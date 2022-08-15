Почему латвийские бабушки не хотят нянчиться с внуками? Потому что так и должно быть

"Я не смогу, у меня билеты в оперу", — примерно такой ответ могут услышать молодые мамы и папы, когда просят своих родителей присмотреть за внуками. Пожилые люди очень заняты, у них своя жизнь. Такова реальность - лагеря закончились, школа еще не началась, а у родителей отпуск короче школьных каникул.

Почему же бабушки и дедушки не хотят нянчиться с внуками? "Это желание дольше оставаться молодыми", — отвечает психотерапевт Айна Пойша. Социальный антрополог Айвита Путниня говорит, что это просто физически невозможно, ведь пенсионный возраст повышен — надо работать и зарабатывать на жизнь. "Времена изменились. Раньше не было услуг няни, теперь есть. Дедушки и бабушки не нуждаются в детях в качестве бесплатной рабочей силы в деревне, потому что фермерских хозяйств больше нет", — говорит Путниня и заявляет, что бабушки и дедушки не обязаны нянчить своих внуков.

"У меня своя жизнь, у вас своя"

Мартиньш Сирмайс звонит маме Дайне.

— Привет! У меня есть билеты на премьеру!

— Как здорово! На что? Когда?

— Ты сможешь остаться с детьми?

— А я думала, билеты для меня…

Дайна вспоминает свой разговор с сыном и смеется. В семье все хотят сходить на премьеру. Мартиньш регулярно водит всех в театр, поэтому, когда Дайна слышит слово "премьера", она думает: "Это для меня!"

Такая просьба к маме вполне логична, ведь пять лет назад Дайна Сирма решила бросить работу в школе в Валмиере и присматривать за внуками. У нее их семеро: старшему 14 лет, младшему годик. Дайна была очень современным учителем латышского языка, поэтому ее решение было для многих неожиданным. "Я больше не вписывалась в школу. Это совершенно другая эпоха: я уже не смотрю фильмы, которые смотрят дети, я не читаю то, что они читают. В школе я чувствовала себя бабушкой".

Дайна могла позволить себе уйти из школы до выхода на пенсию, потому что кормильцем в семье является муж. Он поддержал решение жены. Дайне не приходится каждый день нянчиться с внуками, ведь у всех трех семей с детьми есть няни. "Подключаюсь, когда у детей сопли, у родителей командировки или театры и когда няни недоступны, — говорит Дайна. — Я могу отказаться и не присматривать за детьми. Это не обязательно".