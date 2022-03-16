Отменяем "день сурка": как с помощью правила «2-2-2» освежить отношения и стать счастливее

Утомил быт, отношения с партнером превратились в рутину, вы забыли, когда посвящали время только любимому человеку? С правилом «2-2-2» вы сможете устраивать себе долгожданный и яркий праздник и ненадолго отвлечься от повседневных проблем.
Часто бывает так, что люди, которых связывают длительные отношения, быт и дети, забывают, что они не только партнеры, но еще и возлюбленные. Проверьте: то, что написано ниже, про вас?
- Утром сразу после звонка будильника вы бежите в душ, на ходу перекусываете и спешите на работу вместо того, чтобы еще немного поваляться в постели, обнимаясь под одеялом, рассказывать друг другу сны, делиться планами на день.
- После работы вы смотрите сериалы или сидите каждый в своем телефоне, а не общаетесь.
- По выходным муж играет в игры, жена ходит на фитнес и встречается с подругами. Или супруг гуляет с детьми, а супруга готовит обед и ужин. Обниматься и заниматься сексом? В другой раз, не сегодня.
Если вы понимаете, что давно живете вместе как соседи, что у вас все меньше совместных занятий (сюда не входят прогулки с детьми, приготовление еды и уборка), что вы потеряли связь друг с другом, — правило «2-2-2» как раз для вас.
Оно не даст рутине окончательно разрушить любовь и сделает отношения свежими и захватывающими. Вы снова почувствуете, что ближе вашего партнера никого нет. Главное — не ждите, пока каждый день превратится в «день сурка». Освободите место в календаре и приступайте.
Каждый две недели
Первая двойка в правиле «2-2-2» означает, что вы красиво и вкусно едите вместе каждые 14 дней. Подберите ресторан или кафе. Забронируйте заранее — так, чтобы точно нашлось место и вечер не стал разочарованием. Пусть это будет сюрпризом для одного из вас. В следующий раз поменяйтесь — и уже второй приготовит сюрприз, выбрав другое место для ужина.
В таких свиданиях есть еще один плюс: вы создаете друг для друга возможность нарядиться в вечерний наряд и сменить домашний спортивный костюм на платье и пиджак. И увидеть друг друга иначе — красивыми и эффектными.
Каждые два месяца
Вторая двойка означает выходные только для вас — без детей, шопинга, уборки квартиры и прочих обязательств. Отключить телефоны, уехать в новое место, забронировать номер в отеле в маленьком городке, который можно выбрать, просто закрыв глаза и ткнув пальцем на карту.
Возможно, эту будет велнес-поездка или поход только вдвоем — без друзей и детей. Включайте фантазию и пробуйте новое. Это даст свежий стимул для ваших отношений.
Каждые два года
Каждый второй год выбирайте проводить отпуск только вдвоем. И попробуйте отложить телефоны, а еще лучше выключить их, даже если очень хочется загружать бесконечные фото и видео. Так вы сможете наслаждаться моментом, больше смотреть в глаза друг другу и создавать воспоминания, которые принадлежат только вам.
Если хотите все же запечатлеть красивые закаты или романтический завтрак в кровати, запишите все на камеру. Звучит старомодно, но зато вы не сможете сразу поделиться фото со своими подписчиками. Проживете счастливые мгновения после отпуска, когда будете скачивать видео на домашний компьютер. Ну и выберете лучшие фотографии для социальных сетей без ущерба для личного времени друг с другом.