Развод не за горами? 7 фраз, по которым можно понять, что расставание почти неизбежно

Можно сколько угодно говорить, что важнее дела, а не слова. Но если вы регулярно слышите эти фразы от своего близкого человека, добром отношения вряд ли кончатся, пишет doctorpiter.ru Какие же именно формулировки стоит вычеркнуть из лексикона, рассказала клинический психолог из Гарварда.

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В гневе порой мы можем не сдерживать себя в выражениях и сказать любимому человеку очень грубые слова. Но если скандалы с оскорблениями в вашей жизни случаются слишком часто — это явно тревожный сигнал. В отношениях, скорее всего, есть проблемы. И они могут еще больше усугубиться, если даже в "мирное время" ваш близкий человек или вы сами произносите вот эти токсичные стоп-фразы.

Что за это за слова и почему их не стоит говорить любимым людям никогда, рассказала профессор Гарварда.

Токсичные фразы, разрушающие отношения

"Ты меня недостоин" ("Тебе повезло, что я тебя вообще терплю")

"Если вы транслируете свое презрение, сообщая партнеру, что он хуже, "ниже", "глупее", "примитивнее", чем вы, то раз за разом бьете по его самооценке, — говорит психолог Кортни Уоррен. — Такой способ унизить не приведет к укреплению отношений, а будет вбивать в них клин — месяц за месяцем.

Вместо этих фраз произнесите: "Сейчас мне трудно видеть в нас партнеров" или "Мне кажется, что мы очень разные, мне трудно это принять". Говорите о том, что вы чувствуете, но без обвинений, спокойно и честно, — советует эксперт.

"Хватит спрашивать, все ли со мной в порядке. Все в порядке" (Когда это не так)

"Пассивная агрессия, которая скрывается в этой фразе, мешает вам обоим поговорить о проблемах прямо и открыто, — объясняет Кортни Уоррен. — А это значит, что конфликт затянется, страдать при этом будут оба партнера. К чему все приведет — большой вопрос".

Психолог советует отвечать на вопросы обеспокоенного близкого человека, если вы не готовы обсуждать проблему, так: "Я очень расстроен, но пока не готов об этом говорить".

"Вместо того чтобы игнорировать свои проблемы, найдите время, чтобы посмотреть им в лицо и подумать о них", — рекомендует психолог.

"Ты жалкий" ("Ты ничтожна")

"Оскорбление сводит ваше отношение к человеку до одного отрицательного качества, — говорит эксперт. — На самом деле, мы все — личности с множеством характеристик. Да, некоторые черты характера близкого человека могут нам не нравится. Но не стоить тыкать в них и акцентировать в уничижительной форме. Просто скажите так: "Мне не нравится, как ты выглядел/а в этой ситуации". Выскажите, что именно вам не понравилось и почему это вас беспокоит".

"Я тебя ненавижу"

"Если вы хоть раз произнесли партнеру эту фразу, поверьте, он ее применит к себе в глобальном смысле, даже если прозвучала она в конкретной сиюминутной ситуации, — объясняет Кортни Уоррен. — Эти слова не выйдут из его головы и будут преследовать и создавать неуверенность в себе даже в хорошие моменты ваших отношений. Ваш партнер может подумать: "А действительно ли это любовь, если человек говорит: "Я тебя ненавижу?"".

Психолог советует сначала успокоиться, прежде чем говорить подобные вещи партнеру, даже если в моменте они кажутся правдой. Вместо этой фразы произнесите: "Мне тяжело сейчас быть рядом с тобой".

"Ты плохая мать/плохой отец"

"Используя уязвимости партнера, вы подрываете его доверие, — объясняет психолог. — Вы бьете по больному, чтобы в какой-то момент самому казаться лучше. Забудьте и такие фразочки: "Ты слишком балуешь детей, и это потому, что твоя мать баловала и тебя". Лучше обсудите разногласия в воспитании детей в конструктивной форме".

"У тебя с головой не все в порядке" ("Тебе голову лечить надо")

"Этой фразой вы искажаете реальность с целью заставить вашего партнера сомневаться в себе, — говорит Кортни Уоррен. — И это самый настоящий газлайтинг. Особенно если вы повторяете такие слова вновь и вновь — даже в качестве защиты. Выражайте конструктивно то, что вам не нравится в действиях вашего партнера, а не пытайтесь манипулировать им, чтобы он вел себя так, как вам хочется".

"Я уйду от тебя" ("Я подаю на развод")

"Когда вы угрожаете прекращением ваших отношений, вы провоцируете будущую нестабильность и появление чувства неуверенности, — считает психолог. — Вашему партнеру будет трудно доверять вам, если он постоянно слышит, что вы хотите сбежать. Говорите взамен такие слова: "Я сейчас переживаю, мне нужна небольшая передышка. Давай потом серьезно поговорим о наших отношениях". Если же вы угрожаете разводом, то делайте это только тогда, когда вы точно этого хотите и намерены довести дело до конца".

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