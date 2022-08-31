Понять и простить? Психолог дала 6 советов, как пережить измену

Изменой в семейной жизни сейчас никого не удивишь — они случаются сплошь и рядом. Но от этого они не стали более легкими для обманутой стороны. Некоторые не могут отойти от такого предательства месяцы и даже годы, пишет doctorpiter.ru
Виноваты оба?
Считается, что в измене одного из партнеров виноваты на самом деле оба. Мол, другой вел себя не так, не следил за собой или предъявлял слишком много претензий. Так, по крайней мере, любят говорить те, кто изменил. И тогда вторая половинка начинает копаться в себе в поисках причины, которая толкнула их любимого пойти налево, или, что того хуже, заниматься самобичеванием, обвиняя себя в никчемности и ужасном характере.
По словам психиатра, психотерапевта Натальи Зайцевой, действительно, люди часто ищут причины измен партнеров в себе. А, похоже, зря. Специалист считает, что хоть разногласия в семье или недовольство друг другом могут спровоцировать измену, но они никогда не будут предопределять такое поведение. Дело в том, как каждый человек может по-разному реагировать на один и тот же стимул — его реакция зависит не от внешней причины, а от того, что происходит у него в голове. Как объясняет психотерапевт, префронтальная кора головного мозга сильно влияет на социальное поведение человека.
"Наивно полагать, что, меняя свое поведение, наступая на горло своим амбициям и желаниям, глуша свой негатив, мы сможем как-то радикально повлиять на лобные доли партнеров и предотвратить измены с их стороны. Поведение человека — это сложный конструкт, и на него влияет много индивидуальных факторов: это вам и личностные особенности, и возраст, и социальный статус, и особенности воспитания, и наличие таких болезней как депрессия, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), расстройство личности, злоупотребление алкоголем или наркотиками", — говорит Наталья Зайцева.
Также, по словам врача, важную роль играет круг друзей и отношение общества к изменам. А оно сейчас относится к ним весьма лояльно.
Разные мотивы
Как рассказала психолог Мария Кириченко, многочисленные исследования подтверждают: мужья чаще изменяют женам. Женщины, как правило, стремятся сохранить брак, поэтому редко соглашаются на интрижку. Хотя и они, конечно, тоже нередко заводят отношения на стороне.
По мнению исследователей, мотивы измены у обоих полов заметно отличаются. Если мужчины часто гонятся за количеством, с легкостью начиная отношения при удобном случае, женщины, напротив, более избирательны, отдают предпочтение лучшему представителю и тщательно обдумывают возможные сценарии развития событий.
Психолог назвала основные причины, которые могут толкать на измену тех и других.
Почему изменяют женщины
Женщины склонны к измене, когда не чувствуют, что их ценят и любят. Так они ищут близости и внимания после того, как их супруги пренебрегли ими.
Между тем, некоторые исследования показывают, что даже находясь в крепком браке, женщины все-таки могут оказаться в чужих объятиях. Случается это по ряду причин.
Кроме этого, женщина может долго "вынашивать" мысль об измене. И найдя партнера, соответствующего своему идеальному представлению, завязать с ним роман, который часто перерастает в серьезные отношения и даже повторный брак. А это говорит о том, что женщины используют интрижку как способ покончить с прежними отношениями и найти нового, лучшего партнера.
Связь, которую женщины ищут на стороне, может иметь и эволюционные корни. Есть теория, что с древних времен представительницы слабого пола объединялись в пары с основным партнером, чтобы заводить потомство. Но когда женщины уходили собирать еду, они могли иметь связь на стороне. Делалось это для получения некой страховки, чтобы иметь кого-то, кто будет помогать воспитывать детей и гарантирует выживание в случае смерти их главного партнера. Эта теория противоречива, но эксперты говорят, что мотивация женщин заводить романы, как правило, не ограничивается сексом.
Почему изменяют мужчины
Нередко мужчины изменяют своим женам, потому что подсознательно хотят быть пойманными на лжи и разорвать неудачные отношения. Они не склонны вести трудные разговоры с женами и подругами о своих потребностях, поэтому могут рассматривать обман как средство для достижения цели. Так, вместо утомительного разговора и попытки сохранить отношения мужчины выбирают легкий путь — новый роман.
Измена не всегда происходит чисто по физиологическим причинам. Если мужчина чувствует себя незамеченным или эмоционально оторванным от своего партнера, риски, что он пойдет налево, резко возрастают.
Сострадание и поддержка со стороны другой женщины в его жизни могут быть очень кстати. Нередко это начинается с обычной дружбы, может быть, с коллегой-женщиной, которая заставляет его чувствовать себя лучше. Так формируется эмоциональная связь, которой мужчина дорожит.
Часто партнер может изменить своей женщине только по той причине, что он не заботится о ее чувствах и в целом не уважает как личность. Это говорит о социопатических наклонностях и нарциссических чертах характера такого человека.
Некоторые мужчины обманывают из-за гнева, ревности или желания отомстить.
Такое поведение может говорить о его возможной неадекватности и даже психических отклонениях.
Усилить желание мужчины завести другие отношения могут депрессия и тревога. Подобные расстройства сильно влияют на эмоциональное состояние человека. Желая найти облегчение, мужчина будет перебирать в голове тысячи вариантов, и ничего не значащая для него интрижка станет первым пунктом на пути решения проблемы.
Чувство незащищенности и низкая самооценка также могут подтолкнуть мужчину к измене, особенно если он не получает подтверждения обратного в собственных отношениях. Если, к примеру, он не чувствует себя достаточно привлекательными для своей женщины, он может искать внешнего подтверждения с помощью других.
С эволюционной точки зрения мужчины изменяют, потому что считают необходимым максимально распространить свой генетический код и обеспечить себе наследников.
Как пережить измену: советы психолога
"Новость о неверности партнера может вызвать у вас шок и потрясение. И хотеть знать о мотивах такого поступка — нормально, но ответ на вопрос не будет простым. Как правило, главная причина — проблемы в браке, которые вы либо не замечали, либо закрывали на них глаза. Впрочем, вполне возможно, что за изменой не кроются какие-то особые причины — человек просто целенаправленно искал новые отношения. Независимо от причины, вам придется разобраться со множеством сложных чувств и о многом подумать, решая, куда двигаться дальше", — говорит Мария Кириченко.
Психолог дала несколько советов, как пережить предательство любимого и не заработать вдобавок проблем со здоровьем.
1. Примите свои чувства
Шок, боль, депрессия и спутанность сознания — нормальные чувства в этой ситуации. Требуется время, чтобы их преодолеть. Не ждите, что смесь чувств и недоверия исчезнет, даже если вы попытаетесь простить своего партнера и восстановить брак. Ваш союз изменился, и вполне естественно оплакивать отношения, которые у вас когда-то были.
2. Не ищите мести
Предательство может вызвать вполне разумный гнев. В состоянии ярости вашим первым побуждением может быть желание наказать своего партнера, очернив его перед друзьями (или, что еще хуже, в социальных сетях), или подумать об интрижке, которую могли бы закрутить сами. Вы можете получить временное чувство удовлетворения от таких действий, но в конечном итоге гнев не отпустит, а станет вашим главным союзником.
Подумайте, прежде чем рассказать об этом своей семье. Скорее всего, у них будет твердое мнение насчет случившегося. Но чужой брак — тайна за семью печатями, поэтому никто не вправе принимать решение за вас.
3. Постарайтесь позаботиться о себе
У вас могут быть некоторые физические реакции из-за стресса — тошнота, проблемы со сном, дрожь, трудности с концентрацией внимания, отсутствие аппетита или, наоборот, переедание. После того как первоначальный шок пройдет, постарайтесь перейти на здоровую пищу, придерживаться графика, спать в обычное для себя время — иными словами, жить во благо себе.
4. Избегайте обвинений
Обвинение себя, своего партнера или другого человека ничего не изменит — это просто пустая трата энергии. Постарайтесь также не изображать из себя жертву и не жалейте себя.
5. Держите своих детей подальше от деталей
Ситуация между вами и партнером не должна затрагивать детей. Даже если вы решили развестись, держите лишние детали при себе. Своим желанием навредить партнеру, рассказав о его неверности детям, вы только поставите их в невыгодное положение и вызовете тревогу.
6. Обратитесь за помощью
Не пытайтесь справиться с неверностью в одиночку. Прежде чем принимать какие-либо решения о расторжении брака, разумно поговорить с психологом, который будет нейтрален и поможет вам понять, что именно произошло.