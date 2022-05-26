Про это. 5 советов как говорить с ребенком о сексе и порно

Родителям лучше не ждать, пока ребенок обратиться к ним с деликатной темой. Лучше инициировать разговор самостоятельно, пишет Lenta.ru

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Поговорить или отмолчаться?



Конечно, поговорить. Но беседа пройдет куда комфортнее и для детей, и для родителей, если начать ее до того, как ребенок дошкольного или младшего школьного возраста сам спросит о сексе, говорит специалист по половому воспитанию Любовь Климова.

"Разговор о сексе — это не лекция, которую нужно прочитать и поставить себе галочку, что вы это сделали, — рассказывает она. — Просвещение должно стать частью повседневной жизни. Используйте любые ситуации для разговоров на эту тему: случаи, фильмы, книги. Например, ребенок встречает беременную женщину. Задайте вопрос: "Как ты думаешь, почему у этой женщины большой живот". И дальше можно обсудить этот вопрос с ребенком, учитывая его возраст и интерес к теме. Это хороший повод сообщить ему какую-то базовую информацию и ответить на вопросы". Родителям не стоит пугаться интереса их детей к сексу, и уж тем более не нужно считать их "какими-то озабоченными", говорит психолог и сексолог Ольга Богомолова. "Для ребенка это естественный интерес, потребность познавать мир. Учитывая обилие сексуализированного контента, трудно предположить, что слово "секс" он услышит только в 18 лет", — говорит Ольга.

Она рекомендует похвалить ребенка за интерес и посоветовать ему задавать вопросы на данную тему и в будущем. Объяснять разницу между полами стоит с раннего возраста, говорят психологи. В три-четыре года можно показать ребенку, что все в природе парное на примере животных или птиц, и провести аналогию с людьми. "Если ребенок пришел с таким вопросом , надо радоваться, что он обратился именно к родителям, — отмечает психолог Виктория Брызгалина. — Рано или поздно детское любопытство все равно приведет его к поискам ответов"