Плохие оценки - не приговор. Куда податься выпускнику 9 класса, если даже в техникум не берут

Айгару скоро исполнится 18 лет. Он улыбчивый, общительный, с крепким рукопожатием. В июне он окончил девять классов школы. Пытался поступить в два техникума, но его не приняли и он начал работать.

"У меня есть друзья, которые еще даже не закончили девятый класс, а у них уже дела идут неплохо. Можно было бы у них немного поучиться и попытаться пойти по их стопам", — делится своим планом Айгар. Он собирается учиться в школе жизни, а не в старших классах. Каждый год в Латвии таких молодых людей, как Айгар, которые не продолжают учебу после окончания 9 класса, около 900. Как их мотивировать?

Выживают на подработках

Мы встречаемся с Айгаром рано утром во вторник. Обычно он просыпается около семи утра и отправляется на подработку. Домой он возвращается, как и многие другие, около пяти-шести часов вечера. Для большинства его сверстников выполнение школьной домашней работы является неотъемлемой частью вечерней рутины. Для Айгара это уже не актуально — теперь он сам определяет свои обязанности. "Я что-то делаю по дому или сижу за компьютером или в телефоне", — говорит парень о своих будничных вечерах.

"После девятого класса у меня была идея учиться в техникуме. Но я не получил хорошую оценку по математике в школе, поэтому поступить было сложно. Меня не взяли ни в один из двух техникумов, куда я подавал документы", — объясняет ситуацию Айгар. Он хотел стать официантом и поваром или заниматься деревообработкой. Кулинария — это хобби Айгара. Его коронное блюдо — макароны с сыром и фрикадельки. Кроме того, и работа с деревом пришлась ему по душе.

"Мои родители были недовольны тем, что я не буду дальше учиться. Конечно, они оценили тот факт, что я хоть куда-то пытался поступить. Они были рады, что я закончил хотя бы девять классов", — говорит Айгар. Его родители тоже не учились после основной школы. Когда-то оба пытались получить профессию, но в итоге бросили учебу.