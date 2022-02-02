Индустрия порнографии не знает границ. Что делать, если откровенный контент становится доступным детям? Последствия могут быть очень серьезными и молодые люди рискуют получить травму на всю жизнь. Эксперты предупреждают: просмотр порнографии может вызвать привыкание, также как курение и алкоголь. Взрослые люди могут самостоятельно принимать решение о том, как часто и с кем смотреть или не смотреть порнографические материалы. Однако незрелая психика ребенка может сильно пострадать от подобных сцен. Конечно, задача взрослых — защитить детей.

За советом в портал DELFI обратилась мама десятилетнего ребенка: "Сегодня утром я узнала, что мой сын, страдающий зависимостью от компьютера и телефона, уже какое-то время ищет и просматривает видео порнографического характера. Когда я настраивала ему мобильный телефон, то указала, что пользователь — ребенок, в том числе и в аккаунте Google. Но молодой компьютерный "гений" с легкостью создал себе другой аккаунт, где, конечно, указал, что он старше 18 лет. Первый вопрос — как технически с этим бороться? Кроме того, я не понимаю, как с ним поговорить и объяснить, что подобные изображения и видео могут нанести вред его несформировавшейся психике?"

Что делать, если ребенок смотрит ненадлежащий контент, и о тонкостях безопасности в интернете рассказывают психолог центра Dardedze Анастасия Пушнякова и руководитель организации Drossinternets.lv Майя Катковска.