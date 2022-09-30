Секс есть! Какие игрушки для взрослых предпочитают жители Латвии

Согласно данным статистического портала Statista, самой покупаемой секс-игрушкой в ​​США является вибратор, за ним следуют анальные игрушки и смазки. Австралийцы же предпочитают стимуляторы клитора, имитирующие оральный секс и парные игрушки. Сексуальному удовольствию посвящены книги, фильмы и сериалы, а знаменитости не только свободно рассказывают о сексе, но даже выпускают собственные модели секс-игрушек. Как обстоит ситуация в Латвии? Что мы чаще всего выбираем из всего разнообразия секс-игрушек? Об этом мы спросили у консультантов магазинов интимных товаров.

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Фаворит — вибратор

"Все больше людей во всем мире осознают, насколько сильно здоровая сексуальность влияет на общее качество жизни и самочувствие. Времена, когда приходилось с опаской заходить в магазин интимных товаров, ушли в прошлое", — говорит менеджер по продажам сети магазинов интимных товаров SexyStyle, эксперт Юрий Охрименко.

Он рассказывает, что в магазинах SexyStyle, как и в США, уже несколько лет подряд самым популярным выбором является классическая секс-игрушка — вибратор. "Но сам по себе этот факт не позволяет судить о сексуальных вкусах нашего общества. Ассортимент вибраторов чрезвычайно широк и разнообразен — они различаются по размеру, форме, мощности и функциям. Что нравится одному человеку, другому может показаться бесполезным, так что тем, кто хочет попробовать популярную игрушку, стоит посоветоваться и быть готовым к экспериментам.

Если нам попался неподходящий шампунь, то мы можем купить другие, пока не найдем идеальный вариант. В случае с секс-игрушками неудачный первый опыт может оказаться последним", — отмечает Охрименко. Специалист предлагает набраться терпения и дать себе время как на поиск подходящей игрушки, так и на привыкание к новым ощущениям, которые она дает.

Почти так же часто, как и вибраторы, покупатели в этом магазине выбирают стимуляторы. Стимуляторы — это игрушки, которые могут быть оснащены функцией вибрации, но в основном доставляют удовольствие другим способом, например, с помощью воздушного потока или пульсирующего эффекта. Например, есть одна игрушка с двусторонним потоком воздуха, которая слегка всасывает и освобождает клитор, быстро приводя к оргазму.

В магазине интимных товаров SuperStar наибольшей популярностью пользуются мужские кольца, усиливающие эрекцию. "Обычно их выбирают с вибрирующим эффектом, который дает женщине дополнительную стимуляцию во время полового акта. Второй по востребованности товар в нашем магазине — вакуумный пульсатор для женщин. Да, эти товары "опередили" вибраторы", — говорит Фания Апине, старший сотрудник магазина SuperStar. Кроме того, в магазине также очень часто покупают вибраторы-кролики — это вибратор с дополнительной стимуляцией клитора", — поясняет продавец интимных товаров.

Лубрикант — это очень важно

После вибраторов и стимуляторов, согласно уровню продаж в SexyStyle, второй по популярности категорией товаров являются лубриканты. "В последнее время я заметил положительную тенденцию. Когда мы предлагаем людям в магазине лубрикант, мы чаще слышим ответ "Спасибо, у нас уже есть", а не "Он нам не нужен". Смазка на самом деле самая универсальная игрушка, которая делает половой акт намного приятнее", — говорит эксперт. Он рассказывает, что один из наиболее часто задаваемых вопросов в магазинах: что нравится людям, какие отзывы?

В магазине SuperStar лубриканты занимают четвертое место. "Обычно выбирают лубриканты на водной основе, есть стимулирующие, которые продлевают удовольствие. Они подходят как женщинам, так и мужчинам", — говорит Апине.

Третье место в ассортименте самых продаваемых секс-игрушек магазина SexyStyle занимают различные виды анальных стимуляторов, ассортимент которых очень широк. В эту категорию входят анальные пробки, анальные "бусы", вибраторы, негабаритные игрушки и стимуляторы простаты для мужского удовольствия.

Еще одним популярным товаром в магазине SuperStar являются наручники. "Они уже классифицируются как БДСМ-атрибутика. Обычно они бывают пушистыми, с разными рисунками, леопардовым принтом, металлические с бриллиантами или классические черные", — говорит Апине.

Фаллоимитатор — новика во время пандемии

Пандемия Covid-19 внесла свои коррективы в интимную жизнь людей. Некоторые столкнулись с проблемами, а ограничения пошатнули эмоциональное самочувствие людей. Другие же использовали время дома, ища новые способы порадовать себя и получить удовольствие или подарить его своему партнеру. Информация, опубликованная на сайте Всемирной организации здравоохранения, показывает, что объемы интимных товаров, продаваемых во время пандемии, значительно увеличились в таких странах, как Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Испания, Франция, Индия, Ирландия и других.

Как и везде, в Латвии покупки в физических магазинах сменились покупкой товаров в интернете, в результате чего появились новые клиенты. "Мы были удивлены внезапным спросом на фаллоимитаторы. Видимо, для людей, которые раньше не делали у нас покупок, фаллоимитаторы казались простой и понятной вещью. Случались и недоразумения, когда клиенты обращались к нам с претензией, что он "не работает". Это все равно, что сказать, что кисть не рисует красиво. Эффект зависит от того, что вы делаете с игрушкой и чего хотите добиться", — объясняет Охрименко. Зачем покупать фаллоимитатор, если можно купить вибратор? Он объясняет, что привычки в использовании имеют решающее значение. Фаллоимитатор многофункционален и, в отличие от вибратора, его можно прикреплять к различным поверхностям, вставлять в специальные трусики или пояс, чтобы, например, имитировать двойное проникновение.

Также в период пандемии вырос спрос на игрушки для взрослых с дистанционным управлением, которые могут пригодиться и во время самоизоляции, и для поддержания отношений на расстоянии.

И себе, и в подарок

Хотя интимными товарами интересуются люди всех возрастов и полов, по оценке Охрименко, большинство посетителей их магазинов — люди в возрасте от 30 до 40 лет. "Люди, которые начинают жить для себя, а также пары, которые ищут новых ощущений или хотят добавить искры в отношения". Именно они чаще всего посещают консультации для пар, которые также входят в десятку самых востребованных услуг магазина. Кроме того, магазин предлагает тематические мастер-классы и познавательно-развлекательные девичники и мальчишники.

В последнее время в качестве подарков покупают и интимные товары. Это говорит о том, что предрассудков становится меньше, общество становится более открытым и постепенно осознает, что о сексуальном удовольствии можно и нужно говорить.

Пикантные подарки особенно популярны на День святого Валентина, Рождество, Новый год и Женский день, а также на свадьбы. Правда, друзья не всегда могут угадать потребности друг друга, поэтому самый безопасный выбор — это подарочная карта. Летом, в сезон отпусков, люди активнее покупают игрушки, которые можно незаметно взять с собой в поездку.

Мы становимся более открытыми

Юрий Охрименко говорит, что, сравнивая нынешнюю ситуацию со временем более чем восьмилетней давности, когда он начал работать в индустрии интимных товаров, покупатели стали намного более открытыми и свободными. "Раньше люди были в шоке от того, что о сексе вообще говорят. Им приходилось стесняться даже заходя в магазин, было видно, что они чувствуют себя не очень комфортно. Теперь клиенты стали больше доверять и вместо того, чтобы искать, что где стоит и как это работает, они ждут, когда появится консультант". Люди часто спрашивают о любимых товарах наших клиентов, а иногда и о том, что предпочитает сам консультант магазина. Однако то, что товар популярен, не означает, что он будет отвечать желаниям и потребностям конкретного человека. Очень важным является знание собственного сексуального вкуса.

С другой стороны, Фания Апине заметила: "Одни покупатели рассказывают, что им интересно и что они уже пробовали, другие стесняются. Иногда говорят, что интересуются для друга или подруги, но скорее всего, это значит, что для себя. Стесняться тоже нормально".