Психолог назвала 5 причин, почему в отношениях внезапно пропал секс
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Долгое время интимная жизнь была на высоте, но вдруг что-то случилось, былая страсть резко погасла. Не стоит сразу же думать, что у партнера кто-то появился на стороне. Скорее всего, тут дело совсем в другом, рассказывает порталу doctorpiter.ru психолог.

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Когда у одного из партнеров резко пропадает интерес к сексу, другой начинает паниковать, в голову лезут разные дурные мысли. "Наверняка кто-то появился на стороне", — думает обиженный.

Но не спешите подозревать свою половинку во всех грехах сразу: скорее всего, вы просто себя накрутили. И проблемы в интимной жизни начались совсем по другим причинам, говорит эксперт.

"Для начала нужно прояснить, что либидо — это взаимосвязь гормональных реакций тела, а на гормоны зачастую влияют эмоции и психосоматические реакции", — говорит психолог Россияна Лучкина.

Чтобы понять, пропало ли у вас желание к сексу в целом или же вы не хотите близости только с одним конкретным человеком, психолог советует задать самому себе три вопроса:

  • Нет влечения к конкретному партнеру или вообще никого не хочется?
  • Есть ли эротические фантазии?
  • Часто ли бывает сейчас мастурбация?

Если вы понимаете, что вам не хочется секса только со своим партнером, значит, с либидо все нормально, и искать корень проблемы надо во взаимоотношениях.

Так, чаще всего в отношениях секс пропадает по следующим причинам:

  • вы часто ссоритесь и обижаетесь друг на друга;
  • кто-то из партнеров страдает от чувства вины (возможно, вы до сих пор не можете простить какую-то выходку);
  • один из пары ревнует, партнер перестал ему казаться безопасным;
  • у одного из партнеров был травматический опыт: насилие, домогательство, чрезмерное внимание или замечание, которое зацепило, и он периодически всплывает;
  • кому-то не хватает сна, отдыха, ярких эмоций, он погряз в рутине и стрессовых ситуациях.

"Если вообще нет влечения, и оно исчезло внезапно, необходимо исследовать, что случилось перед тем, как либидо стало ниже, и что сейчас происходит в жизни, что "размножаться" стало опасно", — говорит психолог.

Бывает так, что человеку не хочется вообще заниматься сексом. Он не думает даже о самоудовлетворении — это значит, что потребность в сексуальной разрядке пропала в принципе. Прислушайтесь к своему телу: оно точно подскажет, где именно надо искать проблему.

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