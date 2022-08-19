Секс с бывшим: подводные камни, о которых вы должны знать

Секс после развода может быть непростой историей: как с бывшим мужем (ну а что, столько всего вместе пережито!), так и с новым партнером. Психологи рассказывают о том, как сделать так, чтобы всем было легко и приятно.

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Освоенная территория

В сексе с бывшим нет ничего потсыдного. В конце концов, вы достаточно хорошо знаете о сексуальных предпочтениях друг друга, чтобы не писать эту историю заново. Значит, можно с легкостью пропустить этап притирки в постели. Или же посвятить себя экспериментам, до которых не доходило время в браке.

При этом может закрасться мысль: "А не вернуть ли все назад? Нам же сейчас так хорошо вместе!" Что ж, такое бывает. Пожив раздельно, супруги снова сходятся и устраивают вторую свадьбу. Но подобное встречается не так уж часто, да и финал у этих историй не такой радужный. К тому же, жить раздельно можно и без расторжения брака. Ведь на развод вы решились не просто так, правда?

Так что секс на знакомой территории — это неплохо. Главное, соблюдай пять полезных рекомендаций.

1. Секс и любовь — разные вещи

Не путайте два понятия — секс и любовь. Вы с бывшим просто удовлетворяете свои физиологические потребности, не более. Мужчины очень четко разграничивают такие связи, отделяя их от перспективных отношений с одной женщиной. Но вот для женщин секс — одна из составляющих высокого чувства. Потому так часто дамы заблуждаются насчет побуждений предыдущих партнеров, особенно бывших мужей. Им просто удобно снимать стресс в постели, к тому же, с женщиной, о которой все знаешь. Можно легко доводить ее до пика наслаждения и считать себя половым гигантом.

2. Личная территория — ваше все

Оберегайте свое личное пространство. Бывшему супругу не нужно знать, что творится у вас на работе, как вы проводите вечера с подругами и без, какие лекарства принимаете, с кем ходите на свидания. Вы рассталась с этим человеком, так что подробности о своей жизни приберегите для действительно близких людей. Единственное исключение из этого правила — общие дети. Однако в ходе встреч для секса такие вопросы лучше не поднимать. При этом и у вас нет необходимости расспрашивать этого теперь-уже-чужого мужчину о его личной жизни. Не лезьте в его пространство, не проявляйте любопытство. Да и чем поможет эта информация? Только вызовет приступ ревности.

3. Честность — это важно

В любых отношениях, даже для секса, должно быть место откровенности. Так что, прежде чем вступать в необременительные отношения с бывшим, расставьте точки над всем.