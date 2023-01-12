Ревнует к каждому столбу: когда это нормально, а в каких случаях — признак абьюза

Если постоянно чудится без веских причин, будто бы вторая половинка только и думает, как бы изменить и разбить сердце, возможно, пора разобраться в себе и что-то поменять, пишет doctorpiter.ru

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Испытывали ли вы когда-нибудь муки ревности? Не слишком приятное чувство, однако многие позволяют ему руководить своей жизнью.

Что делать, если вам хочется проследить за второй половинкой, дабы подловить на измене, — даже если никаких предпосылок к такому сценарию нет? Нормально ли это — ревновать? И что делать, если ваш партнер ведет себя как ревнивец? Разбираемся вместе с психологом Петром Галигабаровым.

Ревность — это эволюционное состояние, которое присуще не только людям, но и животным. Моррис, Дое, Годселл в статье 2008 года привели рейтинг домашних питомцев, проявлявших ревность: на первом месте собаки (81%), затем лошади (79%), потом кошки (66%). Ревность — это смесь эмоций, говорящих нам об ощущении угрозы потери важных для нас отношений.

Страх, грусть, гнев, радость, любовь — эти и другие эмоции могут возникать у испытывающего ревность. Кто-то может даже возбудиться, фантазируя о неверности романтического партнера. Так когда ревность становится разрушительной?

Проблемы начинаются, когда присущие ревности мысли и эмоции перерастают в приносящие дискомфорт реакции. Исследователи феномена разделяют понятия "чувство ревности" и "ревнивое поведение". Например, одна клиентка (разрешение получено) стремилась посмотреть через плечо молодого человека, с кем он переписывается, изводила себя и его контролем, устраивала скандалы по малейшему подозрению в неверности (достаточно было ему получить смс от незнакомого ее контакта). Это пример ревнивого поведения.

Реакции на ревнивые эмоции могут быть различными. Они индивидуальны в зависимости от сформированных у человека схем мышления и поведения и стратегий справляться со стрессом.

Например, девушка с дезадаптивной схемой "Отвержение" (по Джеффри Янгу) верит в то, что останется одна, ее обязательно бросят. И она может: вступать в отношения с мужчинами женатыми, ненадежными (чтобы подтвердить собственную веру), а может изводить верного партнера ревнивым поведением, провоцируя разрыв отношений.

Делает она это, конечно, без осознанности. Но достаточно составить список всех своих отношений, выписать, как они развивались, чтобы заметить похожий сценарий.

Мужчина с жестоким мышлением и поведением, абьюзер, будет считать, что имеет полное право контролировать жизнь партнерши, диктовать ей правила поведения, при этом сам будет изменять направо и налево.

Такой мужчина тоже может реагировать на "угрозу потери партнерши" разными способами: угрожать, применять физическое насилие, оскорблять словами и так далее.

Проблемой ревнивое поведение становится, когда доставляет дискомфорт партнерам.

Если вам или вашему партнеру свойственно ревнивое поведение, в любом случае начинайте с себя. Понаблюдайте:

когда возникает неадекватная ситуации реакция на поведение партнера (например, он(а) просто поздоровалась со знакомым на улице, в вас вскипела злость и произошел скандал);

какие мысли провоцируют ревнивое поведение, какие эмоции;

как вы реагируете?

Когнитивно-поведенческая терапия помогает разобраться с присущим ревнивым поведением, снизить его вред.

Если ревнивым поведением изводит партнер, тоже начните с себя:

определите собственные личные границы и сообщите о них партнеру (например, что он не имеет права проверять вашу электронную почту и тому подобное);

определите для себя, что готовы терпеть в отношениях с чрезмерно ревнивым человеком;

будьте объективны, ведь вы и вправду можете провоцировать, а вероятно, он(а) усиленно контролирует и придирается

Вашему партнеру необходимо сообщить про ваши чувства в отношении его ревнивого поведения через "Я-сообщения". Не переходя на личности, например: "Я очень тебя люблю и хочу дальнейшего развития наших отношений. Я хочу поделиться своими чувствами. Сейчас я ощущаю злость на проявление твоей ревности, а еще страх, что…"

Услышит ли партнер? Не факт. Тогда предложите посетить семейного психолога, решить проблему совместно со специалистом. В любом случае вам важно понимать, зачем нужны отношения именно с этим человеком, на что вы готовы ради их продолжения?