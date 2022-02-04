Сексуальная "голодовка": как отсутствие интимной жизни влияет на психологическое здоровье
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Хорошая новость: отсутствие секса не наносит серьезного вреда организму. Не очень хорошая новость: часто причиной воздержания становятся проблемы в отношениях и негативные установки. Тогда сексуальная "голодовка" может привести к снижению самооценки и даже к депрессии.

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Секс делает нашу жизнь более приятной и здоровой по многим причинам. Поэтому большинство людей не согласится добровольно отказаться от него. И тем не менее, бывают случаи, когда секс исчезает из нашей жизни. Можно ли сказать, что это обязательно нездорово? Не совсем, считают эксперты. По крайней мере, физиологически. Ученые и медики уверяют, то воздержание не повлечет негативных последствий вроде онкоологии или болезней сердца. В отличие от еды, секс — не столь необходимая часть жизни.

Долгое воздержание, однако, может стать нездоровым с психологической точки зрения — когда вы хотите секса, но не можете или не решаетесь им заняться. Тяжесть подавленного сексуального желания создает напряжение.

В каком возрасте люди начинают заниматься сексом? Результаты исследования на эту тему, опубликованные в American Journal of Public Health в 2008 году, показали: те, чей сексуальный дебют происходит в возрасте сильно за двадцать или даже тридцать лет, чаще подвержены тревогам.

Если человек не находит подтверждения того, что он желанен и привлекателен для партнеров, это может отразиться на его сексуальной самооценке, считает сексолог из Канады Джессика О'Рейли.

Дэвид МакКензи, секс-терапевт, подчеркивает, что особенно это важно для мужчин: чем больше он воздерживается от секса, тем больше растет его неуверенность в себе и зажатость.

К негативным последствиям долгого воздержания относятся сексуальная неудовлетворенность и снижение либидо.

Если вы воздерживаетесь от секса из-за нерешенных проблем в отношениях, близость с партнером может постепенно сойти на нет, а чувства — лишиться нежности и интимности, уверяют специалисты. Однако в некоторых случаях воздержание может повлиять на то, как человек реагирует на сексуальные стимулы.

Мозг — самый мощный сексуальный орган. Именно он питает все наши сексуальные ощущения. Установки в обществе и в семье, которые подталкивают подавлять людей свои сексуальные желания, могут негативно сказаться на развитии сексуальной идентичности, создать устойчивое отвращение к сексу, что, конечно же, неправильно и неполезно.

Но все зависит от того, что послужило причиной воздержания от секса. Джессика О'Рейли утверждает, что добровольный отказ от секса на некоторое время помог ее клиенткам больше узнать о своем теле.

"Это особенно важно для тех женщин, которые никогда не испытывали оргазма во время интимной близости с партнером, — объясняет эксперт. — Когда они научились доставлять себе удовольствие сами с помощью мастурбации, без давления и повышенных ожиданий, они стали лучше понимать собственные желания и ощущения".

Секс в паре важен не только сам по себе. Он создает чувство эмоциональной близости и привязанности. Поэтому, если вы охладели к сексу, стоит разобраться в том, почему именно это произошло. Самое хорошее решение — это обсудить с партнером вашу сексуальную жизнь и, если нужно, обратиться за помощью к специалисту.

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