей Латвии пройдут бесплатные спортивные игры для детей

В июне и июле по всей Латвии пройдет серия из 12 спортивных игр, посвященных безопасности детей. Первые состоятся 4 и 5 июня в Риге.

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Спортивные игры проходят в рамках образовательной кампании о детском травматизме и его профилактике "От беспечности к безопасности".

Как отмечает главный врач Клиники детских болезней Алла Силова, во время занятий спортом дети нередко получают травмы, которых можно было избежать с помощью защитной экипировки и знаний правил. "Команда специалистов будет разъяснять эти факты и при помощи развлекательных мероприятий информировать, как снизить травматизм", — поясняет она.

4 июня игры пройдут в рижском Центральном спортивном квартале (Кр.Барона, 116а), а 5 июня в Детско-юношеском центре Laimīte (Саркандаугавас, 24). Затем мероприятия начнут свой путь по всей Латвии и пройдут в Юрмале, Елгаве, Вентспилсе, Екабпилсе, Валмиере, Лиепае, Цесисе, Салацгриве, Резекне и Даугавпилсе. Информация о конкретном месте проведения будет размещена в социальных сетях министерства здравоохранения.

Посетить спортивные игры можно бесплатно, основная целевая аудитория — дети и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет. В играх могут принять участие и дети и до 6 лет, все задания будут адаптированы под их возраст. Соревнования будут проходить одновременно в специально отделенных зонах.

Найдется чем заняться и родителям - ознакомиться с мобильной мастерской "Безопасный дом для ребенка", получить советы по профилактике травматизма или прослушать лекции о важности физической активности в повседневной жизни детей. Лекции проведет команда экспертов, принимавших участие в разработке программы игр.

Программа спортивного дня начнется с регистрации в 11.30 и закончится церемонией награждения в 16.00. В играх можно будет участвовать как в течение всего дня, так и выбрав только определенные виды спорта.

Все информационные материалы кампании доступны по ссылке www.esparveselibu.lv и на сайте Детской больницы. Кампания также будет освещаться в социальных сетях минздрава и больницы.