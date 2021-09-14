Работа для двоих: 6 способов вложиться в отношения и не прогадать

Мы влюбляемся, парим в состоянии счастья над землей, замечаем только светлые знаки и верим, что наш партнер послан нам небесами. В начале романа мы не думаем, что нашу пару могут ждать испытания и, возможно, любовь надо будет спасать. А вот психологи уверены: когда первый флер влюбленности проходит — наступает время работы над отношениями. Что здесь нужно учитывать?

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Соревновательный элемент неуместен



Не стоит сравнивать себя друг с другом и мериться степенью успеха (в любой сфере). Вдохновлять партнера на развитие нужно, но тактично, ненавязчиво, без установок: "Я — впереди!". Не акцентируйте внимание на том, что вы в чем-то лучше. Помните, если упорно доказывать свое интеллектуальное или физическое превосходство близкому человеку, это может вызвать раздражение и унизить его, а никак не мотивирует к личностному и профессиональному росту.



Компромисс — хорошо, категоричность — не очень



Забудьте про юношеский максимализм и жесткое отстаивание своей точки зрения. Зрелые отношения требуют от партнеров гибкости и готовности к компромиссу. Учитесь искать решения, которые устроят обоих. И вы, и ваш партнер — сформировавшиеся личности со своим мировоззрением. Оставьте близкому человеку право принимать окончательное решение, которые он (она) считает для себя верным, даже если бы вы поступили иначе.



Искусство слушать и слышать



Изучите психологические приемы активного слушания — навыки, которые применяются в практике социально-психологического тренинга, психологического консультирования и психотерапии, но которые может освоить каждый человек. Это действительно полезная вещь: активное слушание снимает намечающиеся конфликты и напряжение, налаживает контакт, создает теплую, доверительную атмосферу между партнерами.



Техника "тайм-аута"



Ссоры, которые возникают время от времени, — это нормально. Благодаря ссорам мы можем высказать накопившиеся обиды и переживания. В итоге, мы начинаем бережнее относиться к чувствам друг друга. Здесь важно не доходить до откровенных оскорблений и обвинений друг друга во всех прошлых и будущих грехах. Поэтому учитесь вовремя останавливаться и возьмите на вооружение команду "тайм-аут". Если ссора заходит слишком далеко, любой из вас может сказать "стоп" и отойти в сторону, чтобы дать обоим немного времени остыть и осмыслить происходящее. Это убережет вас от сказанных сгоряча слов, которые любимый человек вряд ли сможет забыть.



Честность — на первом месте



Маленькая ложь всегда рано или поздно приводит к большой. В итоге вы либо сами "проколетесь", либо у партнера сработает шестое чувство. Не лгите даже по мелочам — выбирайте доверительные, близкие отношения.



Уважайте "запрос" на одиночество



Всем нам иногда хочется остаться с собой наедине — это абсолютная норма. Если ваш партнер нуждается в "терапевтическом" одиночестве — дайте ему такую возможность, не доставайте вопросами или советами: просто будьте поблизости. Разумная свобода — база счастливых отношений.

