Секс вместе — сон врозь: почему полезно ночевать в разных спальнях
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Обычно супруги или партнеры спят в общей постели, а разбегаются по разным спальням только из-за ссоры или конфликта.

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Однако специалисты советуют принимать во внимание такие факторы как храп, чуткий сон, разное понимание комфорта и индивидуальный график сна и бодрствования. В таких случаях разойтись комнатам кажется не такой уж плохой идеей.

Национальный фонд сна США провел исследование и назвал пять преимуществ раздельного сна.

Вы получаете более качественный сон

Разделяя постель с храпящим или беспокойным во сне партнером, вы лишаете себя полноценного и качественного отдыха. Например, исследование, проведенное Национальным фондом сна США, показало, что женщины с супругами или партнерами, которые храпят, чаще просыпаются по ночам и хуже высыпаются.

Снижается стресс

Если вы с партнером испытываете дискомфорт в одной постели ночью, то это может привести к накоплению негативных эмоций и раздражения. Предпочитая сон в разных кроватях, а лучше комнатах, вы избегаете ненужных стрессовых ситуаций и конфликтов. Недосып же и стресс, по мнению ученых, приводит к снижению сексуального влечения.

Ваш биологический ритм не страдает

Если вы — жаворонок, а ваш партнер — сова, то одна постель на двоих также может нарушать ваши биологические часы. Иногда кто-то задерживается на работе или за просмотром сериала, в то время как партнер уже видит десятый сон.

Комфорт выходит на первое место

Открытые нараспашку окна или включенный обогреватель, жесткий матрас или мягкая перина, легкий плед или пуховое одеяло — сон в одиночестве позволяет выбирать каждому из партнеров комфортные для них условия.

Cекс становится чувственнее

Несмотря на разные спальни, обычно партнеры продолжают заниматься сексом, причем происходит он более качественно. Можно как в молодости в шутку по вечерам предлагать друг другу: "Ну что, к тебе или ко мне?". Отсутствие постоянно телесного контакта ночью, обостряет ощущения во время занятий любовью. Также никто не отменял секса в дневное время, что, кстати, способствует более качественному сну ночью.

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