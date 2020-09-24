10 фраз-табу. Старайтесь не говорить этого своему ребенку никогда!

"Вы же не хотите испортить своему ребенку жизнь? Тогда постарайтесь обойтись без этих слов", — призывает в своем блоге в Instagram психолог, психотерапевт Александр Полищук.

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Детская психика очень чувствительна, плюс не имеет критичности и достаточно опыта, чтобы анализировать. Ребенок очень легко верит в то, что ему сказали, даже, если это произошло всего один раз.

Далее — 10 фраз, о которых взрослым лучше забыть в своей речи.

"Только попробуй и сразу получишь!"

Вместо того, чтобы объяснить, что нельзя и почему, взрослые играют в угрозы.

"Перестань реветь, ныть, дергаться!"

Мозг ребенка еще не созрел, чтобы резко останавливать начатое. Родителям важно перенаправить импульс в другое русло, а если ребенок плачет, то дать ему на это право и просто быть рядом.

"Это плохо! Это хорошо!"

Не учите детей "ярлыками", а объясните причинно-следственную связь.

"Молодец! Ты гений! Идеально все сделал!"

Доказано, что хвалить лучше за старания, тогда ребенок будет готов брать новые высоты, чем когда ребенка приучают защищать навешанный ему статус.

"Отойди, я сама!"

Ребенок еще учится что-то делать. Если вы отобьете это желание, то потом инициатива вряд ли появится потом.

"Все дети как дети, а ты…"

Не создавайте ребенку ощущение, что с ним что-то не так. Тем более, переходя на личности.

"Не лезь! Не беги! Стой смирно!"

Бесконечная долбежка разных указаний приучает ребенка к покорности, вызывает страх ошибиться и учит безынициативности.

"Ну это же так просто!"

Не измеряйте ребенка своими взрослыми понятиями.

"Не бери в голову, забудь!"

Не учите ребенка вытеснять свои эмоции и переживания. Их важно проговаривать и находить выход.

"Тебе должно быть стыдно!"

Слова "должен" и "нельзя" надо выбросить из своего лексикона навсегда! А указывать ребенку, какое чувство испытывать, чревато дальнейшими комплексами.