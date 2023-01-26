Сам себе партнер. Можно ли выжить без секса, чем его заменить и откуда берутся асексуалы

Люди, состоящие в отношениях, меньше занимаются сексом, мастурбация становится все популярнее, процветает торговля порнографическими материалами, а также увеличивается количество людей, которые ни разу в жизни не занимались сексом. Потребность людей найти партнера для совместной жизни уменьшилась. Будет ли соло-сексуальность явлением нового века? Согласно исследованиям, проведенным в последние годы, все к этому идет. И откуда берутся асексуалы, которых совершенно не интересуют интимные отношения с другим человеком?



"Что такое нормальная семья? Ее не существует", - говорит доцент кафедры патологии Медицинского факультета Рижского университета им. Страдиня (РСУ), врач и психотерапевт Дайнис Балодис. Почему секс перестал быть основной частью отношений между людьми? Что заменяет настоящее партнерство и что значит быть асексуалом? Об этом рассказывают два эксперта — Дайнис Балодис и Диана Кищенко, исследователь РСУ и социальный антрополог. Она также изучала вопросы сексуальности в своих магистерских диссертациях в двух голландских университетах.

"Вполне возможно, что в будущем человеку все меньше и меньше будет нужно взаимодействовать с другим человеком и будут формироваться технологически опосредованные отношения. Фактически это уже происходит. Это своего рода соло-сексуальность — я сам с собой и мне этого достаточно. Сейчас мы складываем паззл нашей жизни так, как хотим, а не так, как были изготовлены его элементы.

Например, женщина — у нее есть вибратор, она смотрит порно, у нее есть подруги, работа, но она так и не встретила своего партнера. Она заморозила яйцеклетку, а потом решила, что нужно искать донора спермы, после чего рожает потомство. Мы видим, что технологии позволяют нам пересмотреть, что такое отношения вообще и что в них должно или не должно быть. Нам не нужен секс, чтобы иметь все, что мы хотим. Конечно, речь идет и о финансовых возможностях. Если мы говорим о медицинском осеменении, это стоит не так уж дешево. Но это работает в соло-варианте", — говорит антрополог.

Кищенко иронично отмечает, что, прочитав все это, политики могут начать обвинять технологии, снижающие желание людей заниматься сексом и производить потомство — будущих налогоплательщиков. С другой стороны, хорошо, что такие варианты есть, особенно для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет быть в отношениях.