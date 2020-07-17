10 идей, как мотивировать ребенка правильно питаться и больше двигаться

Вдохновлять детей стремиться к правильному питанию и быть активными не обязательно должно быть сложным процессом. В рамках всемирной инициативы Nestlé for Healthier Kids компания "Nestlé" разработала список из 10 занимательных игр с целью побудить детей пить больше воды, есть больше фруктов и овощей, осознавать объем порций пищи и быть активными.

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1. Творческие коврики для стола



Хотя может казаться, что коврики для сервировки обеда — это устаревшая идея, посмотрите на это с более творческой точки зрения. Скачайте и распечатайте коврик, из которого псле обеда можно сложить самолет — своего рода поощрение за то, что ребенок попробовал какое-то новое блюдо.

2. Кто я?

Чтобы сыграть в веселую и необычную вариацию игры "Да/Нет", приклейте изображение какого-нибудь животного к нижней части кружки. Чтобы отгадать, что там за животное, ребенок должен выпивать глоток воды, показывая вам рисунок. С каждым глотком ребенок получает возможность задать один вопрос, на который можно ответить "да" или "нет", до тех пор, пока не отгадает животное.

3. Встань! Сядь!

При просмотре телевидения выберете ключевые слова, услышав которые, нужно встать. Таким образом это пассивное занятие станет более подвижным. Тем, кто реагирует шустрее остальных, вручайте небольшое вознаграждение и продолжайте игру.

4. Коврики "Evoluplace"

Одна из основ сбалансированного питания — это правильно подобранный размер порций. Распечатанные коврики для обеда "Evoluplace" помогут определить порцию для ребенка любого возраста, включив в определенный объем порции все необходимые продукты. Это не только удобный инструмент для выбора размера порции, но и замечательный дидактический прием, позволяющий научить ребенка самостоятельно определять размер порции.

5. Поиск сокровищ

С помощью цветных стикеров можно вовлечь детей в занимательную игру "Поиск сокровищ". Расклейте стикеры по всему дому и приготовьте для детей призы. Можно организовать две команды, каждая из которых должна будет искать "сокровища" своего цвета. Затем можно дать каждой команде еще минуту, чтобы найти сокровища цвета соперников.

6. Волшебные семена

Детям нравится выращивать растения — особенно, если потом выращенные продукты они могут съесть. Заинтригуйте детей, не рассказывая, что за растение вырастет из посаженной семечки. Вам будут нужны горшочки, грунт и семена, а детям терпение.

7. На старт, внимание, марш!

Найти время, чтобы позавтракать всей семьей, может быть настоящим вызовом. Чтобы сэкономить время, все необходимое можете приготовить вечером накануне, включая сервировку стола, чтобы быть готовым к завтраку сразу после пробуждения.

8. Танцуй как звезда

Танцы — это отличное занятие, улучшающее координацию и позволяющее научиться новому. Выберете шаги определенного танца, распечатайте и предложите детям выучить их. Время от времени прячьте инструкцию, чтобы проверить успехи детей.

9. "Карта исследователя"

Эту карту можно сравнить с картой лояльности из супермаркета, только "Карта исследователя" предназначена для улучшения питания. Скачайте и распечатайте "Карту исследователя" и каждый раз, когда ребенок попробует что-то из этой карты, вычеркивайте или ставьте печать на этот продукт. Когда карта будет заполнена, ребенок может обменять ее на какую-то интересную ему игру или активность.

10. Вкусные кубики

Как сделать воду более привлекательной? Добавив вкус и цвет. Приготовьте сочные кубики льда, добавляя в воду измельченные фрукты, и используйте, дополняя кубиками воду. Прощай, скучная вода, добро пожаловать, захватывающее разнообразие!