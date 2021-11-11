Елена Кривоносова — мама четверых детей разных возрастов, каждый из которых учился или учится на семейном обучении. Она уверена — если правильно построить процесс, ежедневные занятия по школьной программе не займут больше 1-2 часов.

Старшая дочь Елены, отучившись сначала на семейном, а затем на дистанционном обучении (в старших классах), успешно поступила в техникум (очно) и закончила его. Средняя дочь в этом году закончила 12 класс дистанционно, причем, 10 и 11 классы "проскочила" за один год, так как была возможность учиться экстерном.

Сын сейчас учится в 7 классе на дистанционном обучении, что семью полностью устраивает. А самый младший ребенок (5 лет) готовится к школе на семейном обучении.

"Даже работающие родители, могут позволить себе семейное обучение, — уверена Елена. — Если четко выстроить график учебы и распорядок дня, приучить ребенка к дисциплине и помочь ему с мотивацией, то 1-2 часа в день на качественную учебу будет вполне достаточно. По крайней мере, в нашей семье это так".

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