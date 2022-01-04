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От 2 до 5 лет
Поговорим об этом? Как рассказать детям о сексе с учетом их возраста
Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

Почему родители так стыдятся откровенных разговоров с детьми о сексе и порой не могут подобрать нужных слов? Так ли страшен секспросвет и как правильно рассказать сыну или дочери о существовании интимной жизни?

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Если взрослый человек понимает, как важен секс, как он влияет на здоровье, уверенность в себе и ощущение удовлетворенности жизнью, то он сможет адекватно объяснить это и своим детям. В этом случае родитель поможет своему сыну или дочери вырасти свободными и уверенными в себе, осознанно относиться к своему телу и чувствам. Грамотное секспросвещение важно, так как позволяет перестать верить в мифы, начать понимать, как сделать близость безопасной, и выстроить счастливые отношения с партнером.

Психологи говорят: чем раньше мы начнем открыто рассказывать ребенку об интимной стороне жизни, тем выше вероятность, что у него сформируется представление: секс — это часть нормальной и здоровой жизни. При этом родителям важно понимать, какую информацию давать ребенку с учетом его возраста и в какой именно форме.

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От 2 до 5 лет

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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