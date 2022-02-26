Приведите себя в порядок. Как говорить с детьми о войне

События на Украине повергли в эмоциональный шок многих жителей Латвии. Тревожные новости затрагивают и наших детей, которые видят состояние окружающих взрослых и слышат их разговоры о войне. Как не нанести ребенку травму?

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Если ребенку страшно, он ищет защиты и ощущения безопасности у самых близких людей. Ресурсный центр для подростков выпустил специальный буклет с рекомендациями для родителей, где собраны советы специалистов.

4-10 лет

Для детей младшего возраста самым важным является физическая безопасность. Они пока не понимают ни значения войны, ни способны оценить масштабы. И при разговоре с детьми такого возраста очень важно использовать телесный контакт — можно его обнять и посадить на колени. Спросите, что он слышал о происходящем. На вопросы давайте короткие и понятные ответы, не вдаваясь в детали. Помните, что ребенку нужно чувство безопасности, а не понимание политических нюансов. Избегайте эмоциональных выражений ("ужас", "кошмар" и т.п.), это лишь напугает ребенка.

Возможные вопросы и ответы:

Что такое война? Это бой за то, кто будет главным.

Почему люди воюют? Иногда люди делают плохие вещи.

Воюют ли дети? Нет, в ней участвуют взрослые, ты в безопасности.

Foto: Shutterstock

10-14 лет

Детям предпубертатного и подросткового возраста уже важно понимать, что происходит в мире и как это повлияет на его семью. Важно знать, что его мнение тоже имеет значение в семейных решениях.

В разговоре спросите, что ребенок слышал о войне. Выясните, какими источниками информации он пользуется и подчеркните важность использования только надежных источников. Можете искать ответы на вопросы подростка вместе. Старайтесь объяснять все без лишних эмоций, которые могут дать понять ребенку, что вы не контролируете ситуацию и не сможете взять на себя ответственность за него. Ответы на вопросы давайте по принципу: сообщение + напоминание, что вы заботитесь о безопасности. Например: "Ты боишься того, что с нами будет. Это нормально бояться во время войны. Но мы готовы и знаем, что делать, если случится что-то плохое".

Возможные вопросы и ответы:

Дойдет ли война и до Латвии? На данный момент это небольшая возможность, но мы готовы быть в безопасности.

Что мы будем делать, если нас бомбят? Маловероятно, что это произойдет в данный момент. В опасной ситуации мы будем действовать по кризисному плану, который подготовили и опробовали.

Что будут делать дети, если начнется война? В стране будет четкий план, что делать, и о вас всегда кто-то позаботится. Возможно, вам придется какое-то время пожить в сельской местности за городом с другими детьми.

14-19 лет

В этом возрасте подростки и молодежь переживают за влияние происходящего на свою жизнь и будущее. Их даже может охватить страх смерти, паника или депрессия. Важно жать ему не только чувство безопасности, но и понимание, что и его решения и действия имеют последствия в кризисной ситуации.

Найдите время для серьезного и обстоятельного разговора. Внимательно выслушайте, что ребенок думает, показав, что вам важно его мнение. Если его интересует политика, обсудите это, но не поддавайтесь эмоциям. Покажите собственным примером, что и в кризисных ситуациях надо соблюдать самообладание.

Возможные вопросы и ответы:

Меня призовут в армию? Вероятность очень мала, но этом случае будет учтено твое мнение и твои возможности.

Что делать, если мне страшно и я не хочу воевать? Мы сейчас в безопасности. Возможно, нам всем придется помогать своему государству, но это можно делать разными способами. Например, помогать выращивать продукты питания на селе или присматривать за младшими детьми, которые остались без родителей.

Подробнее с буклетом можно ознакомиться тут.

Короткую видеоинструкцию на русском языке в своем профиле опубликовала латвийский психолог Анна Кашина. Она также рекомендует родителям сохранять спокойствие и постараться дать детям ощущение безопасности.