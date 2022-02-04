Сексуальная "голодовка": как отсутствие интимной жизни влияет на психологическое здоровье

Хорошая новость: отсутствие секса не наносит серьезного вреда организму. Не очень хорошая новость: часто причиной воздержания становятся проблемы в отношениях и негативные установки. Тогда сексуальная "голодовка" может привести к снижению самооценки и даже к депрессии.

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Секс делает нашу жизнь более приятной и здоровой по многим причинам. Поэтому большинство людей не согласится добровольно отказаться от него. И тем не менее, бывают случаи, когда секс исчезает из нашей жизни. Можно ли сказать, что это обязательно нездорово? Не совсем, считают эксперты. По крайней мере, физиологически. Ученые и медики уверяют, то воздержание не повлечет негативных последствий вроде онкоологии или болезней сердца. В отличие от еды, секс — не столь необходимая часть жизни.

Долгое воздержание, однако, может стать нездоровым с психологической точки зрения — когда вы хотите секса, но не можете или не решаетесь им заняться. Тяжесть подавленного сексуального желания создает напряжение.