Секс с бывшим: подводные камни, о которых вы должны знать

Секс после развода может быть непростой историей: как с бывшим мужем (ну а что, столько всего вместе пережито!), так и с новым партнером. Психологи рассказывают о том, как сделать так, чтобы всем было легко и приятно.
Освоенная территория
В сексе с бывшим нет ничего потсыдного. В конце концов, вы достаточно хорошо знаете о сексуальных предпочтениях друг друга, чтобы не писать эту историю заново. Значит, можно с легкостью пропустить этап притирки в постели. Или же посвятить себя экспериментам, до которых не доходило время в браке.
При этом может закрасться мысль: "А не вернуть ли все назад? Нам же сейчас так хорошо вместе!" Что ж, такое бывает. Пожив раздельно, супруги снова сходятся и устраивают вторую свадьбу. Но подобное встречается не так уж часто, да и финал у этих историй не такой радужный. К тому же, жить раздельно можно и без расторжения брака. Ведь на развод вы решились не просто так, правда?
Так что секс на знакомой территории — это неплохо. Главное, соблюдай пять полезных рекомендаций.
1. Секс и любовь — разные вещи
Не путайте два понятия — секс и любовь. Вы с бывшим просто удовлетворяете свои физиологические потребности, не более. Мужчины очень четко разграничивают такие связи, отделяя их от перспективных отношений с одной женщиной. Но вот для женщин секс — одна из составляющих высокого чувства. Потому так часто дамы заблуждаются насчет побуждений предыдущих партнеров, особенно бывших мужей. Им просто удобно снимать стресс в постели, к тому же, с женщиной, о которой все знаешь. Можно легко доводить ее до пика наслаждения и считать себя половым гигантом.
2. Личная территория — ваше все
Оберегайте свое личное пространство. Бывшему супругу не нужно знать, что творится у вас на работе, как вы проводите вечера с подругами и без, какие лекарства принимаете, с кем ходите на свидания. Вы рассталась с этим человеком, так что подробности о своей жизни приберегите для действительно близких людей. Единственное исключение из этого правила — общие дети. Однако в ходе встреч для секса такие вопросы лучше не поднимать. При этом и у вас нет необходимости расспрашивать этого теперь-уже-чужого мужчину о его личной жизни. Не лезьте в его пространство, не проявляйте любопытство. Да и чем поможет эта информация? Только вызовет приступ ревности.
3. Честность — это важно
В любых отношениях, даже для секса, должно быть место откровенности. Так что, прежде чем вступать в необременительные отношения с бывшим, расставьте точки над всем.
И, конечно, такой уровень общения позволит честно заявить о прекращении встреч, если на горизонте замаячит новый партнер.
4. Старая любовь ржавеет
То есть не питайте иллюзий по поводу ваших отношений с бывшим. Ничего не возродится, ничего не начнется сначала, ничего не перейдет на новый уровень. Ваш брак уже распался, а только сексом мужину вы точно не вернете. Еще раз перечитайте совет из первого пункта и отделите секс от любви. Конечно, голливудские фильмы показывают, что есть такая привычка разводиться-жениться. Но обычно это художественное произведение. Хэппи-энд случается у очень немногих пар. Потому не стоит пытаться связать разрубленный узел воедино.
5. Абьюзу — нет!
Если вы чувствуеете психологическое давление со стороны бывшего или он начал распускать руки, пытаясь таким образом отомстить, сразу же прекращай все. Моментально. Манипуляции сексом, шантаж, обесценивание, физическая сила — не норма даже для связи "ради здоровья". Уважайте себя и уходите от абьюзера.
Новые просторы
Часто женщины после развода признаются, что о сексе думают со страхом. Новый партнер — это поле исследований, причем с обеих сторон. Придется объяснять, что нравится, а что нет, узнавать мужские пристрастия в постели. В общем, проходить сексуальную притирку. И это пугает. А вдруг ему не понравится? А если не понравится мне? Опять открывать мир других мужчин и получать еще одно разочарование? Некоторые разведенные женщины стесняются даже раздеваться перед избранником.
Да, вступать на неизведанную территорию страшно. Но если новый мужчина выбрал вас и дело дошло до секса, значит его все устраивает. Иначе ваше знакомство просто бы не продолжилось. К тому же, представители сильного пола в возбуждении не пытаются критично оценивать женскую внешность. Еще не было такого случая, когда мужчина, раздев свою пассию, восклицал: "Что это, целлюлит? Складки на животе? Ну нет!"
Тем не менее, и для случаев секса с другим партнером, а не с бывшим мужем, есть свои пять рекомендаций.
1. Просчитывайте последствия
Не спешите сразу после развода падать в объятия другого мужчины. Для начала проведите хотя бы пару встреч без секса, убедись, что твой знакомый заслуживает доверия и вообще твоего тела. И, конечно, сделай свой мантрой правило трех "не": не напиваться, не искать приключений на пятую точку, не заниматься сексом с незнакомыми людьми. Возможно, вам захочется уйти в отрыв, но просчитайте последствия заранее. Легко нанести необдуманными действиями вред своему здоровью, а иногда и жизни. Тем более, что после развода вы очень и очень уязвимы.
2. Взять паузу — это нормально
Если вам не хочется секса — это нормально. Особенно в случаях достаточно болезненного развода с множеством судебных разбирательств. Никто вас не осудит, если вы некоторое время побудете вне сферы "амурных утех". Дайте себе время на восстановление, нормализуйте самочувствие — и после этого можно в бой. За этот период, возможно, придется поплакать, попить вина с подругами, делясь своей болью. В тяжелых случаях обязательно обратитесь за помощью к психотерапевту. Когда же вы наконец-то отстроите свое внутреннее состояние, гармония вернется в вашу жизнь, вы сама поймете, что вот он — момент для секса.
3. Выбирайте только свободных мужчин
Не бросайтесь на первого встречного, проверяйте мужчину на предмет штампа в паспорте и семейного положения. Женатые не прочь завести любовницу, но зачем вам эти потенциальные проблемы? Вы рискуешь погрузиться в новые отношения с головой и влюбиться.
4. Новый партнер должен быть лучше бывшего
После развода ищите такого партнера, который будет лучше бывшего. Или кардинально отличаться от него. Причем, это "лучше" может касаться как внешнего вида, так и уровня жизни. У бывшего мужа старенький Golf? Так пусть новый ухажер владеет BMW последней модели. Муж не жаловал фитнес-центры? Выбирайnt атлетически сложенного мужчину. И, разумеется, новый партнер должен проявлять к вам больше внимания и заботы, чем оставшийся в прошлом супруг. Не соглашайтесь на то, что у вас уже было.
5. Ваша история развода — только ваша
С новым мужчиной делиться печальной историей развода совершенно не обязательно. Особенно если вы не рассматриваете его для длительных серьезных отношений. Вы вольны сделать краткий пересказ своего прошлого, не вдаваясь в подробности. Помните старую стандартную фразу, часто используемую при расторжении брака? "Не сошлись характерами", — этого достаточно для объяснений. Когда вы поймете, что готовы с кем-то не только на секс, но и строить отношения, постепенно можете открывать все больше информации.