Разрушить нельзя сохранить. Что делать, чтобы не пожалеть о необдуманном разводе

Несомненно, чем дольше вы состоите в отношениях, тем больше у вашей пары шансов расти и взрослеть вместе, а также счастливо ожидать старости.

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Но, как известно, в этой жизни нет ничего неизменного. Люди, которые кажутся "неразлучниками" и читают друг друга, как открытую книгу, иногда разрывают отношения после 10, а то и 20 лет совместной жизни. Это один из самых сложных шагов в жизни — но что же приводит к решению вытащить один элемент из совместно построенного карточного домика?

Причин может быть огромное множество: от изменения шкалы ценностей до отсутствия физической близости, — пишет Woman's Day. И ни одну из этих причин невозможно легко принять — особенно, когда вы "кожей" чувствуете эти изменения — ведь они порой действуют словно холодный душ.

Правда, иногда развод действительно неизбежен — со временем вы меняетесь и вырастаете из отношений, поэтому возникает желание отправиться на поиски нового личного счастья. Но чаще мы просто стремимся остаться в своей зоне комфорта: вы же с супругом единое целое, так куда же вы денетесь друг от друга? Но тем не менее, некоторые решаются на этот шаг.

Вот несколько советов, как не испортить свою грядущую счастливую старость без веской на то причины.

