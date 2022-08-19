Секс с бывшим: подводные камни, о которых вы должны знать
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Секс после развода может быть непростой историей: как с бывшим мужем (ну а что, столько всего вместе пережито!), так и с новым партнером. Психологи рассказывают о том, как сделать так, чтобы всем было легко и приятно.

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Освоенная территория

В сексе с бывшим нет ничего потсыдного. В конце концов, вы достаточно хорошо знаете о сексуальных предпочтениях друг друга, чтобы не писать эту историю заново. Значит, можно с легкостью пропустить этап притирки в постели. Или же посвятить себя экспериментам, до которых не доходило время в браке.

При этом может закрасться мысль: "А не вернуть ли все назад? Нам же сейчас так хорошо вместе!" Что ж, такое бывает. Пожив раздельно, супруги снова сходятся и устраивают вторую свадьбу. Но подобное встречается не так уж часто, да и финал у этих историй не такой радужный. К тому же, жить раздельно можно и без расторжения брака. Ведь на развод вы решились не просто так, правда?

Так что секс на знакомой территории — это неплохо. Главное, соблюдай пять полезных рекомендаций.

1. Секс и любовь — разные вещи

Не путайте два понятия — секс и любовь. Вы с бывшим просто удовлетворяете свои физиологические потребности, не более. Мужчины очень четко разграничивают такие связи, отделяя их от перспективных отношений с одной женщиной. Но вот для женщин секс — одна из составляющих высокого чувства. Потому так часто дамы заблуждаются насчет побуждений предыдущих партнеров, особенно бывших мужей. Им просто удобно снимать стресс в постели, к тому же, с женщиной, о которой все знаешь. Можно легко доводить ее до пика наслаждения и считать себя половым гигантом.

2. Личная территория — ваше все

Оберегайте свое личное пространство. Бывшему супругу не нужно знать, что творится у вас на работе, как вы проводите вечера с подругами и без, какие лекарства принимаете, с кем ходите на свидания. Вы рассталась с этим человеком, так что подробности о своей жизни приберегите для действительно близких людей. Единственное исключение из этого правила — общие дети. Однако в ходе встреч для секса такие вопросы лучше не поднимать. При этом и у вас нет необходимости расспрашивать этого теперь-уже-чужого мужчину о его личной жизни. Не лезьте в его пространство, не проявляйте любопытство. Да и чем поможет эта информация? Только вызовет приступ ревности.

3. Честность — это важно

В любых отношениях, даже для секса, должно быть место откровенности. Так что, прежде чем вступать в необременительные отношения с бывшим, расставьте точки над всем.

Обсудите, для чего вам обоим эта связь, чего вы от нее ожидаете, как будут проходить встречи. Это сохранит нервы в будущем и убережет от иллюзий.

И, конечно, такой уровень общения позволит честно заявить о прекращении встреч, если на горизонте замаячит новый партнер.

4. Старая любовь ржавеет

То есть не питайте иллюзий по поводу ваших отношений с бывшим. Ничего не возродится, ничего не начнется сначала, ничего не перейдет на новый уровень. Ваш брак уже распался, а только сексом мужину вы точно не вернете. Еще раз перечитайте совет из первого пункта и отделите секс от любви. Конечно, голливудские фильмы показывают, что есть такая привычка разводиться-жениться. Но обычно это художественное произведение. Хэппи-энд случается у очень немногих пар. Потому не стоит пытаться связать разрубленный узел воедино.

5. Абьюзу — нет!

Если вы чувствуеете психологическое давление со стороны бывшего или он начал распускать руки, пытаясь таким образом отомстить, сразу же прекращай все. Моментально. Манипуляции сексом, шантаж, обесценивание, физическая сила — не норма даже для связи "ради здоровья". Уважайте себя и уходите от абьюзера.

Новые просторы

Часто женщины после развода признаются, что о сексе думают со страхом. Новый партнер — это поле исследований, причем с обеих сторон. Придется объяснять, что нравится, а что нет, узнавать мужские пристрастия в постели. В общем, проходить сексуальную притирку. И это пугает. А вдруг ему не понравится? А если не понравится мне? Опять открывать мир других мужчин и получать еще одно разочарование? Некоторые разведенные женщины стесняются даже раздеваться перед избранником.

Да, вступать на неизведанную территорию страшно. Но если новый мужчина выбрал вас и дело дошло до секса, значит его все устраивает. Иначе ваше знакомство просто бы не продолжилось. К тому же, представители сильного пола в возбуждении не пытаются критично оценивать женскую внешность. Еще не было такого случая, когда мужчина, раздев свою пассию, восклицал: "Что это, целлюлит? Складки на животе? Ну нет!"

Тем не менее, и для случаев секса с другим партнером, а не с бывшим мужем, есть свои пять рекомендаций.

1. Просчитывайте последствия

Не спешите сразу после развода падать в объятия другого мужчины. Для начала проведите хотя бы пару встреч без секса, убедись, что твой знакомый заслуживает доверия и вообще твоего тела. И, конечно, сделай свой мантрой правило трех "не": не напиваться, не искать приключений на пятую точку, не заниматься сексом с незнакомыми людьми. Возможно, вам захочется уйти в отрыв, но просчитайте последствия заранее. Легко нанести необдуманными действиями вред своему здоровью, а иногда и жизни. Тем более, что после развода вы очень и очень уязвимы.

2. Взять паузу — это нормально

Если вам не хочется секса — это нормально. Особенно в случаях достаточно болезненного развода с множеством судебных разбирательств. Никто вас не осудит, если вы некоторое время побудете вне сферы "амурных утех". Дайте себе время на восстановление, нормализуйте самочувствие — и после этого можно в бой. За этот период, возможно, придется поплакать, попить вина с подругами, делясь своей болью. В тяжелых случаях обязательно обратитесь за помощью к психотерапевту. Когда же вы наконец-то отстроите свое внутреннее состояние, гармония вернется в вашу жизнь, вы сама поймете, что вот он — момент для секса.

3. Выбирайте только свободных мужчин

Не бросайтесь на первого встречного, проверяйте мужчину на предмет штампа в паспорте и семейного положения. Женатые не прочь завести любовницу, но зачем вам эти потенциальные проблемы? Вы рискуешь погрузиться в новые отношения с головой и влюбиться.

Но статистика показывает, что мужчины семейные не спешат бросать своих жен. Так что в данном случае игра не на равных. Женатый получает удовольствие по полной, а вы — очередной стресс. Смотрите в сторону свободных холостяков или разведенных.

4. Новый партнер должен быть лучше бывшего

После развода ищите такого партнера, который будет лучше бывшего. Или кардинально отличаться от него. Причем, это "лучше" может касаться как внешнего вида, так и уровня жизни. У бывшего мужа старенький Golf? Так пусть новый ухажер владеет BMW последней модели. Муж не жаловал фитнес-центры? Выбирайnt атлетически сложенного мужчину. И, разумеется, новый партнер должен проявлять к вам больше внимания и заботы, чем оставшийся в прошлом супруг. Не соглашайтесь на то, что у вас уже было.

5. Ваша история развода — только ваша

С новым мужчиной делиться печальной историей развода совершенно не обязательно. Особенно если вы не рассматриваете его для длительных серьезных отношений. Вы вольны сделать краткий пересказ своего прошлого, не вдаваясь в подробности. Помните старую стандартную фразу, часто используемую при расторжении брака? "Не сошлись характерами", — этого достаточно для объяснений. Когда вы поймете, что готовы с кем-то не только на секс, но и строить отношения, постепенно можете открывать все больше информации.

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