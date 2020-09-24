10 фраз-табу. Старайтесь не говорить этого своему ребенку никогда!

"Вы же не хотите испортить своему ребенку жизнь? Тогда постарайтесь обойтись без этих слов", — призывает в своем блоге в Instagram психолог, психотерапевт Александр Полищук.
Детская психика очень чувствительна, плюс не имеет критичности и достаточно опыта, чтобы анализировать. Ребенок очень легко верит в то, что ему сказали, даже, если это произошло всего один раз.
Далее — 10 фраз, о которых взрослым лучше забыть в своей речи.
"Только попробуй и сразу получишь!"
Вместо того, чтобы объяснить, что нельзя и почему, взрослые играют в угрозы.
"Перестань реветь, ныть, дергаться!"
Мозг ребенка еще не созрел, чтобы резко останавливать начатое. Родителям важно перенаправить импульс в другое русло, а если ребенок плачет, то дать ему на это право и просто быть рядом.
"Это плохо! Это хорошо!"
Не учите детей "ярлыками", а объясните причинно-следственную связь.
"Молодец! Ты гений! Идеально все сделал!"
Доказано, что хвалить лучше за старания, тогда ребенок будет готов брать новые высоты, чем когда ребенка приучают защищать навешанный ему статус.
"Отойди, я сама!"
Ребенок еще учится что-то делать. Если вы отобьете это желание, то потом инициатива вряд ли появится потом.
"Все дети как дети, а ты…"
Не создавайте ребенку ощущение, что с ним что-то не так. Тем более, переходя на личности.
"Не лезь! Не беги! Стой смирно!"
Бесконечная долбежка разных указаний приучает ребенка к покорности, вызывает страх ошибиться и учит безынициативности.
"Ну это же так просто!"
Не измеряйте ребенка своими взрослыми понятиями.
"Не бери в голову, забудь!"
Не учите ребенка вытеснять свои эмоции и переживания. Их важно проговаривать и находить выход.
"Тебе должно быть стыдно!"
Слова "должен" и "нельзя" надо выбросить из своего лексикона навсегда! А указывать ребенку, какое чувство испытывать, чревато дальнейшими комплексами.