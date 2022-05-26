Про это. 5 советов как говорить с ребенком о сексе и порно

Родителям лучше не ждать, пока ребенок обратиться к ним с деликатной темой. Лучше инициировать разговор самостоятельно, пишет Lenta.ru
Поговорить или отмолчаться?
Конечно, поговорить. Но беседа пройдет куда комфортнее и для детей, и для родителей, если начать ее до того, как ребенок дошкольного или младшего школьного возраста сам спросит о сексе, говорит специалист по половому воспитанию Любовь Климова.
"Разговор о сексе — это не лекция, которую нужно прочитать и поставить себе галочку, что вы это сделали, — рассказывает она. — Просвещение должно стать частью повседневной жизни. Используйте любые ситуации для разговоров на эту тему: случаи, фильмы, книги. Например, ребенок встречает беременную женщину. Задайте вопрос: "Как ты думаешь, почему у этой женщины большой живот". И дальше можно обсудить этот вопрос с ребенком, учитывая его возраст и интерес к теме. Это хороший повод сообщить ему какую-то базовую информацию и ответить на вопросы". Родителям не стоит пугаться интереса их детей к сексу, и уж тем более не нужно считать их "какими-то озабоченными", говорит психолог и сексолог Ольга Богомолова. "Для ребенка это естественный интерес, потребность познавать мир. Учитывая обилие сексуализированного контента, трудно предположить, что слово "секс" он услышит только в 18 лет", — говорит Ольга.
Она рекомендует похвалить ребенка за интерес и посоветовать ему задавать вопросы на данную тему и в будущем. Объяснять разницу между полами стоит с раннего возраста, говорят психологи. В три-четыре года можно показать ребенку, что все в природе парное на примере животных или птиц, и провести аналогию с людьми. "Если ребенок пришел с таким вопросом , надо радоваться, что он обратился именно к родителям, — отмечает психолог Виктория Брызгалина. — Рано или поздно детское любопытство все равно приведет его к поискам ответов"
Как найти нужные слова?
Любовь Климова рекомендует взрослым выучить правильные слова для обозначения половых органов и клеток, потренироваться правильно их произносить и не стесняться использовать. Для девочек: вульва, вагина, шейка матки, матка, яйцеклетки и так далее. Для мальчиков: пенис, крайняя плоть, мошонка, яички, сперма, эрекция и другие. Затем она советует попробовать объяснить взрослому человеку, что такое секс.
Когда это начнет получаться легко, можно начать придумывать ответ для ребенка. Если разговор случился впервые, Ольга Богомолова советует обратить внимание маленького человека, что секс — это для взрослых. "Это одна из форм проявления любви, нежных чувств взрослых людей друг к другу. Это объятия, поцелуи, тесный физический контакт, доставляющий удовольствие обоим. А еще люди занимаются сексом, когда решают родить детей", — приводит она пример объяснения.
Часто дети задают подобные вопросы неожиданно и в неподходящем месте. Если родитель по какой-то причине не готов дать ответ сиюминутно, следует сказать: "Мне надо подготовиться, чтобы дать тебе простой и понятный ответ, чтоб ты понял. Дай мне немного времени, мы обязательно обсудим эту тему, но чуть позже". Но к вопросу обязательно нужно вернуться, чтобы он не повис в воздухе, а у ребенка не осталось чувства недосказанности.
Любовь Климова рекомендует отвечать на вопросы честно и просто. Нужно понять суть вопроса и дать четкий ответ без долгих предысторий и рассуждений. Например, сын или дочь спрашивает: "Откуда берутся дети?" Родители отвечают: "Малыш растет у мамы в животе в специальном органе — матке, а затем рождается из нее через вагину". Если ребенку будет недостаточно информации, он задаст еще вопросы.
Важно учитывать возраст и уровень развития ребенка
Сексологи и психологи считают важным формулировать ответы, отталкиваясь от возраста ребенка. "Как ответить про секс, зависит от развития сына или дочери. Некоторые дети что-то подсмотрят, подслушают и несут в детский садик информацию. Другие растут, ничего не подозревая, иначе фильтруя окружающий мир, как главная героиня фильма "Кэрри", не знавшая о месячных", — говорит Петр Галигабаров.
Как объяснить, что такое порно?
Поводом для разговора может стать и реклама, например, презервативов или прокладок. "Можно задать вопрос, знает ли уже ребенок что-либо про секс? Какой информацией он обладает? Уточнить обязательно, что конкретно он понимает под "сексом", ведь каждый вкладывает разные значения в одинаковые слова. Лучше, чтобы ваш ребенок получил знания от вас, чем в подворотне или из "непристойного видео" в интернете", — уверен Петр Галигабаров.
Родители, по словам сексологов, должны быть готовы и к обсуждению такой пикантной темы, как порнография. Ребенок может столкнуться с ней случайно или целенаправленно искать информацию в сети.
Как избежать неловкой ситуации?
Разговоры о сексе важны не только для развития ребенка, но и для укрепления его отношений с отцом и матерью. Эти беседы нельзя делегировать — ответственность лежит только на родителях. Если, конечно, они хотят, чтобы ребенок им доверял. В некоторых семьях разговоры о сексе с младшим поколением избегают до сих пор. Если родители сами смущены, то им следует обратиться к психологу, чтобы тот помог понять, что именно вводит в тупик, утверждают сексологи.
Виктория Брызгалина уверена, что справиться с неловкой ситуацией помогает элемент игры: "Родителям самим можно инициировать разговор в игровой форме. Тогда малыши не будут испытывать дискомфорта при общении на эту тему. Так восприятие информации будет проходить легче и мягче для обеих сторон". Рано или поздно вопрос о сексе от ребенка обязательно прозвучит. Поэтому, чтобы избежать конфузов и не нанести ребенку травму, лучше работать на опережение: проще приучать к этой теме с раннего возраста. "У вас не должно быть всех ответов. Если вопрос ребенка ставит в тупик или информации мало, так и скажите ему про это и предложите найти ответ вместе", — рекомендует Любовь Климова.