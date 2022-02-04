Сексуальная "голодовка": как отсутствие интимной жизни влияет на психологическое здоровье

Хорошая новость: отсутствие секса не наносит серьезного вреда организму. Не очень хорошая новость: часто причиной воздержания становятся проблемы в отношениях и негативные установки. Тогда сексуальная "голодовка" может привести к снижению самооценки и даже к депрессии.
Секс делает нашу жизнь более приятной и здоровой по многим причинам. Поэтому большинство людей не согласится добровольно отказаться от него. И тем не менее, бывают случаи, когда секс исчезает из нашей жизни. Можно ли сказать, что это обязательно нездорово? Не совсем, считают эксперты. По крайней мере, физиологически. Ученые и медики уверяют, то воздержание не повлечет негативных последствий вроде онкоологии или болезней сердца. В отличие от еды, секс — не столь необходимая часть жизни.
Долгое воздержание, однако, может стать нездоровым с психологической точки зрения — когда вы хотите секса, но не можете или не решаетесь им заняться. Тяжесть подавленного сексуального желания создает напряжение.
Если человек не находит подтверждения того, что он желанен и привлекателен для партнеров, это может отразиться на его сексуальной самооценке, считает сексолог из Канады Джессика О'Рейли.
Дэвид МакКензи, секс-терапевт, подчеркивает, что особенно это важно для мужчин: чем больше он воздерживается от секса, тем больше растет его неуверенность в себе и зажатость.
К негативным последствиям долгого воздержания относятся сексуальная неудовлетворенность и снижение либидо.
Если вы воздерживаетесь от секса из-за нерешенных проблем в отношениях, близость с партнером может постепенно сойти на нет, а чувства — лишиться нежности и интимности, уверяют специалисты. Однако в некоторых случаях воздержание может повлиять на то, как человек реагирует на сексуальные стимулы.
Но все зависит от того, что послужило причиной воздержания от секса. Джессика О'Рейли утверждает, что добровольный отказ от секса на некоторое время помог ее клиенткам больше узнать о своем теле.
"Это особенно важно для тех женщин, которые никогда не испытывали оргазма во время интимной близости с партнером, — объясняет эксперт. — Когда они научились доставлять себе удовольствие сами с помощью мастурбации, без давления и повышенных ожиданий, они стали лучше понимать собственные желания и ощущения".
Секс в паре важен не только сам по себе. Он создает чувство эмоциональной близости и привязанности. Поэтому, если вы охладели к сексу, стоит разобраться в том, почему именно это произошло. Самое хорошее решение — это обсудить с партнером вашу сексуальную жизнь и, если нужно, обратиться за помощью к специалисту.