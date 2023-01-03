"Потому что не хочу!" Что делать, если нет желания заниматься сексом

Вечный цейтнот и стрессы способны убить любое желание, в том числе и сексуальное. Мы крутимся как белки в колесе, порой забывая о том, что имеем полное право сойти с дистанции, у которой нет ни начала, ни конца, пишет woman.ru
Самый известный британец, 61-й премьер-министр Великобритании, Уинстон Черчилль имел свою собственную "эротическую концепцию": он хотел дожить до ста лет и умереть от пули, выпущенной в спину ревнивым супругом. В принципе, подход весьма грамотный: рискованные секс — приключения и любовное томление влияют на либидо гораздо благотворнее, чем гармония и скука.
Сейчас принято винить в отсутствии желаний стресс. Действительно, если сексуальная жизнь не приносит удовлетворения, мы чувствуем себя далеко не лучшим образом.
Естественно, случаются периоды, когда окружающие (начальство, например) требуют от нас слишком многого — можно регулярно перерабатывать и при этом все равно ощущать, что времени не хватает. Иногда мы и сами слишком многого от себя хотим, а наши ожидания остаются нереализованными. Чем больше расхождение между реальными результатами и ожиданиями, тем сильнее психологический стресс.
"Выжатые как лимон" люди, независимо от пола, теряют интерес к сексу. Около 46% людей в возрасте от 35 до 46 лет не испытывают желания заниматься любовью, когда находятся в стрессовой ситуации.
Как вернуть интерес к сексу
- Признайтесь себе, что у вас есть полное право не хотеть интимных отношений по тем или иным серьезным причинам (устали, ребенок не спал всю ночь, очередной аврал на работе и.т.д.). В таком случае не пытайтесь быть "образцовой" женой, мамой, хозяйкой, работницей и любовницей одновременно. Делегируйте часть своих домашних обязанностей мужчине, не дожидаясь полной потери интереса к жизни. Только не надо ждать, пока партнер прочтет ваши мысли и догадается о том, что вам необходима помощь по хозяйству. Формулируйте свои пожелания максимально конкретно и избегайте слова "можешь". На мужском языке "я могу" означает всего лишь "в принципе, я на это способен".
- Подумайте, действительно ли вам нужен секс ради секса? Необходимые женщине гормоны (тот же окситоцин) вырабатываются не только во время интимной близости, но во время поглаживаний и объятий (да, массаж есть в этом списке!). Если занятия любовью для вас — это способ почувствовать себя привлекательной, просто пофлиртуйте с кем-нибудь.
- Вы самоутверждаетесь таким образом? Попробуйте добиться подобного эффекта, освоив то, что вам давно хотелось. Поставьте цель. Возьмите на вооружение тайм-менеджемент, чтобы все успевать (сами не заметите, как уменьшится количество проблем в вашей жизни). Научитесь вертеть роллы, танцевать стриптиз или садиться на шпагат. Кстати, последние два умения потом пригодятся и в постели.
- Расстаньтесь с ложными ожиданиями. Ту страсть, что полыхала в самом начале романа, невозможно законсервировать и доставать из чулана по мере надобности. Но зато ваши отношения могут выйти на другой уровень.
- Найдите время друг для друга. Время, чтобы выслушать друг друга и проявить настоящий интерес к партнеру. Если помимо секса между вами есть еще эмоциональная привязанность, эмпатия и интеллектуальная связь, шансы на то, что "импотенция" пройдет, возрастают.
- Меняйте обстановку. Планируйте свое свободное время так, чтобы как можно больше времени проводить вместе, но не в привычных четырех стенах спальни, где вы наизусть выучили расположение каждой трещинки на потолке.
- Добейтесь синхронизации. Пауло Коэльо в романе "11 минут", полностью посвященном сексу, утверждает, что для того, чтобы получить оргазм среднестатистическому мужчине необходимо 2, 5 минуты, а женщине — 11. Потому спросите себя — знает ли ваш партнер, отчего вы возбуждаетесь, где находятся ваши эрогенные зоны и в какой позициивы (а не он) предпочитаете заниматься любовью? Если уверенности в том, что он знаете ответы на эти вопросы, нет, обязательно ликвидируйте пробелы в его секс — образовании.
- Если эротические фантазии не помогают, попробуйте убедить себя с помощью разумных доводов. Представьте, что вам предлагают чудо-таблетку, которая улучшает работу вашей сердечно-сосудистой системы, помогает избежать проблем с позвоночником, укрепляет ваш иммунитет и при этом делает вашу кожу более гладкой, а волосы блестящими? Неужели откажетесь? А ведь занятия сексом дают именно такой эффект!