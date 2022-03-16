Отменяем "день сурка": как с помощью правила «2-2-2» освежить отношения и стать счастливее

Утомил быт, отношения с партнером превратились в рутину, вы забыли, когда посвящали время только любимому человеку? С правилом «2-2-2» вы сможете устраивать себе долгожданный и яркий праздник и ненадолго отвлечься от повседневных проблем.

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Часто бывает так, что люди, которых связывают длительные отношения, быт и дети, забывают, что они не только партнеры, но еще и возлюбленные. Проверьте: то, что написано ниже, про вас?

Утром сразу после звонка будильника вы бежите в душ, на ходу перекусываете и спешите на работу вместо того, чтобы еще немного поваляться в постели, обнимаясь под одеялом, рассказывать друг другу сны, делиться планами на день.

После работы вы смотрите сериалы или сидите каждый в своем телефоне, а не общаетесь.

По выходным муж играет в игры, жена ходит на фитнес и встречается с подругами. Или супруг гуляет с детьми, а супруга готовит обед и ужин. Обниматься и заниматься сексом? В другой раз, не сегодня.

Если вы понимаете, что давно живете вместе как соседи, что у вас все меньше совместных занятий (сюда не входят прогулки с детьми, приготовление еды и уборка), что вы потеряли связь друг с другом, — правило «2-2-2» как раз для вас.

Оно не даст рутине окончательно разрушить любовь и сделает отношения свежими и захватывающими. Вы снова почувствуете, что ближе вашего партнера никого нет. Главное — не ждите, пока каждый день превратится в «день сурка». Освободите место в календаре и приступайте.

Каждый две недели

Первая двойка в правиле «2-2-2» означает, что вы красиво и вкусно едите вместе каждые 14 дней. Подберите ресторан или кафе. Забронируйте заранее — так, чтобы точно нашлось место и вечер не стал разочарованием. Пусть это будет сюрпризом для одного из вас. В следующий раз поменяйтесь — и уже второй приготовит сюрприз, выбрав другое место для ужина.