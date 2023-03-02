Правда ли, что продукты-афродизиаки повышают либидо и потенцию?

Считается, что некоторые продукты питания, такие как шоколад, устрицы (и другие морепродукты) или авокадо, способствуют потенции и усиливают половое влечение. Фактчекеры из проекта "Проверено. Медиа" проверили действительно ли некоторые продукты могут повысить либидо.

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О чудодейственных возбуждающих свойствах некоторых продуктов рассказывают СМИ (например, «Комсомольская правда», «Чемпионат», телеканал «Мир», «Фонтанка» и др.). Можно найти статьи на эту тему на тематических кулинарных порталах, на сайтах магазинов продуктов и аптек, на развлекательных ресурсах. Интернет-пользователи интересуются, действительно ли афродизиаки работают, в сервисах вопросов и ответов.

Афродизиаки — это вещества или явления, которые стимулируют половое возбуждение. Названы они так в честь древнегреческой богини любви Афродиты. Их принято делить на две основные группы: психофизиологические (зрительные, слуховые, обонятельные и т. д.) и внутренние (то есть поступающие с пищей или питьем). В данном тексте мы не будем касаться первой группы, а также лекарственных препаратов, наркотиков и алкоголя. Мы разберёмся, могут ли продукты питания, которые часто характеризуют как афродизиаки, оказывать подобное воздействие на человеческий организм. Считается, что они помогают как увеличить либидо (то есть половое влечение, желание вступить в сексуальный контакт), так и усилить мужскую потенцию (то есть физическую способность совершить половой акт).

Возбуждающие свойства в разных культурах и в разные исторические эпохи приписывались десяткам продуктов питания: от устриц (по слухам, самый известный любовник в истории Джакомо Казанова съедал десятки этих морепродуктов перед свиданиями с женщинами) и икры до артишоков и шоколада. Причин этому множество. Например, некоторые продукты внешне напоминают гениталии и поэтому считаются возбуждающими — те же устрицы, корни имбиря и женьшеня, спаржа. Другие связаны с процессом размножения в животном мире — икра, яйца, мясо репродуктивных органов животных. Третьи вызывают физиологическую реакцию, схожую с возбуждением (например, острая пища, от которой человека охватывает жар). Впрочем, перечисленными продуктами список предполагаемых афродизиаков не ограничивается — к ним также часто относят мед, авокадо, арбуз, некоторые растения и многое другое.

Нам не удалось обнаружить авторитетные исследования, подтверждающие действенность продуктов, которые принято называть афродизиаками. Например, специалисты клиники Майо, одного из крупнейших в мире медицинских исследовательских центров, отмечают, что шоколад, по всей видимости, неэффективен в отношении либидо и потенции у женщин и мужчин. К такому же выводу пришли в 2010 году исследователи из Королевского университета в Кингстоне (Канада).

В 2015 году ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (США) сделали обзор существующих научных работ, посвящённых афродизиакам. Они выяснили, что эффективность продуктов, которым приписывают способность стимулировать потенцию, таких как мед (за исключением так называемого бешеного меда, о котором мы поговорим отдельно), устрицы и шоколад, не доказана. Также ученые не нашли оснований полагать, что какой-либо эффективностью обладает порошок из рога носорога — из-за приписываемых ему возбуждающих свойств на этих животных охотятся браконьеры. Относительно некоторых экзотических продуктов, например, гинкго (листья этого дерева широко используются в китайской традиционной медицине), женьшеня, маки (растение, распространенное в Андах, также называемое перуанским женьшенем) и якорца (Tribulus Terrestris — плодоносящее растение из Средиземноморского региона), есть некоторые обнадеживающие результаты, но исследователи отмечают, что данных пока все же слишком мало, чтобы делать определенные выводы об их эффективности.

При этом многие продукты, считающиеся афродизиаками, весьма питательны и содержат витамины и полезные микроэлементы, которые специалисты советуют употреблять при эректильной дисфункции или бесплодии. Например, по данным специалистов Медицинской школы Джонса Хопкинса (США), у многих мужчин, испытывающих проблемы с эрекцией, наблюдается дефицит витамина D — его можно восполнить, добавив в свой рацион морепродукты и яичные желтки. Еще один микроэлемент, влияющий на способность к эрекции и мужскую фертильность, — цинк (его можно получить из устриц, крабов и орехов). При мужском бесплодии некоторую эффективность показало употребление L-карнитина, который содержится в спарже и авокадо. Так что для людей, испытывающих проблемы, вызванные нехваткой этих веществ, некоторые афродизиаки действительно могут оказаться весьма действенными. Однако те, у кого таких проблем нет, не получат никакого видимого эффекта. Здоровое полноценное питание полезно для сердца и сосудов, напрямую связанных с потенцией и либидо, а также для общего хорошего самочувствия и, как следствие, полового влечения. Правда, речь тут идет скорее об образе жизни, нежели об экстренной помощи перед интимной близостью, так что включение в диету морепродуктов, авокадо или орехов будет нелишним вне зависимости от их якобы чудодейственных свойств.

Кроме того, специалисты отмечают, что продукты могут работать как афродизиаки благодаря эффекту плацебо, если человек, их употребляющий, действительно убежден в их действенности.

При этом шоколад, несмотря на приписываемые ему в течение столетий свойства афродизиака, может не только не повысить, но даже уменьшить сексуальное желание. Так, в 2021 году ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) спросили более 700 мужчин и женщин старше 20 лет о том, как часто они употребляют шоколад и как оценивают свой интерес к сексу по десятибалльной шкале. Оказалось, что женщины, которые чаще ели шоколад, были менее заинтересованы в половом контакте. У мужчин такой значимой корреляции не было. Забавно, учитывая, что, по данным Национальной кондитерской ассоциации США, в 2023 году 92% американцев планировали подарить своей второй половинке шоколад или конфеты на День святого Валентина.

Американская журналистка Корин Миллер в 2015 году решила провести эксперимент: она целый день питалась продуктами, считающимися афродизиаками, и фиксировала свои впечатления. Несмотря на съеденный мед, авокадо, устрицы, шоколад, арбуз и другие продукты, в день эксперимента она не почувствовала ничего, кроме тошноты, вызванной, по ее мнению, перееданием. На следующий день, как ей показалось, афродизиаки все-таки начали работать, но Миллер отмечает, что, вероятно, вообще бы не заметила разницы, если бы так пристально не следила за своим либидо (что возвращает нас к эффекту плацебо).

Некоторые экзотические вещества, традиционно использующиеся в качестве афродизиаков, могут представлять серьезную опасность. Например, употребление бешеного мёда, о котором мы уже говорили выше, может вызывать тошноту, головокружения и сердечные нарушения. Причина в том, что он производится из рододендрона, в пыльце которого содержится ядовитое вещество грайанотоксин.

Еще одно потенциально опасное средство — шпанская мушка. Предполагается, что порошок из этих насекомых, употребленный в пищу, должен усилить потенцию. Однако кантаридин (токсичное вещество, используемое этими животными в качестве защитного механизма) может вызывать тошноту, кровавую рвоту, раздражение мочевыводящих путей, почечную дисфункцию. В редких случаях у пациентов наблюдается приапизм — слишком длительная эрекция, не заканчивающаяся с наступлением оргазма. Приапизм может привести к повреждению тканей и развитию эректильной дисфункции — вряд ли это тот эффект, которого люди ждут от афродизиака.

Еще один опасный афродизиак, называемый в Китае «чан-су» (или, более поэтически, «камень любви»), изготавливается на основе токсинов жабы буфо, содержащих кардиоактивные стероиды. Употребление этих веществ внутрь может стать причиной сердечных нарушений и даже смерти.

Йохимбин — вещество, получаемое из коры дерева йохимбе, также имеет репутацию афродизиака. При этом среди побочных эффектов его употребления — тахикардия, озноб, тошнота, мания, головные боли. Известно и о смертельных случаях.

На данный момент существует довольно мало научных исследований на тему афродизиаков, но те, что есть, не подтверждают эффективность таких продуктов, как устрицы, шоколад, мед, авокадо и др. Порошок из рога носорога, по-видимому, также неэффективен. Некоторые экзотические растения, например гинкго или женьшень, возможно, могут оказывать подобное действие, но для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования. Ряд веществ, имеющих славу афродизиаков, и вовсе опасны для здоровья. При этом, если придерживаться здорового питания, оно само по себе может благотворно влиять на организм и в том числе на потенцию. При серьезных проблемах со здоровьем специалисты рекомендуют не полагаться на мифические афродизиаки, а обратиться к врачу.

Вывод:

Большей частью это неправда

Что означают наши вердикты?

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