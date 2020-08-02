10 удивительных свойств грудного молока

Сегодня пишу об удивительном. О том, каким прекрасным создала природа материнское молоко и почему так важно приложить максимум усилий, чтобы наладить грудное вскармливание. Просто 10 вещей, которые поражают.

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1. Человеческое молоко самое сладкое среди всех млекопитающих. В нем больше всего лактозы. И это крайне важно для человека, потому что благодаря этому углеводу кальций и железо в организме ребенка лучше усваиваются. Лактоза обеспечивает энергетические нужды младенцев на 40%.

2. Жиры грудного молока не только питают, но и защищают ребенка. Свободные жирные кислоты обладают противопаразитарной активностью.

3. В зрелом грудном молоке белков меньше, чем у других млекопитающих. Так как задача животных — нарастить массу тела, а для человека важно развитие мозга и нервных волокон, поэтому белка ровно столько, сколько ребенку необходимо.

4. Груднички более спокойные. Дело в холестероле. Это важный жир грудного молока. Способствует нарастанию защитных оболочек нервных клеток, за счет чего дети на грудном вскармливании более спокойные. У них просто нервные импульсы проходят не так резко как у детей на искусственном вскармливании. Это способствует и установлению лучшей эмоциональной связи с мамой.

5. Первое молочко — "молозиво" богато иммуноглобулинами. Оно обеспечивает защиту от инфекций и аллергий.

6. Молозиво имеет слабительный эффект. И это важно, так как оно способствует удалению мекония из организма крохи.

7. Молоко имеет сильное противовирусное действие. Там есть лактоферин. Данный вид белка оказывает сильное противовирусное действие против респираторных инфекций у новорожденных.

8. Грудное молоко защищает легкие ребенка. Да, в молоке есть альфа1-антитрипсин, главная функция которого — защитить легкие от разрушения.

9. У молока есть одно секретное оружие против вирусов и бактерий. Иммуноглобулины А — основные защитники слизистых оболочек дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.

10. Грудное молоко меняет свой состав. Оно зависит от пола ребенка, его возраста, состояния здоровья. Кроме того оно меняется в течение одного кормления, на протяжении суток.

Успешного вам грудного вскармливания, дорогие мамы!

Благодарю команду профессионалов за предоставленную информацию.

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