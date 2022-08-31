Понять и простить? Психолог дала 6 советов, как пережить измену

Изменой в семейной жизни сейчас никого не удивишь — они случаются сплошь и рядом. Но от этого они не стали более легкими для обманутой стороны. Некоторые не могут отойти от такого предательства месяцы и даже годы, пишет doctorpiter.ru

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Виноваты оба?

Считается, что в измене одного из партнеров виноваты на самом деле оба. Мол, другой вел себя не так, не следил за собой или предъявлял слишком много претензий. Так, по крайней мере, любят говорить те, кто изменил. И тогда вторая половинка начинает копаться в себе в поисках причины, которая толкнула их любимого пойти налево, или, что того хуже, заниматься самобичеванием, обвиняя себя в никчемности и ужасном характере.

По словам психиатра, психотерапевта Натальи Зайцевой, действительно, люди часто ищут причины измен партнеров в себе. А, похоже, зря. Специалист считает, что хоть разногласия в семье или недовольство друг другом могут спровоцировать измену, но они никогда не будут предопределять такое поведение. Дело в том, как каждый человек может по-разному реагировать на один и тот же стимул — его реакция зависит не от внешней причины, а от того, что происходит у него в голове. Как объясняет психотерапевт, префронтальная кора головного мозга сильно влияет на социальное поведение человека.

"Наивно полагать, что, меняя свое поведение, наступая на горло своим амбициям и желаниям, глуша свой негатив, мы сможем как-то радикально повлиять на лобные доли партнеров и предотвратить измены с их стороны. Поведение человека — это сложный конструкт, и на него влияет много индивидуальных факторов: это вам и личностные особенности, и возраст, и социальный статус, и особенности воспитания, и наличие таких болезней как депрессия, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), расстройство личности, злоупотребление алкоголем или наркотиками", — говорит Наталья Зайцева.

Также, по словам врача, важную роль играет круг друзей и отношение общества к изменам. А оно сейчас относится к ним весьма лояльно.