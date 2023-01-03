"Потому что не хочу!" Что делать, если нет желания заниматься сексом

Вечный цейтнот и стрессы способны убить любое желание, в том числе и сексуальное. Мы крутимся как белки в колесе, порой забывая о том, что имеем полное право сойти с дистанции, у которой нет ни начала, ни конца, пишет woman.ru

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Самый известный британец, 61-й премьер-министр Великобритании, Уинстон Черчилль имел свою собственную "эротическую концепцию": он хотел дожить до ста лет и умереть от пули, выпущенной в спину ревнивым супругом. В принципе, подход весьма грамотный: рискованные секс — приключения и любовное томление влияют на либидо гораздо благотворнее, чем гармония и скука.

Сейчас принято винить в отсутствии желаний стресс. Действительно, если сексуальная жизнь не приносит удовлетворения, мы чувствуем себя далеко не лучшим образом.