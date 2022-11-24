Прятки наоборот: подборка развивающих игр для детей разного возраста

Игра — основной вид активности ребенка. Дети развиваются и познают мир гораздо быстрее, если играют в интеллектуальные игры, пишет nur.kz Игры для детей подбирают, учитывая их возрастные и психологические особенности. Какие варианты выбрать и как играть с детьми, объяснили эксперты по развивающим занятиям Кэти Чарнер, Наталия Вознюк и Борис Никитин.

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Какие есть игры для развития мозга для детей? Детям для интеллектуального развития в разном возрасте предлагают занимательные подвижные игры, игры с картинками, со словами, логические игры.

Занимательные игры для детей от 1 до 3 лет

Маленьким детям от 1 года до 3 лет подбирайте игры, связанные с движением, мелкой моторикой рук. Игры должны разрабатывать координацию движений, учить ребенка связной речи, определению цветов, форм и предметов.

Подойдут такие варианты:

Подача и возврат подачи. Перекатывайте мячик друг другу или сбивайте размещенные по комнате игрушки. Указывайте на предмет, называя его, и ребенок будет повторять ваши действия жестами и лепетом.

Прятки. Достаточно закрыть свое лицо руками и спросить у ребенка, где вы. Автор книги "Энциклопедия игр с малышом (с рождения до 3 лет)" Кэти Чарнер советует играть в прятки наоборот. Для этого накройте голову малыша платком и притворитесь, что не видите его и не можете его найти. Предложите ему самому накрыть голову платком.

Строительство. Складывайте пирамидку или стройте из кубиков, деталей конструктора архитектурные композиции, развивая пространственное воображение ребенка.

Коробка с секретом. Эту развивающую игру предлагает автор книги "Полная энциклопедия современных развивающих игр" Наталия Вознюк. Положите в коробку предмет, издающий звук. Привлеките внимание малыша, чтобы он нашел способ и открыл коробку сам. Похвалите его и положите предмет в другую коробку, которая открывается иным способом. Пусть он откроет и ее.

Малышам быстро надоедает одна и та же игра. Поэтому на протяжении дня меняйте их, предлагая ребенку те, которые ему нравятся. Нельзя заставить малыша играть в игру, которая ему не по душе.

Игры с картинками для малышей от 4 до 6 лет

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Какие игры развивают память ребенка? Развивающие игры с картинками для детей 4–6 лет рассчитаны на развитие памяти, воображения, внимания и других важных качеств.

Подойдут такие увлекательные игры:

Запомни картинку. Положите перед ребенком 6 картинок с разными предметами и попросите их запомнить. Смешайте их с десятком других. Разложите снова и попросите ребенка выбрать 6 первых картинок.

Собери картинку из частей. Используйте пазлы или разрезанный на части любой рисунок. Предложите сложить картинку правильно. Найди отличия. Две практически одинаковые картинки имеют несколько отличий. Их нужно найти и указать на картинке.

Горячее или холодное. На картинках изображены разные предметы, которые бывают холодными и горячими. Ребенок должен правильно отвечать на вопрос "Горячее или холодное?", когда ему показывают картинку. Играть можно не только с реальными картинками, но и виртуальными. Современные дети тянутся к гаджетам и быстро учатся отвечать на вопросы, которые сопровождаются видеокартинкой.

Игры со словами для детей 6–7 лет

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Для детей 6–7 лет важно собрать варианты игр, которые развивают связную речь, образное мышление и логику. Какие игры полезны для мозга?

Детям нравятся такие игры со словами:

Скороговорки. Покажите ребенку, как нужно быстро произнести скороговорку, и попросите его повторить.

Рифма. Начинайте рассказывать короткое четверостишие, а ребенок должен его закончить, вставив нужное слово в конце.

Лишнее слово. Назовите несколько слов (например, трамвай, троллейбус, трактор, автобус) и спросите, какое из них лишнее. Любой ответ, если он логически раскрыт, будет правильным. Может быть, это трактор, ведь остальные виды транспорта перевозят людей. Загадать задачу может ребенок, а взрослый будет искать правильный ответ.

Цепочка. Называйте первое слово, а ребенок должен придумать следующее слово на последнюю букву. В этой игре участвуют 3–4 человека.

Загадочные буквы. Ведущий загадывает букву. Когда дети называют слово, он говорит есть ли такая буква в слове, ее там нет или их сразу несколько. У детей есть возможность выучить весь алфавит. В дошкольном возрасте дети уже нормально разговаривают. Поэтому игра со словами учит их внимательно прислушиваться к звукам, составлять предложения, пополнять свой лексический запас и учить буквы.

Логические игры для детей 8–9 лет

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Какие игры для развития мозга подходят детям 8–9 лет?

Проводите с детьми младшего школьного возраста такие игры:

Головоломки со спичками. Взрослый складывает картинку из спичек и просит ребенка переставить одну или несколько спичек так, чтобы получилась новая картинка.

Ребусы. Детям предлагают картинку с зашифрованным словом или предложением. Перед этим объясняют правила разгадки ребусов.

Шахматные задачи. Детей учат основам игры, а потом ставят задачи на шахматной доске.

Судоку для детей. По правилам игры необходимо заполнить цифрами или рисунками квадрат с ячейками. Изображения не должны повторяться ни по вертикали, ни по горизонтали.

Анаграмма. Из набора букв или одного слова игроки составляют другие слова, переставляя буквы.

"Морской бой". На листке в клеточку рисуют основное поле для "морского боя", нумеруют его по горизонтали и обозначают буквами по вертикали. Игроки называют по очереди координаты корабля, по которому стреляют. Побеждает тот, кто "потопит" все корабли противника первым.

Младшие школьники уже умеют читать и писать, поэтому круг интеллектуальных игр расширяется. Автор книги "Ступеньки творчества. Развивающие игры" Борис Никитин советует дать ребенку возможность увлечься игрой и решить трудную задачу самому. Тогда возникнет интерес, вызывающий желание подумать и добиться победы.

Игры для развития мозга детей позволяют активизировать мышление, открыть много интересного в окружающем мире, научиться мыслить логически. Играя в интеллектуальные игры, ребенок учится общаться, находить выход из любой ситуации, сопоставлять факты, изучать основы компьютерной грамотности с дошкольного возраста.