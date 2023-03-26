Правда ли, что половое просвещение в школе приводит к ранним сексуальным дебютам?

Противники уроков сексуального воспитания в школах часто утверждают, что половое просвещение якобы приводит к более раннему началу половой жизни. Фактчекеры из проекта "Проверено. Медиа" проверили, так ли это.

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Эксперты по половому воспитанию, работавшие при европейском отделении ВОЗ, определяют сексуальное образование как изучение когнитивных, эмоциональных, социальных и физических аспектов сексуальности, постепенно наделяющее детей и молодых людей информацией, навыками и позитивными ценностями, которое позволяет им понимать и наслаждаться своей сексуальностью, иметь безопасные и полноценные отношения и брать на себя ответственность за своё сексуальное здоровье и благополучие, а также сексуальное благополучие других людей. То есть это уроки, так или иначе затрагивающие процесс интимной близости, а не просто разговоры о нравственности и целомудрии.

В 1990–1991 годах исследователи Лондонской школы гигиены и тропической медицины опросили более 18 000 респондентов в возрасте от 16 до 59 лет и выяснили, что за четыре предшествующих десятилетия медианный возраст начала половой жизни в Великобритании снизился как для юношей (на три года), так и для девушек (на четыре года) и составил 17 лет. При этом среди респондентов, получавших информацию о сексе в основном в школе, парни реже, а девушки не чаще вступали в половую связь до наступления 16 лет по сравнению со сверстниками, которые большую часть знаний о половой жизни получали из других источников, например от друзей или в СМИ. И мужчины, и женщины, посещавшие уроки сексуального образования в школе, с большей вероятностью использовали какой-либо метод контрацепции во время первого полового акта.

Можно ли из результатов этого исследования сделать вывод, что юноши и девушки стали раньше начинать половую жизнь именно из-за уроков сексуального образования? Авторы работы такие утверждения не приводят, а эксперты ВОЗ подчёркивают: появление полового воспитания в школьной программе — это реакция на начавшуюся в конце 1960-х годов в Западной Европе и Северной Америке сексуальную революцию, а не причина «развращённости» или «деградации семейных ценностей». Появление современных и надёжных методов контрацепции, легализация абортов, а в некоторых государствах — и декриминализация гомосексуальных отношений привели к тому, что роль секса в общественном сознании в те годы изменилась: получение от половой жизни удовольствия стало не менее (а то и более) значимой целью, нежели размножение, а разговоры о сексе перестали быть табуированной темой.

Сексуальная революция наравне с другими социальными процессами того времени привела и к тому, что временной промежуток между детством, когда ребёнок ещё не репродуктивен, и созданием собственной семьи существенно расширился. Увеличение среднего числа лет, в течение которых человек вступает в добрачные связи, привело к идее о том, что вчерашний подросток должен быть лучше информирован и подготовлен к своей будущей половой жизни. При этом в той же Великобритании ещё в конце XIX века родители могли изучить печатные материалы о том, как говорить с детьми о сексе. Незадолго до начала Второй мировой войны отдельные аспекты полового воспитания появились и в школьной программе — в первую очередь ученикам старших классов рассказывали о гигиене, предупреждали об «искушениях» и напоминали о важности самоконтроля. Впоследствии британским школьникам стали рассказывать об опасности венерических заболеваний и процессе размножения у животных, и только к 1980-м годам (то есть уже после сексуальной революции) уроки полового воспитания стали отражать смысл, который сейчас мы вкладываем в этот термин. Обязательными в Соединённом Королевстве они стали и вовсе совсем недавно, причём предмет в образовательном стандарте называется «Отношения и секс» (Relationships and Sex).

Половое воспитание в школах в США начали вводить ещё в начале XX века. Этому вопросу уделялось большое внимание, а на разработку соответствующих образовательных программ выделялось немалое финансирование. Начиная со времён сексуальной революции, американские консервативные политики (как и в Великобритании) пытались бороться с проведением этих уроков, утверждая, что в школах им не место. Тем не менее распространение СПИДа в 1980-х годах (опять же, как и в Великобритании) укрепило позиции сторонников сексуального просвещения подростков. При этом в последние годы упор во время уроков полового воспитания делается на пропаганде воздержания, хотя ряд исследований свидетельствует, что этот метод неэффективен для снижения рисков заражения ВИЧ и уменьшения сексуальной активности подростков.

В исследовании 2008 года специалисты из отдела по вопросам репродуктивного здоровья Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пришли к выводу, что получение формального (то есть организованного в школах) полового воспитания перед первым сексом приводило к воздержанию от начала половой жизни, его откладыванию и более частому использованию юношами контрацепции при первом сексе. Данные для изучения были взяты из Национального исследования роста семьи 2002 года, в выборку вошли 2019 никогда не состоявших в браке мужчин и женщин в возрасте 15–19 лет.

Foto: Pixabay.com

К такому же выводу пришли эксперты из Института Гутмахера (США), опубликовавшие в 2011 году статью о последствиях сексуального просвещения для молодёжи. Это исследование было основано всё на том же Национальном исследовании роста семьи, но уже за 2006–2008 годы. Специалисты изучили ответы 4691 мужчины и женщины в возрасте от 15 до 24 лет о том, получали ли они половое воспитание и что в него входило, а затем сопоставили эти данные с сексуальным поведением этих же людей. «Вопреки мнению некоторых критиков формального полового воспитания, не было обнаружено никаких доказательств того, что получение одного из видов сексуального образования связано с более ранним началом половой жизни», — делятся авторы работы своим выводом.

Скандинавские страны — в числе лидеров по уровню развития сексуального образования в школах. Обязательным оно впервые стало в Швеции в 1955 году. Эксперты особенно высоко оценивают подход властей Норвегии, передовые позиции занимает и Дания. В этих трёх странах, свидетельствуют результаты исследования 2019 года, возраст сексуального дебюта у женщин 18–45 лет составил 16–17 лет.

В Китае уроки полового воспитания появились в сравнении с Великобританией и США относительно недавно, а обязательными их сделали в 2020 году. При этом тематика занятий во многом ограничивается рассказами о нравственности и недопущении сексуального насилия, а недавние выпускники и эксперты подчёркивают: полноценной всесторонней информации дети и подростки по-прежнему не получают, некоторые специалисты даже говорят о «национальной сексуальной неграмотности». При этом в 2009 году (то есть ещё до появления уроков полового воспитания в школах) средний возраст первого сексуального контакта у жителей КНР был одним из самых высоких в мире — 22,8 года. В 2016 году, выяснили китайские исследователи, этот показатель опустился до 19,97 года у мужчин и 20,41 года у женщин, хотя обязательного сексуального образования в привычном смысле слова в стране всё ещё не было.

В Индии, где таких занятий тоже нет и тема секса табуирована в обществе, медианный возраст сексуального дебюта — 19,1 года для женщин и 24,3 года для мужчин (по данным на 2018 год).

Исходя из этих примеров можно сделать вывод, что существование в той или иной стране обязательных уроков полового воспитания (в полном смысле этого термина) напрямую влияет на возраст сексуальных дебютов. Однако такая логика разбивается об опыт других стран.

Например, в Нидерландах уроки о сексуальном и репродуктивном здоровье в школах появились ещё несколько десятилетий назад, школьники посещают их в обязательном порядке уже в начальных классах (то есть с четырёх лет). Казалось бы, это должно привести к тому, что возраст сексуального дебюта в этой стране будет низким, однако в среднем подростки из Нидерландов начинают вести половую жизнь даже позже, чем их европейские или американские ровесники. Более того, если в 2012 году медианный возраст сексуального дебюта среди нидерландской молодёжи составлял 17,1 года, то спустя пять лет этот показатель вырос до 18,6 года.

Есть и обратные примеры. В Болгарии нет обязательного сексуального просвещения в школах, в 2019 году соответствующие уроки (в том числе о контрацепции, важности взаимного согласия, ЛГБТ, венерических заболеваниях и т. д.) проходили только в 10% учебных заведений. При этом местные подростки начинают половую жизнь довольно рано. Так, говорится в исследовании ВОЗ 2020 года, Болгария — на втором месте среди стран Европы и Северной Америки по доле жителей, имевших первый сексуальный контакт уже к 15 годам (37% мальчиков и 25% девочек). Кроме того, по данным на 2019 год, Болгария находится на первом месте в Европе по числу беременностей в юном возрасте — 10,2% детей рождаются у матерей младше 20 лет.

Компания Durex в 2005–2009 годах опросила более 317 000 человек из 41 страны, чтобы показать важность контрацепции и выявить тенденции в сексуальном поведении жителей планеты. Тогда самый ранний возраст сексуального дебюта из исследуемых стран был зафиксирован в Исландии (15,6 года), а самый поздний — в Индии (19,8 года). Примечательно, что США, где уроки полового просвещения уже тогда были достаточно распространены, и Россия, где их нет до сих пор, показали одинаковый средний возраст первого сексуального контакта — 18 лет. Позже, в 2011–2012 годах, компания провела схожее исследование в 37 странах: показатель для России составил 17,9 года, тогда как в США поднялся до 18,4 года. В 2017 году в отчёте CDC говорилось, что 55% американских подростков получили сексуальный опыт до наступления 18-летия. В феврале 2019-го главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Олег Аполихин заявлял, что большая часть россиян начинает половую жизнь в возрасте 16–17 лет.

То, как именно меняется возраст сексуального дебюта у жителей страны после введения обязательных уроков полового воспитания в школах, можно рассмотреть на примере Новой Зеландии. Такие занятия там ввели сравнительно недавно (в 1999 году) после почти полувека политической борьбы вокруг них. По данным учёных из Университета Отаго, медианный возраст начала половой жизни в 1998 году равнялся 16 годам для новозеландских девушек и 17 годам для новозеландских юношей. В 2014–2015 годах, уже после введения обязательных уроков сексуального воспитания, медианный возраст полового дебюта составил 17 лет для обоих полов, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Новой Зеландии. Этот показатель актуален для респондентов младше 55 лет, в возрастной группе от 65 до 74 лет (то есть среди людей, чья юность кончилась примерно в разгар сексуальной революции и кто не ощутил на себе её социальных последствий) медианный возраст был выше. Как можно заметить, после введения уроков полового воспитания возраст сексуального дебюта не снизился, а у девушек даже повысился.

Таким образом, нет никаких исследований, которые подтвердили бы прямую взаимосвязь между введением в школьную программу занятий по половому воспитанию и снижением возраста сексуального дебюта. Во многих странах, где такого рода образование существует, возраст начала половой жизни выше, чем там, где подобных уроков нет. В частности, в России первый сексуальный опыт подростки получают даже раньше, чем в США или в Нидерландах, где половое воспитание — уже давно часть школьной программы. В Новой Зеландии, где известны медианные показатели сразу до и спустя полтора десятилетия после появления таких уроков, вовсе не были зафиксированы какие-либо существенные изменения касательно возраста сексуального дебюта.

Вердикт: неправда