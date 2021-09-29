От интереса к эмоциональной близости: 7 этапов гармоничного секса

С научной точки зрения секс — это комплекс физиологических и эмоциональных реакций, которые в идеале должны привести к оргазму. Понимание цикла сексуальных рефлексов поможет чаще получать удовольствие, а также улучшит отношения с партнером. Как их распознать?

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